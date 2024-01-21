Think 时事通讯
我不记得第一次见到 JSON Web Token (JWT) 是什么时候，但从那以后，我见过很多。对于没有经验的人来说，它们看起来像是一段乱码的计算机输出：
实际上，上述内容（以及 JWT 本身）包含了关键信息，这些信息直接影响云端和本地环境的安全性。它用于识别和验证用户。JWT 对基于微服务的解决方案的运行至关重要，也是实现 12-factor 应用的重要构建模块。
在这篇博客文章中，我将分享 JWT 背后的一些历史，介绍它们的基本概念，并探讨 IBM Cloud 上的常见 JWT 使用场景。
JSON Web Token 的首个草案 已经有 10 多年的历史（发布于 2010 年 12 月）。早期草案中指出：“JSON Web Token (JWT) 定义了一种令牌格式，可对在双方之间传输的声明进行编码。JWT 中的声明以 JSON 对象的形式编码，并经过数字签名。”
在其最新版本 IETF RFC 7519 中，定义扩展如下：“JSON Web Token（JWT）是一种紧凑的、URL 安全的方式，用于在两个实体之间传递声明。JWT 中的声明被编码为 JSON 对象，该对象可用作 JSON Web Signature (JWS) 结构的负载，或作为 JSON Web Encryption (JWE) 结构的明文，从而使声明可以被数字签名或通过消息认证码 (MAC) 进行完整性保护和/或加密。”
新的描述暗示了 JWT（通常发音为“jot”）的两种表示形式，即 JSON Web 签名 (JWS) 或 JSON Web 加密 (JWE) 结构。JWS 在 RFC 7515 中被定义，JWE 在 RFC 7516 中被定义。甚至还有更多相关的基于 JSON 的安全标准，它们都是由一个名为 JOSE（JSON 对象签名和加密）的工作组定义的。
OAuth 2.0 是行业授权标准。无需赘述，它提供了一个授权流程和核心概念，包括所谓的访问令牌和刷新令牌。虽然并不要求使用 JWT，但如今 JWT 已成为常用工具。如前所述，OAuth 的重点是授权，有时也被滥用于处理身份识别。OpenID Connect 增加了这块缺失的拼图，引入了身份或 ID 令牌。ID 令牌以 JWT 的形式表示。
有了这段历史和一些标准作为基础，我们如何从上至下处理 JWT，它又包含哪些信息？
上述 JWT 由三个部分组成，每个部分用点（“.”）隔开：
标头和有效负载都是 base64url 编码的，在不考虑可能的填充的情况下，可以解码如下：
henrik@home> base64 -d <<< eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 {"alg":"HS256","typ":"JWT"} henrik@home> base64 -d <<< eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30 {"sub":"1234567890ABC","name":"Henrik Loeser","iat":1611140400,"exp":1611234567}base64: invalid input
标头包含所使用算法的相关信息 — 本例是 HS256 (HMAC SHA256)。有效负载取决于（访问/刷新/ID/…）令牌的类型，由声明组成。这些和其他预定义的 JOSE 标头和有效负载字段由 IANA 管理。在上面的示例中，字段和声明分别是：subj(ect)、name、issued at (iat) 和 exp(iration time)。
签名是通过将所述算法应用于标头、‘.’ 和有效负载的连接，然后对结果进行 base64url 编码来计算的。此后，用点分隔的三个部分构成了 JWT。RFC 7515 中定义了如何派生签名的详细信息。
您可以在 JTW.io 的此在线调试器中访问上述 JWT。首先，它会显示一条“无效签名“消息。您可以通过将显示的默认密钥替换为 !!!my-really-big-256-bit-secret!!! 来解决此问题。
由于 IBM Cloud 在其服务目录中提供了众多服务，同时自身又是一个包含许多组件的互联网应用，因此它广泛使用令牌，包括 JWT。您可能已经使用过 IBM Cloud 命令行界面 (CLI) 及其命令 ibmcloud iam oauth-tokens：
它会显示当前 CLI 会话的 OAuth 承载令牌（访问令牌），这些令牌是以 JWT 实现的。这些 IAM 令牌用于访问启用 IAM 的云服务。
如果您想将外部用户集成到您的云账户中，那么也可以使用 JWT。身份令牌及其包含的声明用于身份验证，以识别用户身份。许多解决方案都利用了 IBM Cloud App ID 安全服务。它有助于验证用户身份并保护资源。它利用了上述 OAuth 2.0 和 OpenID Connect 标准，因此可以处理访问、ID 和刷新令牌。
我（和你）最喜欢的服务之一是 watsonx Assistant，可用于构建聊天机器人。如果您想保护网络聊天（即进一步保护交换的消息并证明消息来源），JWT 可以派上用场。
当然，JWT 还可以用来轻松交换（安全）声明，从而加强云解决方案的安全性，这样的示例还有很多。
JWT 是在双方之间交换请求的一种简单、自足的方式。它们是一种普遍存在的数据结构，无论是在云还是在本地部署中。希望以上内容能起到一定的介绍作用，引起您的兴趣（如果您之前还没有兴趣的话）。
如果您想自己检查和修补 JWT，我推荐您使用 https://jwt.io/ 这样的在线工具。如果您想深入了解，可以使用网络监控或浏览器中的开发者工具来监视 JWT。欢迎浏览我们的 IBM Cloud 教程，其中包含许多与安全性相关的教程。
