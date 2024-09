Humana 于 2016 年踏上这段旅程,当时的会话助手并不像现在那么普遍或先进,但公司已认识到 AI 在客户服务方面的深远前景。Humana 选择与企业级 AI 行业领导者 IBM Watson 合作,并开始与 IBM Data and AI Expert Labs & Learning (DAELL) 协作。经过三个月的概念验证 (POC) 后,Humana 和 IBM 开始开发后来的 Provider Services Conversational Voice Agent with Watson。该解决方案将多个 Watson 应用程序整合在一个会话助手中,在 IBM® Cloud 上运行,而 watsonx Assistant for Voice 则在 Humana 内部运行。

Humana 的 Voice Agent with Watson 为医疗保健服务提供商的行政人员提供了一种更快、更友好、更一致的方式,来获取服务前信息、医疗资格、验证、授权和转诊信息,而无需与真人客服交谈。该解决方案依靠 AI 来了解提供商的呼叫意图,验证他们是否具备访问系统和会员信息的权限,然后确定如何以最佳方式提供所需的信息。

此语音助手采用具有七种语言模型和两种声学模型的重点语音定制,每个模型均针对 Humana 收集的一种特定类型的用户输入。通过语音定制训练,该解决方案在重要数据输入上实现了平均 90%-95% 的句子错误率准确性水平。该实施可处理资格、福利、理赔、授权和转诊等主要分组内的多个子意图,支持 Humana 快速回答以前无法回答的问题。旧版 IVR 系统的“福利”请求可能会产生一份七页的传真。现在,Watson 解决方案能够提供特定“金额”的福利,例如“脊椎按摩治疗的费用为 100 美元”。