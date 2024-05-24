根据 IBM 的数据泄露成本报告，全球数据泄露的平均成本为 488 万美元。虽然各种规模和类型的组织都容易受到数据泄露的影响，但这些数据泄露的严重程度和修复成本可能会有所不同。

例如，美国数据泄露的平均成本为 936 万美元，大约是印度数据泄露成本（235 万美元）的 4 倍。



对于医疗保健、金融和公共部门等高度监管领域的组织来说，数据泄露的后果往往尤为严重，高额的罚款和处罚可能会增加成本。例如，根据 IBM 报告，医疗保健数据泄露的平均成本为 977 万美元，是所有数据泄露平均成本的两倍。



数据泄露成本来自多种因素，IBM 的报告指出了四个关键因素：业务损失、检测和遏制、泄露后响应和通知。

数据泄露造成的业务、收入和客户损失平均使组织损失 147 万美元。检测和遏制数据泄露行为的成本甚至更高，为 163 万美元。数据泄露后的支出（包括罚款、和解费、律师费、为受影响客户提供免费信用监控以及类似支出）使数据泄露事件受害者平均损失 135 万美元。

通知成本包括向客户、监管机构和其他第三方报告数据泄露行为的成本最低为 430,000 美元。然而，报告要求仍然可能既繁琐又耗时。