MSSP 为企业提供完整的外包安全解决方案。企业网络安全监控和事件响应是他们的工作重点。但是，由于这些网络随着新技术的发展而发展，MSSP 通常为其他平台提供支持，例如应用程序和基于云的基础设施。常见的 MSSP 服务包括：

反病毒服务：为应对层出不穷的病毒攻击，MSSP 使用威胁搜寻资源来锁定迫在眉睫的问题，并在网络内的各个层面实施保护措施，从而保护其免受恶意软件和其他恶意软件的侵害。



端点保护：MSSP 提供端点保护服务，保护笔记本电脑、台式电脑和移动设备等设备免受网络威胁，确保组织内所有端点的全面安全。

事件响应服务：如果发生安全事件或违规行为，MSSP 会提供快速事件响应服务。这可能包括取证分析、事件调查和补救措施，以尽量减少影响并恢复正常运营。

入侵检测：超越传统的网络边界，MSSP 保护所有设备和系统免受内部和外部威胁，调查所有组件、人员和软件，并采用先进技术预先识别和处理安全漏洞。

托管防火墙服务：MSSP 部署安全专家，持续监控系统防火墙并应对潜在威胁。监控网络流量以识别模式和不一致，确保强大的防火墙保护。

安全咨询：MSSP 提供有关安全最佳实践、风险管理策略和安全态势改善的专家指导和建议，帮助组织制定和维护有效的安全框架。

安全信息和事件管理 (SIEM)：MSSP 部署 SIEM 解决方案来聚合和分析来自各种来源的安全数据，从而实现实时威胁检测、事件响应、信息安全和合规性管理。

威胁检测和预防：MSSP 使用先进的威胁检测工具和技术来检测和预防各种类型的网络威胁，包括恶意软件、勒索软件、网络钓鱼攻击和内部威胁。这可能涉及部署入侵检测和预防系统 (IDPS)、托管检测和响应 (MDR) 和端点检测和响应 (EDR) 解决方案以及其他安全技术。

虚拟专用网络 (VPN) 配置：MSSP 配置 VPN 以确保组织运营安全。私有 VPN 可减少攻击面，并为授权用户实施量身定制的安全措施，以增强网络安全性和机密性。

漏洞扫描：MSSP 进行彻底的漏洞扫描以识别潜在威胁。他们的漏洞管理技能可以查明网络中的问题，包括工作区或敏感数据等常见目标。因为攻击者还可以识别与其预期目标没有直接关联的漏洞。MSSP 可以检测到它们，无论它们存在于直接攻击面内、附近还是较远的地方。