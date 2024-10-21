元数据的简单定义是“关于数据的数据”。也就是说，它提供的数据详细信息与数据内容本身是分开的。例如，最近的客户订单表就是一个数据集，而关于该数据集的信息，例如谁拥有该数据集或它是什么类型的文件，就是元数据。

不同类型的元数据具有不同的功能。例如，文档的描述性元数据可能包括作者、创建日期、文件大小和关键字。关系数据库的技术元数据可能描述表格的结构、数据类型和表之间的关系。

鉴于当今企业处理的数据量巨大，元数据是不可或缺的。它提高了数据的可访问性，使人们更容易浏览大型数据集，并将原始信息转化为可操作的洞察分析。例如，零售企业可以利用元数据，按照产品类别和地区快速查找特定月份的销售数据，而无需搜索所有数据。

元数据对于数据治理和数据管理也至关重要。事实上，Gartner 发现，不采用元数据驱动方法进行 IT 现代化的企业在数据管理上的的支出可能会增加 40%。1

数据库、Digital Library 和内容管理平台等系统依靠元数据来分类、检索和管理数据。当数据得到更好的组织时，组织就能最大限度地发挥其对关键业务计划的价值，包括商业智能 (BI)、 AI 和 机器学习 (ML) 项目。

元数据还有助于确保数据质量和数据完整性。它支持 数据沿袭工作并支持遵守法规，例如《通用数据保护条例》(GDPR) 和 California Consumer Privacy Act (CCPA)。