该安全机制亦称 非对称加密 或 公钥密码学，其与 对称加密 的根本区别在于：使用两个独立密钥而非单一 共享密钥。
在高级加密标准 (AES) 等对称系统中，双方使用相同 密钥（即双方共享的临时密钥）进行加 解密。此方式需预先安全交换密钥。 公钥加密通过公钥加密、 私钥 解密 规避此难题。它如同任何人都可向邮箱投递信件，但仅所有者能开锁。
这种分离机制使不可信网络中的 安全通信 成为可能。 同时支持数字签名、身份认证与不可否认性（作者身份的无可辩驳证明）等扩展功能。
实际应用中常结合两种安全机制：公钥加密先协商共享密钥，随后采用更快的对称加密处理实际数据。
公钥加密 解决了 网络安全中最持久的挑战——在信任有限或缺失的环境中保护 敏感信息。
谷歌透明度报告显示，桌面用户超半数网页通过 HTTPS 协议加载，且三分之二浏览时间处于加密页面。HTTPS 依赖 SSL（安全套接层）和 TLS（ 传输层安全 ）等密码协议，通过加密系统间连接保障传输中数据安全。 SSL 与 TLS 虽技术不同却常被混用，其中 TLS 是 SSL 的更现代、更安全的继任协议。
初始握手阶段通过 SSL/TLS 证书建立安全通信，该数字凭证验证网站身份并创建加密连接。网站运用公钥加密安全交换共享密钥，后续会话则采用更快的对称加密。
当前每日签发数百万张 SSL/TLS 证书（高峰时达 34 万张/小时），公钥加密 由此支撑着每日建立的无数安全连接。这样，它就成为数字安全通信的基石。
除加固网站安全外，公钥加密 还提供实现 安全通信的关键功能 ：
公钥加密 依赖以下相互关联的核心流程，共同实现大规模可验证的安全通信。
采用 RSA 算法 （ 得名于创始人 Rivest、Shamir 和 Adleman）及 Diffie-Hellman 算法等密码算法生成公 私钥对。
这些 算法 基于复杂数学问题——如 大素数分解 或离散对数求解——其特性为正向计算容易，但无 私钥时逆向破解极难。
公钥通过目录、应用程序编程接口 (API) 或 证书颁发机构 签发的 数字证书 广泛传播。私钥则严格保密。一旦丢失或被盗将无法恢复，形成重大安全漏洞。 若私钥被破解，攻击者可解密消息、伪造数字签名或冒充合法用户。
企业常为不同任务分配 关联密钥 ： 非对称密钥 分别用于签名与加密，短期会话则使用临时密钥。 有效管理这些密码密钥是保障加密系统安全的核心。
发送方使用接收方公钥加密数据 。这会将 明文（可读数据）转换为 密文（无正确密钥则呈乱码状态）。唯接收方 对应私钥 能解密密文， 还原为 原始 可读 格式。
该 非对称加密 方法无需预先交换密钥即可实现 安全通信 。 通过确保仅 目标接收方 能 解密 消息，有效防御 中间人 (MITM) 攻击 。
非对称加密 虽免除预先交换密钥需求，却常被用于安全建立 共享密钥 。 该 共享密钥 结合 对称加密算法 （如 AES）保障传输中数据安全（涵盖信用卡号与用户私密消息）。
对称加密（亦称 对称密码学）对大容量数据处理更高效。因此，混合 加密系统 融合公钥加密与对称加密双重优势。 采用 公钥加密 实现 安全密钥分发 ，随后切换至 AES 等 对称 加密处理数据本身。
发送方使用 私钥签署数据生成数字签名 。任何持有公钥者均可验证该签名，从而确认发件人身份与数据完整性。
数字签名算法 (DSA) 与 椭圆曲线 数字签名算法 (ECDSA) 对实现 不可否认性 与信任至关重要。广泛应用于软件分发、安全更新及文档签署工作流。
不同的密钥加密算法 在性能与安全性间各有权衡：
RSA 是非对称密码学 基石 。它依赖 大数 分解难题，同时支持加密与 数字签名功能。
DSA 由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 开发，专用于 数字签名 ，符合联邦信息处理标准 (FIPS) 合规要求。
该算法以安全 密钥交换 著称，能在不可信通道创建 共享密钥 。
公钥加密技术 几乎存在于所有现代 网络安全 框架中， 无论是保障 电子商务交易安全，还是实现远程服务器安全登录。典型应用场景包括：
