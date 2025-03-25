数字凭据通常由颁发组织在企业级数字凭据平台上设计、创建、交付、管理和撤销。

应用程序编程接口 (API) 使这些平台能与其他服务连接，以便凭据可以在多个系统上验证用户的身份。用户有时可以通过链接、二维码、数字文件、应用程序和区块链手动分享他们的凭据。

数字凭据有多种形式，分别针对不同的环境和功能。常见的类型包括：