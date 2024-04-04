在数字化转型时代，企业正在采用更多的软件即服务 (SaaS) 解决方案，转向混合多云环境，并接受远程办公。当今的企业 IT 生态系统包含多供应商提供的基于云和本地的应用程序和资产，为从员工和承包商到合作伙伴和客户的各种用户提供服务。

根据一份报告，平均每个业务部门使用 87 种不同的 SaaS 应用程序。1 这些应用程序通常都有自己的身份识别系统，可能无法随时相互集成。因此，许多组织都面临着身份分散和用户体验不佳的问题。

例如，员工可能在公司的票务管理系统和客户关系管理 (CRM) 门户拥有单独的帐户。这可能会使解决客户服务单等简单任务变得困难。用户必须切换不同的数字身份，才能跨不同的系统存取票证详细信息和相关客户记录。

与此同时，IT 和网络安全团队难以跟踪用户活动并在整个网络中实施一致的访问控制策略。在前面的示例中，员工最终获得的权限可能超过他们在项目管理系统中所需的权限，而他们的 CRM 权限太低，无法访问他们所服务的客户的记录。

身份编排软件通过将不同的身份和身份验证服务组织成内聚的自动化工作流程，帮助简化身份和访问管理。

公司的所有身份识别工具都与编排软件集成，后者负责创建和管理它们之间的连接。这种功能使企业能够建立定制的 IAM 架构，如与供应商无关的单点登录 (SSO) 系统，而无需更换或重新调整现有系统。

回到前面的示例，该组织可以使用身份编排平台将工单管理和 CRM 系统中的员工帐户连接到 SSO 平台，并将其全部绑定到中央用户目录。这样，用户只需登录一次 SSO 即可访问这两个应用程序，中央目录会自动验证他们的身份，并为每项服务强制执行正确的访问权限。