当常见风险情况发生时，可能会对组织造成损害。如果组织没有处理该问题的能力，小问题就可能变成大问题，给企业带来巨大的财务负担。在最坏的情况下，企业甚至可能要关闭。

防止这种情况发生的最佳方法是制定风险缓解计划。如果发生事件，组织有应急计划来减轻组织可能遭受的损失。风险缓解侧重于某些灾害的不可避免性，最常用于威胁不可避免的情况。风险缓解计划的目的是做好最坏的打算，接受可能会发生所列的一种或多种灾害的事实。一旦意识到这一点，领导层就有责任确保风险缓解计划到位，并为可能发生的任何灾难做好准备。