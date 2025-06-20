公钥加密是一种密码 系统，采用数学关联的密钥对（公钥与私钥）实现数据 加解密。 密钥是唯一数据字符串，作用类似密码，用于锁定或解锁加密信息，保障人与系统间 敏感信息交换。

该安全机制亦称 非对称加密 或 公钥密码学，其与 对称加密 的根本区别在于：使用两个独立密钥而非单一 共享密钥。

在高级加密标准 (AES) 等对称系统中，双方使用相同 密钥（即双方共享的临时密钥）进行加 解密。此方式需预先安全交换密钥。 公钥加密通过公钥加密、 私钥 解密 规避此难题。它如同任何人都可向邮箱投递信件，但仅所有者能开锁。

这种分离机制使不可信网络中的 安全通信 成为可能。 同时支持数字签名、身份认证与不可否认性（作者身份的无可辩驳证明）等扩展功能。

实际应用中常结合两种安全机制：公钥加密先协商共享密钥，随后采用更快的对称加密处理实际数据。