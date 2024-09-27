随着越来越多的企业采用人工智能 (AI)，关于 AI 系统在多大程度上吸收了人类偏见的质疑声不断涌现。一些与 AI 偏见相关的真实案例表明，当歧视性数据和算法注入到 AI 模型时，这些模型会大规模地产生偏见并加剧由此产生的负面后果。

公司积极应对 AI 中的偏见问题，不仅为了实现公平，还为了取得更好的结果。然而，正如系统性种族和性别偏见在现实世界中难以消除一样，消除 AI 中的偏见也绝非易事。

在文章 AI 的应用：机遇与局限 中，麦肯锡的作者 Michael Chui、James Manyika 和 Mehdi Miremadi 指出：“这种偏见往往根深蒂固，因为要识别并解决它们，不仅需要对数据科学技术有深入的掌握，还需要对现有社会力量（包括数据收集）有更广泛的理解。总而言之，消除偏见已被证明是迄今为止最令人生畏的障碍之一，且无疑也是社会领域最具争议的。”

现实生活中的 AI 偏见示例为组织提供了有用的洞察分析，帮助他们识别和应对偏见问题。通过批判性地审视这些示例以及成功克服偏见案例，数据科学家可以开始构建路线图，以识别和防止机器学习模型中的偏见。