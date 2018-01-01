在数字化转型过程中，医疗机构必须竭力统一分散的系统、政策和流程，以推动更好的患者预后、监管合规和整体效率。同时他们必须为行业转变做好准备，以提高竞争地位、改善员工和患者体验并增加收入。

IBM 医疗保健顾问拥有深厚的行业专业知识，可作为经验丰富的指导，并通过综合性的方法，帮助设计和实施从性能改进和资源管理到患者体验的成功计划。我们的医疗保健咨询团队可以协助制定技术路线图，以满足紧急需求和新兴需求。通过为技术和流程制定智能灵活的策略，您可以超越当前的期望，并体验真正的业务转型。