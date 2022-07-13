如今，企业对实时洞察的需求日益增加，但这些发现离不开对数据及其在整个管道中的旅程的理解。 团队利用端到端数据沿袭工具来改进工作流程的一些方法包括：

数据建模：为创建企业内不同数据元素及其相应联系的可视化表示形式，企业必须定义支持它们的底层数据结构。 数据沿袭有助于建立这些关系的模型，说明跨数据生态系统的不同依赖关系。 数据随着时间的推移而发展，总会出现新的数据源，需要进行新的数据集成等。 鉴于此，企业用于管理其数据的整体数据模型也需要适应不断变化的环境。 数据沿袭帮助企业通过数据模型图准确反映这些随时间推移而出现的变化，突出显示新的或过时的连接或表。 反过来，由于分析师和数据科学家可以更好地了解数据集，因此这也有助于他们进行有价值和及时的分析。

数据迁移：将数据迁移到新存储系统或加入新软件时，组织使用数据迁移来了解数据的位置和生命周期。 由于数据沿袭有助于了解数据如何在整个组织中流动，因此可帮助团队规划系统迁移或升级，加快向新存储环境的整体过渡。 它还为团队提供清理数据系统、归档或删除不相关的旧数据的机会；反过来可以提高数据系统的整体性能，减少需要管理的数据量。

合规：数据沿袭提供一种合规性机制，帮助审计、改进风险管理以及确保数据根据数据治理策略和法规得到存储和处理。 例如， 2016 年，为了保护欧盟和欧洲经济区人民的个人数据，让人们能够更好地控制自己的数据，出台了《通用数据保护条例》法案。 在美国，有些州正在制定政策，如《加利福尼亚州消费者隐私法案》(CCPA)，该法案要求企业向消费者通报其数据的收集情况。 这种类型的立法让数据的存储和安全成为重中之重，如果没有数据沿袭工具，组织会发现不合规问题既耗时又昂贵。

影响分析：数据沿袭工具可以让您了解特定业务变更（如任何下游报告）的影响。 例如，如果数据元素的名称发生更改，那么数据沿袭可以帮助企业领导了解可能会造成影响的仪表板数量以及随后访问该报告的用户数量。 它还可以帮助评估数据错误的影响以及整个组织中的风险。 数据错误可能由多种原因导致，会侵蚀对某些商业智能报告或数据源的信任，但数据沿袭工具可以帮助团队跟踪错误根源，实现数据处理优化以及与相应团队的沟通。