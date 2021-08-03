医疗保健领域的互操作性是指及时、安全地访问、整合和使用电子健康数据，以便将这些数据用于优化个人和群体的健康结果。
健康数据的安全访问和共享一直极具挑战性。健康数据的性质会形成一个悖论：它难以共享，因为它很敏感且需高度的隐私性和安全性，但在需要时无法访问它却可能会造成严重损害。缺乏互操作性可能会导致无法全面了解个人或群体的健康需求，从而招致差强人意的治疗效果和更高的成本。
随着全球人口的老化和人类寿命的延长，互操作性和数据共享对于提供有效的医疗保健正变得越发重要。美国医疗保健研究和质量机构估计，三分之二的美国老年人群患有至少两种慢性行为或身体疾病。目前，身患多种慢性病的患者的治疗费用约占美国医疗保健费用的 66%（ibm.com 外部链接）。
在其全国路线图（ibm.com 外部链接）中，国家卫生信息技术协调员办公室 (ONC) 表示，电子健康记录 (EHR) 的使用已在美国急剧增加。如今，很多医院已可从外部医疗服务提供商处常规获取医疗记录和患者数据，但仅有不到半数的医院会将收到的数据整合到患者个人病历中。因此，虽然获取重要临床数据的渠道已得到改善，但仍有大量工作需落实，以便将利益相关者聚集在一起，从而打造一个综合的数据生态系统。
除帮助医生和其他医疗保健提供方更全面地了解患者之外，健康数据互操作性还可帮助身处整个医疗保健行业的各大组织。如果健康信息系统的集成度更高，健康计划便可更好地了解其利用率和服务需求。如此，政府服务提供商便可访问群体数据以了解趋势并满足其公民的需求。此外，生命科学组织也可利用强大的数据集来推动实现速度更快、可用信息更丰富的研究。
借助更出色的互操作性，组织便可不再一会将个人视为患者，一会将其视为健康计划成员，一会又将其视为健康应用程序的使用者。相反，整个行业的决策者均可开始研究人们如何获取和使用健康信息（而无论其来源为何），以便推动实现更好的护理模式、寻求更高的患者安全性并改善所服务对象的体验。
“快速医疗保健互操作性资源”也称为 FHIR，它是面向医疗保健数据的一个开源标准框架，并以名为 HL7 的过往标准框架作为其基础。FHIR 的创建旨在使医疗保健数据更易从一个系统迁移到另一系统。
FHIR 可将数据组织为患者、病情、药物等资源，并提供标准化结构，以指导不同计算机系统或应用程序组织和解读这些数据。FHIR 还可用于构建财务数据和工作流程数据，例如理赔信息、预约信息等。
美国境内的多家主流医疗保健系统已在其医疗 IT 实践中采用 FHIR。Medicare 的 Blue Button 2.0 计划以 FHIR 为基础，而退伍军人事务管理局则开发了一个名为 Lighthouse 的 FHIR 平台。两者各自提供了一个平台，以便患者通过 FHIR 获取医疗保健信息。
美国国家卫生信息技术协调员已将 FHIR 列为全国互操作性路线图的重要组成部分（ibm.com 外部链接）。新的政府法规和互操作性规则要求更广泛地采用 FHIR，因此医疗保健组织（尤其是接收 Medicare 费用或 Medicaid 服务费用的组织）必须了解 FHIR 并将其纳入自己的互操作性策略中。
现代消费者对访问信息抱有很高期望，而很多人现在还希望能快速、持续地访问有关其健康和护理的记录。这便是为何众多医疗保健组织正在构建“健康信息交换 (HIE)”。HIE 是依靠可互操作系统来无缝且安全地共享电子健康信息的专用网络。
虽然采用 EHR 是构建 HIE 的良好第一步，但仍有很多挑战需克服才能达到享受 HIE 全部优点所需的互操作性水平。这些挑战包括：
缺乏标准化：虽然 FHIR 和 HL7 一类的标准记录格式正变得日益普遍，同时新的法规也在推动 EHR 提供支持互操作性的 API，但很多提供商和医疗保健系统会使用定制 EHR 系统，而这些系统可能很难转换为标准格式并与他人共享。
安全性：医疗保健组织会发现很难在可访问健康信息与保护敏感信息并维护患者隐私的需求之间取得平衡，尤其是在针对医疗保健系统的网络安全攻击日益猖獗（ibm.com 外部链接）的情况下。
获得同意：通过建立数字医疗系统，健康信息可在不同医疗服务提供商之间自由流动，但何时需要患者同意以及需要何种程度的同意并不总是足够清晰。医疗保健组织对此持谨慎态度完全可以理解，而此类组织也往往会在不共享信息方面犯错。
专业负担：引入新的记录保存工具时，相关人员需学习如何使用它们。医疗保健专业人员往往对新系统持谨慎态度，因为较之临床医生的需求，EHR 系统在支持管理和计费工作流程方面的表现往往更为出色。
这些挑战并非无法克服。随着云计算（尤其是混合云）的进步，组织会越发容易以一致的方式来迁移和保护数据。云环境为组织提供了构建数据管道的机会，而这些管道可将数据标准化为 FHIR 一类的行业标准格式，并为有需要的人员提供安全的访问权限，且无论他们是付款人、提供商还是患者本人。
2016 年，奥巴马总统签署了《21 世纪治愈法案》，从而为解决信息阻塞问题（ibm.com 外部链接）迈出了重要一步。该法案要求 EHR 系统提供面向患者的 API，以维持其联邦认证。2020 年，医疗补助和医疗保险服务中心 (CMS) 发布了一项规则，其中要求通过其所制定计划获得联邦资金的健康计划和提供商必须采取措施，以便健康信息更易于访问。
这些政策的绝大多数均侧重于鼓励支付方实施应用程序编程接口 (API) 和数据交换，以提供对其提供商目录、患者理赔数据和其他资源的安全访问权限，以便更轻松地及时访问数据。通过该途径，患者、医疗服务提供商和付款人便可更全面地了解大众所接受的护理，并为更广泛的公共卫生工作提供支持。
虽然很多医疗保健专家和领导者均认为，更好的互操作性可改善整体医疗保健行业，但医疗保健组织在致力于提高数据和系统的互操作性时仍往往会面临共同的挑战。下文将探讨这些挑战，以及组织应如何克服它们：
协调脱节
提高互操作性需要不同组织、监管机构和领导者之间以及组织内部进行有效的协调。监管机构为医疗保健组织提供了需遵循的标准和规则，但希望主动实现互操作性的组织应考虑制定专门的互操作性策略，并将互操作性规划作为优先事项。
预算有限
并非所有组织均拥有所需的财务或技术资源来投资构建真正可互操作系统所需的技术资源。政府可能会提供某些补助来更新健康记录系统，因此各组织应检查自己是否符合相关资格。很多云供应商还提供即用即付的付款模式，以使技术费用更为实惠和可预测。
多样化的技术需求
组织需根据其提供的服务类型和地理位置来遵循不同的规则和法规，因此很多组织拥有高度定制化的数据。组织可通过混合云平台连接不同的内外部系统，而该平台可为这些组织提供用于组合和集成数据的选项，而无需牺牲它们所需的定制功能。
遗留系统
拥有旧有遗留系统的医疗保健组织面临双重挑战：既需对其系统进行现代化改造，又需满足互操作性要求。组织可利用混合云方法实现这两个目标，以便从遗留系统中提取数据，并使其更易于供现代应用程序和程序进行访问。此方法允许组织选择在更新系统时持续迁移数据。
医疗保健互操作性可分为四个级别，而这些级别已由信息学专家和医疗保健信息和管理系统协会 (HIMSS) 完成定义。其中部分级别可利用现有的医疗保健 IT 架构和 IT 系统来实现，而其他级别则需借助以患者为中心的技术方面的创新和进一步开发。
这些级别包括：
此互操作性级别也称为简单传输，它属于最基本的级别。数据可安全地从一个系统或设备传输到另一个系统或设备，而无需解释该数据或将其转换为特定格式。例如，护士会从实验室的结果门户下载患者最新实验室结果的 PDF 文件，然后手动将相关数据输入到患者的健康记录中。
实现结构互操作性或结构化传输后，所有数据均会标准化为特定格式，以便供多个系统或设备解读。这些数据会按特定顺序排列，因此接收系统可自动检测特定的数据字段。FHIR 和 HL7 等数据标准提供结构互操作性，因此记录可保持一致、集中且易于在各系统之间移动。
语义级别的互操作性或语义传输涉及在具有完全不同数据结构的各系统之间交换数据。成像系统提供了一个简单示例—有很多面向图像的专用 DICOM 与非 DICOM 格式。通过语义互操作性，图像可从一个系统传输到另一系统，然后被解释并合并到新系统中，而无论该图像的原始格式或来源为何。但是，确定要收集和传输哪些数据可能十分困难，因为系统会通过不同方式来呈现同一信息。为此，某些专家认为需借助人工智能来实现完全的语义互操作性。
组织互操作性涉及具有不同要求、法规和目标的不同组织之间的无缝数据交换。为实现该级别的互操作性，必须制定策略和治理创新措施以及技术创新来确保同意、安全与集成工作流程在不同组之间顺畅移动。虽然某些专家认为“语义”是互操作性的最高级别，但其他人却认为它属于组织互操作性。
