现在是时候重新思考我们在医疗保健领域的工作方式了 - 要设计以人为本的体验。IBM 相信，随着数字化功能在护理系统的加速应用，我们应采用以人为本的体验方案。
在数字化转型过程中，医疗机构必须竭力统一分散的系统、政策和流程，以推动更好的患者预后、监管合规和整体效率。同时他们必须为行业转变做好准备，以提高竞争地位、改善员工和患者体验并增加收入。
IBM 医疗保健顾问拥有深厚的行业专业知识，可作为经验丰富的指导，并通过综合性的方法，帮助设计和实施从性能改进和资源管理到患者体验的成功计划。我们的医疗保健咨询团队可以协助制定技术路线图，以满足紧急需求和新兴需求。通过为技术和流程制定智能灵活的策略，您可以超越当前的期望，并体验真正的业务转型。
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医疗保健提供方的服务行政人员在访问就诊前、医疗资质、验证、授权和转诊信息时准确率达到 90-95%。1
部署 AI 驱动的聊天机器人之后，Elevance Health 联络中心的呼叫次数每年减少 500 多万次。2
Providence 发现了将年度应用程序服务成本降低 27% 的机会，且所有这些都不会影响应用程序性能。3
生成式 AI 可提供独特的机会，以便重塑支付方提供护理服务的方式，并吸引会员，改善患者和会员对可信任信息的访问体验，同时解决常见问题。
混合云和 AI 可实现更加丰富、互联的全渠道体验，同时降低与健康计划和卫生系统成员（包括会员、提供方、经纪人、雇主、患者和消费者）的互动成本。
IBM® Consulting 与客户密切合作，根据其招聘和技能需求量身定制解决方案，并提供跨咨询、技术和托管服务的定制策略。客户可能包括那些希望解决高流失率问题、增强招聘技术堆栈、改善员工队伍的客户工作效率、解决技能短缺问题或为多元化的员工队伍创造有效的学习体验的组织。
通过在整个医疗保健连续体中建立可互操作、平民化且可信任的医疗保健数据视图，借助患者和护理人员的综合视图获取洞察分析，从而提供更加个性化的护理服务。集成来自各个供应商系统的临床和非临床患者数据，这些系统可以通过 FHIR 或其他格式来公开数据，并在遵守所有适用法律的条件下，在可信任的网络内交换受保护的健康信息。
为了通过设计成功转型，我们必须考虑最终用户在物理和数字方面的整体服务体验路径。
通过更加智能、数字化且互联的医院实现护理转型，从根本上改善患者预后。通过自动化工作流程，支持医院高效运营并实现盈利，让临床医生能够将更多时间花在提供护理上，而不是花在查阅临床文档或访问患者信息上。支持临床医生使用新兴技术和高级洞察分析，对患者进行准确诊断，并确定妥善的护理方式。
对于 NHS Digital 来说，网络安全不仅仅是一个 IT 问题，也是一个临床安全问题。了解他们如何保护患者并保持应变能力，从而在面临威胁时保障服务供应。
Humana 利用对话式 AI，削减了昂贵的服务前电话成本，并改善了提供商体验。
Cleveland Clinic 携手 IBM 推出了第一台专用于医疗保健研究的量子计算机。研究人员和合作伙伴将推动生物医学科学和治疗的发展，同时培养下一代医疗保健技术队伍。
Providence 将其云应用程序服务成本降低了 27%，同时通过更加现代化的技术基础架构，增强了提供更优质的护理体验的能力。
IBM 的数据和应用程序现代化、分析和 AI 解决方案以及客户服务转型可改善患者的治疗效果，并提升监管合规性和整体效率。
作为 Microsoft 的金牌合作伙伴，IBM Consulting 拥有深厚的医疗保健行业专业知识，能够利用不同渠道、产品和服务打造差异化客户体验。
IBM Consulting 和 Salesforce 提供了影响深远的快速优化机会。制定快速改善患者和客户体验、优化员工时间并支持决策的关键变革。
IBM Consulting 的 SAP 专家可帮助确保从 SAP 投资中获得最大收益，以保障合规性、财务绩效管理和成本控制。
当应用程序、设备和系统可以实时交互和交换医疗保健信息时，医疗保健提供方能够更加高效地执行和简化患者体验，并提供更加个性化的患者护理。
在使互操作数据切实可行方面，还存在巨大的未开发投资回报潜力。美国医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 最近关于互操作性和价格透明度的立法表明，为了符合政府要求，支付方必须勾选更多的监管选项。
随着快速医疗互操作资源 (FHIR) 的推出，医疗保健现已拥有一项标准和技术，可以形成支付方和提供方之间以患者为中心的通用语言。本文将介绍我们目前在医疗信息技术 (HIT) 平台中看到的 FHIR 执行模式。
支付方、提供方和监管机构之间正在就预先授权以及更广泛的使用管理计划酝酿一场“完美风暴”。监管行动、会员不满、临床医生倦怠、经济动荡和护理成本上升等因素交织，给支付方和提供方带来了巨大的压力，而这种压力可能会在未来几个月内爆发。
企业如何保护敏感数据？如何通过尊重版权的方式使用 AI？进一步了解人类价值观如何成为负责任的 AI 的核心。
生成式 AI 正在颠覆扰乱因素，而基于平台的企业具有优势。为了在新的市场格局中取胜，公司必须成为业务和技术平台的创造者，而不仅仅是消费者。
Elevance Health 始终致力于提供卓越的数字优先、AI 优先体验。现在，Elevance Health 附属健康计划的会员可以使用屡获殊荣的 Sydney Health 移动应用程序、Anthem.com 网站或从 IVR 本身切换到 SMS，全天候 24x7 随时访问健康计划。
构建并扩展 AI，以便提高患者和提供方的信任，同时降低风险，并保持监管领先地位。
确保患者和组织具备正确的保障措施和响应措施。自 2020 年以来，医疗保健数据泄露成本增加了 53.3%。医疗保健行业也是平均违规成本最高的行业，超过 1000 万美元。4
重新思考运营以支持未来的医疗保健模式。基于结果的业务流程外包模型有助于优化基本流程，从而加速转型并提高绩效。此类流程包括营销、客户支持、人力资源、财务、采购和供应链管理。
Andrew 负责领导 IBM Healthcare Consulting 针对支付方和提供方行业部门的咨询服务的愿景、战略、运营和执行，带来了超过 30 年的医疗行业经验。加入 IBM 之前的过去 25 年里，Andrew 曾在美国一些大型健康计划公司担任各种高层职务。他曾负责 3 个国家健康计划的全国支付方签约和战略部门，并启动、建立、扩展和运营以价值为基础的商业和政府项目健康计划。
Patrick Spoletini 是北美医疗保健行业负责人，拥有 30 多年的医疗保健行业（支付方和提供方）和管理咨询经验，涉及战略、运营和变更管理，以及合同谈判、数字化转型、托管服务、BPO 和大规模项目群管理。
Angela Spatharou 博士在与领先的卫生系统、医院、健康保险公司、数字健康创新机构和生命科学公司合作方面拥有 20 多年的经验。她曾在英国、欧洲、中东和非洲以及美国和拉丁美洲任职，曾协助提升价值、改善成果并实现可持续改进。
Mark 在 NHS 拥有超过 25 年的临床医生经验，他专注于利用健康技术的力量来提供更好的健康结果。这支撑着他在英国政府工作 10 余年，并曾担任多个领导职务。他在技术行业和政府健康数字战略方面拥有国际经验。
Vincent 是信息技术咨询和业务转型领域的专家，拥有 20 多年的丰富行业经验。他曾带领团队支持 ERP 行业、云服务提供商和低代码应用程序开发平台的大型复杂转型项目。
Deiva 在生命科学、医疗保健以及州/省和地方政府领域，引领着关于生成式 AI 和自动化将如何改变人类体验、简化并提高企业效率以及从数据中创造新价值的行业观点。
2 LinkedIn 文章：Elevance Health 通过 AI 和消息传递提供卓越的体验（链接位于 ibm.com 站外）