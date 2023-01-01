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借助持续的可见性、管理和修复，保护您的混合云和多云环境
下载《2023 年数据泄露成本》报告
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保护多个云和平台
 

企业内部拥有多个云和平台虽然极具价值，但新的网络安全挑战也随之而来，因此必须安全地管理基础架构和资源，提前预防高级威胁。

我们的专家利用设计和部署方面的最佳实践、托管网络安全服务以及持续的合规和风险评估，帮助确保云和平台的安全，并扩大云基础架构的可见性，无论是现在还是在不断发展的未来。

 
优势
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针对云安全地构建和管理

实施安全设计的最佳实践、威胁管理、响应和恢复服务，安全地构建、运行和管理您的应用程序。
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跨多云环境的统一可见性

实现对来自多个云服务提供商的云原生控制、云安全状态管理和容器的集中可见性、管理和监控。

 自动执行合规

利用有关云标准和 HIPAA、PCI-DSS 和 GDPR 合规性的报告，自动修复云基础架构的配置错误。
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前瞻性的建议

查看基于上下文的实时建议，帮助您的团队专注于实际的事件响应而非误报，从而更快做出决策。
功能 基础架构安全服务

提供端到端网络解决方案，帮助您了解应用程序依赖性，遏制漏洞，并保护整个企业的高价值资产。

 托管网络安全服务

通过与自动化和编排无缝集成，跨多个供应商平台集中管理风险并应用复杂的策略调整，从而提高生产力和效率。

 云安全服务

借助持续的可见性、管理和修复，保护混合云和多云环境。
与 X-Force 一起挖掘 2024 年的新威胁
凭借 2024 年威胁情报指数报告的洞察分析，我们的团队可以为您的企业保驾护航，防范网络威胁。我们的情报分析专家团队将提供简报，为您量身定制有关贵组织的洞察分析。 预约专家免费简报 阅读报告
用例 邮政储蓄银行

IBM 团队为集成和监控某邮政储蓄银行转型的业务和服务组件提供了一个安全且经济高效的基于云的解决方案，倡导使用 AWS 来支持集成、服务运营和安全服务，同时遵守政府和金融行业的要求和法规。

 

 全球物流和配送公司

IBM 团队帮助该公司（拥有 1700 多个对物流基础架构非常关键的包裹分拣点）创建并验证了一个解决方案，可以遏制并最大程度降低潜在勒索软件攻击的影响，保护 1200 多个物理站点的企业级服务器和端点基础架构。

 

 欧洲某金融机构

在与 IBM 团队合作的过程中，该银行实现了端到端的数字化转型，包括跨所有云实例部署安全服务、全面改革身份和访问流程以及提高端点可见性，从而改善了风险状况，增强了威胁检测能力，提高了 GDPR 和 FINMA 合规性。
战略伙伴关系 Amazon Web Services

使用我们的咨询和托管安全服务，增强您对 AWS 安全的信心。

 深入了解我们的 AWS 功能 Microsoft Azure

共同保护和保障您的 Microsoft Azure 环境。

 深入了解我们的 Microsoft Azure 功能 Google Cloud Platform

凭借长达 36 年的合作关系，IBM 与 Oracle 携手提供加速和实现无缝过渡到云端的解决方案。IBM CIA 通常可在 20 天内提供量身定制的客户路线图、业务案例和投资回报率。

 深入了解我们的 GCP 功能
专家团队 Dinesh Nagarajan

Dinesh 是一位经验丰富的网络安全专家，在咨询和转型方面拥有 20 多年的经验。作为 IBM® Consulting 的全球合作伙伴，他为高管提供数据安全、DevSecOps、量子安全和密码学策略方面的建议。凭借在交付大型安全项目方面的亮眼履历，Dinesh 还曾担任一家领先的全球金融市场公用事业公司的 CISO，带领安全从业人员团队提供全天候安全服务。

 Diana Henderson

Diana 为客户定义、设计和提供有影响力的解决方案，她担任过硬件、上市、Linux、混合云和保险领域的产品管理职务，还担任过微处理器开发技术职务。Diana 拥有卡内基梅隆大学的电气和计算机工程学士学位和硕士学位，并获得了九项美国专利。

 Greg Tkaczyk

Greg 是 IBM 全球安全能力中心的一员，拥有超过 20 年的咨询经验，专注于安全和微分段技术的设计、实施和系统集成。他是一名注册信息系统安全专家 (CISSP)、注册信息系统审计师 (CISA) 和支付卡行业合格安全评估师 (QSA)，拥有信息安全硕士学位。他还是一位发明家，获得了美国专利商标局 (USPTO) 授予的多项专利。

 Sambit Misra

Sambit 是是 IBM Consulting 网络安全服务部门一名高级产品经理，积极致力于实现跨平台（包括 AWS、Azure 和 IBM Cloud）的云安全性。他在安全与合规、企业风险转化、GRC 和审计治理方面拥有超过 18 年的咨询和产品管理经验。
资源 什么是云安全？

深入了解云服务的概念和组件，以及企业如何应用它们来创建安全、可持续的云环境。

云安全领域的最新动态

阅读有关云数据保护、容器安全、保护混合云环境等云安全内容的文章。

《2023 年 X-Force 云威胁态势》报告

了解威胁参与者攻击云环境目标的方式和动机，以及如何避免常见陷阱。
相关解决方案 事件响应服务

协调事件响应，在发生网络攻击时统一整个组织。

 了解更多 数据安全解决方案

保护多个环境中的企业数据，遵守隐私法规并降低操作复杂性。

 了解更多 云 IAM 服务

使用身份即服务 (IDaas) 解决方案设计和实施您的云 IAM 之旅。

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IBM 是公认的托管安全服务领导者。

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加强保护您的整个 IBM Cloud 环境。

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