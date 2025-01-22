互操作系统在医疗保健、政府、商业和公共安全领域发挥着越来越重要的作用。互操作性为这些领域的各种信息技术 (IT) 系统提供了一种高效且有效的方式来连接、通信和共享重要数据。

例如，互操作性让医疗保健提供方能够访问和更新电子健康记录 (EHR)，让供应链能够跟踪和管理库存，让政府服务提供商能够为公民提供社会服务。

互操作性是通过一些通用标准来实现的，这些标准定义了数据格式以及不同系统之间的数据交换方式。有时，相关法律会要求关键系统（例如用于公共健康或公共安全的系统）必须符合互操作性标准，以确保其兼容性。