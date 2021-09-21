由于数据库可通过网络访问，因此对网络基础架构中的任何组件面临的任何安全威胁也会对数据库构成威胁，任何影响用户设备或工作站的攻击都有可能威胁到数据库。因此，数据库安全必须延伸到远超出数据库本身的范围。

在评估您环境中的数据库安全状况以确定团队的首要任务时，请考虑以下每个方面：