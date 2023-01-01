网络安全服务全球合作伙伴及产品组合负责人 Dinesh Nagarajan Dinesh 是一位经验丰富的网络安全专家，在咨询和转型方面拥有 20 多年的经验。作为 IBM® Consulting 的全球合作伙伴，他为高管提供数据安全、DevSecOps、量子安全和密码学策略方面的建议。凭借在交付大型安全项目方面的亮眼履历，Dinesh 还曾担任一家领先的全球金融市场公用事业公司的 CISO，带领安全从业人员团队提供全天候安全服务。

网络安全服务高级产品经理 Diana Henderson Diana 为客户定义、设计和提供有影响力的解决方案，她担任过硬件、上市、Linux、混合云和保险领域的产品管理职务，还担任过微处理器开发技术职务。Diana 拥有卡内基梅隆大学的电气和计算机工程学士学位和硕士学位，并获得了九项美国专利。

网络安全服务执行顾问 Greg Tkaczyk Greg 是 IBM 全球安全能力中心的一员，拥有超过 20 年的咨询经验，专注于安全和微分段技术的设计、实施和系统集成。他是一名注册信息系统安全专家 (CISSP)、注册信息系统审计师 (CISA) 和支付卡行业合格安全评估师 (QSA)，拥有信息安全硕士学位。他还是一位发明家，获得了美国专利商标局 (USPTO) 授予的多项专利。