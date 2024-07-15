网络安全危机沟通：应对之道

委员会组建后，首要任务之一就是详细列出所有任务，并确定在网络安全事件后所有沟通工作的负责方。Ensign 指出，让所有关键的最高决策者事先达成一致非常重要，否则，他们在事件期间感到不安时，很可能会自行制定计划。她还表示，计划至关重要，它可以提供一个预案，如果在攻击期间某位关键决策者无法到位，另一位领导可以轻松填补空缺。

由于网络攻击可能涉及许多不同的手段，从勒索软件到数据泄露，因此计划应尽可能识别多种场景，然后为每种场景详细制定相应的草案。该计划还应包括与其他部门的沟通要点以及所使用的渠道，包括电子邮件、网站和社交媒体。

“您需要能够向监管机构证明，您制定了计划并且遵循了计划。有时，您可能需要偏离计划。我们通过事件吸取教训，发现需要调整计划，因为这并不完全是我们所需要的，而计划有助于证明所有这些偏差的合理性，”Ensign 表示。