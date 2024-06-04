更新日期：2024 年 6 月 5 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
托管安全服务提供商 (MSSP) 作为第三方实体，为企业提供对其安全设备和系统的外包监控和管理。MSSP 提供关键的安全服务，例如虚拟专用网络 (VPN)、托管防火墙和防病毒管理。MSSP 通过高可用性安全运营中心 (SOC) 运作，这意味着它们能以高水平持续运行，无需干预，从而提供“始终在线”的覆盖范围。这一覆盖范围大大减少了企业为有效维持安全而雇用、培训和维持大量内部人员的需要。
企业通常求助 MSSP 来增强其内部安全能力，或全面减轻安全运营负担。MSSP 雇用安全专业人员对安全事件进行实时监控和分析，提供威胁情报和对安全最佳实践的指导。这种战略合作伙伴关系使组织能够专注于其核心业务运营，同时确保其数字资产受到合格专业人员的保护。此外，减少内部 IT 团队的工作量可以让更多的时间和资源集中在对组织发展至关重要的关键任务上。
在专注于监控和管理的同时，MSSP 还处理系统升级、变更和修改。这确保了安全措施保持最新且有效。最终，MSSP 产品在提高组织效率、降低安全风险和保护数字资产免受不断演变的威胁影响方面发挥了关键作用。
托管安全服务提供商 (MSSP) 和托管服务提供商 (MSP) 都向组织提供第三方服务，但它们的侧重点不同。MSP 提供通用网络和 IT 服务，包括托管电信和软件即服务 (SaaS) 平台。而 MSSP 专门提供安全服务，专注于保护组织免受网络安全威胁影响。
MSSP 与 MSP 的主要区别在于其运营中心。MSP 通常运行网络运营中心 (NOC) 来监控和管理客户的网络，而 MSSP 配备了安全运营中心 (SOC)。SOC 致力于全天候进行安全监控和事件响应，确保快速检测和消解安全威胁，有效保护组织的网络和数字资产。
MSSP 为企业提供完整的外包安全解决方案。企业网络安全监控和事件响应是他们的工作重点。但是，由于这些网络随着新技术的发展而发展，MSSP 通常为其他平台提供支持，例如应用程序和基于云的基础设施。常见的 MSSP 服务包括：
反病毒服务：为应对层出不穷的病毒攻击，MSSP 使用威胁搜寻资源来锁定迫在眉睫的问题，并在网络内的各个层面实施保护措施，从而保护其免受恶意软件和其他恶意软件的侵害。
端点保护：MSSP 提供端点保护服务，保护笔记本电脑、台式电脑和移动设备等设备免受网络威胁，确保组织内所有端点的全面安全。
事件响应服务：如果发生安全事件或违规行为，MSSP 会提供快速事件响应服务。这可能包括取证分析、事件调查和补救措施，以尽量减少影响并恢复正常运营。
入侵检测：超越传统的网络边界，MSSP 保护所有设备和系统免受内部和外部威胁，调查所有组件、人员和软件，并采用先进技术预先识别和处理安全漏洞。
托管防火墙服务：MSSP 部署安全专家，持续监控系统防火墙并应对潜在威胁。监控网络流量以识别模式和不一致，确保强大的防火墙保护。
安全咨询：MSSP 提供有关安全最佳实践、风险管理策略和安全态势改善的专家指导和建议，帮助组织制定和维护有效的安全框架。
安全信息和事件管理 (SIEM)：MSSP 部署 SIEM 解决方案来聚合和分析来自各种来源的安全数据，从而实现实时威胁检测、事件响应、信息安全和合规性管理。
威胁检测和预防：MSSP 使用先进的威胁检测工具和技术来检测和预防各种类型的网络威胁，包括恶意软件、勒索软件、网络钓鱼攻击和内部威胁。这可能涉及部署入侵检测和预防系统 (IDPS)、托管检测和响应 (MDR) 和端点检测和响应 (EDR) 解决方案以及其他安全技术。
虚拟专用网络 (VPN) 配置：MSSP 配置 VPN 以确保组织运营安全。私有 VPN 可减少攻击面，并为授权用户实施量身定制的安全措施，以增强网络安全性和机密性。
漏洞扫描：MSSP 进行彻底的漏洞扫描以识别潜在威胁。他们的漏洞管理技能可以查明网络中的问题，包括工作区或敏感数据等常见目标。因为攻击者还可以识别与其预期目标没有直接关联的漏洞。MSSP 可以检测到它们，无论它们存在于直接攻击面内、附近还是较远的地方。
MSSP 在保护企业免受日益增长的网络威胁方面具有许多优势：
获得先进技术：MSSP 投资于最先进的安全技术和下一代工具，以保护客户免受各种网络威胁。与 MSSP 合作的企业可以使用这些技术，而无需进行大量前期投资。
合规协助：许多行业都需要遵守与数据保护和隐私相关的法规。MSSP 通过帮助收集数据并生成用于审计或事件发生后分析的报告，帮助组织实现并保持对 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS 等法规的依从性。
专注于核心业务：通过将安全管理外包给 MSSP，企业可以专注于核心业务功能。减轻网络安全负担使他们能够提高生产力并采取战略举措。
成本效益：聘请 MSSP 可以免除组织投资昂贵的安全基础设施以及雇用和培训内部 IT 安全人员的需求。MSSP 以可预测的、通常基于订阅的价格提供服务，从而允许企业更有效地分配资源。此外，许多网络安全解决方案支持多租户和可扩展性。这使得 MSSP 能够为多个客户使用相同的解决方案并分摊成本。
专业知识：MSSP 聘用的安全专家具备丰富的网络安全技能，深刻理解不断变化的威胁、漏洞和安全技术。这使得他们非常擅长为数字资产提供有效的保护。
高枕无忧：MSSP 随时了解最新威胁和安全趋势，确保客户能够比网络攻击者快一步。与 MSSP 合作可让组织放心，因为他们知道自己的数字资产受到专业人员的保护。
可扩展性：MSSP 可以根据客户不断变化的需求扩展服务。无论是中小型企业还是大型企业，MSSP 都可以定制其产品，以随着组织的发展提供适当级别的保护和支持。
解决方案配置和管理：通过与 MSSP 开展合作，组织可获得最佳的网络安全服务、安全专业知识和管理服务，而无需配备内部人才。一个普通组织可能拥有 50 多个安全工具，但缺乏高效执行安全计划所需的互操作性。MSSP 可帮助确定技术与服务之间的适当平衡点，从而为组织提供最佳服务。
“始终在线”的监控和响应：MSSP 运营有安全运营中心 (SOC)，提供全天候监控和快速事件响应服务。这种持续的监控最大限度地减少了对企业的潜在损害和停机时间。
IBM 网络安全服务提供咨询、集成和托管安全服务以及进攻和防御功能。我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划来管理风险。