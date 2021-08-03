健康数据的安全访问和共享一直极具挑战性。健康数据的性质会形成一个悖论：它难以共享，因为它很敏感且需高度的隐私性和安全性，但在需要时无法访问它却可能会造成严重损害。缺乏互操作性可能会导致无法全面了解个人或群体的健康需求，从而招致差强人意的治疗效果和更高的成本。

随着全球人口的老化和人类寿命的延长，互操作性和数据共享对于提供有效的医疗保健正变得越发重要。美国医疗保健研究和质量机构估计，三分之二的美国老年人群患有至少两种慢性行为或身体疾病。目前，身患多种慢性病的患者的治疗费用约占美国医疗保健费用的 66%（ibm.com 外部链接）。

在其全国路线图（ibm.com 外部链接）中，国家卫生信息技术协调员办公室 (ONC) 表示，电子健康记录 (EHR) 的使用已在美国急剧增加。如今，很多医院已可从外部医疗服务提供商处常规获取医疗记录和患者数据，但仅有不到半数的医院会将收到的数据整合到患者个人病历中。因此，虽然获取重要临床数据的渠道已得到改善，但仍有大量工作需落实，以便将利益相关者聚集在一起，从而打造一个综合的数据生态系统。

除帮助医生和其他医疗保健提供方更全面地了解患者之外，健康数据互操作性还可帮助身处整个医疗保健行业的各大组织。如果健康信息系统的集成度更高，健康计划便可更好地了解其利用率和服务需求。如此，政府服务提供商便可访问群体数据以了解趋势并满足其公民的需求。此外，生命科学组织也可利用强大的数据集来推动实现速度更快、可用信息更丰富的研究。

借助更出色的互操作性，组织便可不再一会将个人视为患者，一会将其视为健康计划成员，一会又将其视为健康应用程序的使用者。相反，整个行业的决策者均可开始研究人们如何获取和使用健康信息（而无论其来源为何），以便推动实现更好的护理模式、寻求更高的患者安全性并改善所服务对象的体验。