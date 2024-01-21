我不记得第一次见到 JSON Web Token (JWT) 是什么时候，但从那以后，我见过很多。对于没有经验的人来说，它们看起来像是一段乱码的计算机输出：

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30._iVbBcypdse-9sjrxp9iOrGsXKBWrBB3mrHgBtukcfM

实际上，上述内容（以及 JWT 本身）包含了关键信息，这些信息直接影响云端和本地环境的安全性。它用于识别和验证用户。JWT 对基于微服务的解决方案的运行至关重要，也是实现 12-factor 应用的重要构建模块。

在这篇博客文章中，我将分享 JWT 背后的一些历史，介绍它们的基本概念，并探讨 IBM Cloud 上的常见 JWT 使用场景。