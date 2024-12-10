当今，组织从各种来源收集大量数据，包括客户互动、金融交易、IoT 设备和社交媒体平台。

为了释放所有这些数据的商业价值，通常必须将其组织成数据集，即经过组织的集合，使信息可供分析和应用。

不同类型的数据集以不同的方式存储数据。例如，结构化数据集通常会将数据点排列在具有已定义行和列的表中。非结构化数据集可以包含多种格式，例如文本文件、图像和音频。

虽然并非所有数据集都涉及结构化数据，但它们总是具有一些通用结构，无论是确定的模式还是半结构化数据格式（如 JSON 或 XML）中松散组织的语法。

数据集的示例包括：

客户服务数据集跟踪支持互动和解决方案。

制造数据集监控设备性能指标。

用于分析交易模式和消费者行为的销售数据集。

衡量营销活动有效性和参与度的营销数据集。

组织经常会使用并维护多个数据集，以支持各种业务计划，其中包括数据分析和商业智能 (BI)。

其中，大数据尤其依赖于海量、复杂的数据集来提供价值。如果使用大数据分析进行适当的收集、管理和分析，这些数据集则可帮助揭示新的洞察信息并实现数据驱动式决策。

近年来，人工智能 (AI) 和机器学习的兴起进一步增加了对数据集的关注。组织需要大量且组织良好的训练数据，来开发准确的机器学习模型并完善预测算法。

根据 Gartner 的数据，61% 的组织表示由于 AI 技术的影响，它们必须更新或重新思考其数据与分析运营模式。1