“大数据”一词经常被广泛使用，导致其确切含义含糊不清。

大数据不仅仅是海量的信息。它其实是一个技术、方法和流程的精密生态系统，用于捕获、存储、管理和分析大量不同的数据。

大数据的概念最早出现于 20 世纪 90 年代中期，当时数字技术的进步意味着组织开始以前所未有的速度生成数据。最初，这些数据集较小，通常是结构化的，以传统格式存储。

然而，随着互联网的发展和数字连接的普及，大数据真正诞生了。从在线交易和社交媒体互动到手机和 IoT 设备，新数据源的爆炸式增长创造了一个快速增长的信息池。

数据种类和数量的激增促使各组织寻找高效处理和管理数据的新方法。Hadoop 等早期解决方案引入了分布式数据处理，将数据存储在多个服务器或“集群”，而非单个系统中。

这种分布式方法允许并行处理，这意味着组织可以通过在集群之间划分工作负载来更有效地处理大型数据集，直至目前其仍然至关重要。

开源分析引擎 Apache Spark 等较新的工具引入了内存计算。这允许直接在系统的主存储器 (RAM) 中处理数据，与传统的磁盘存储空间读取相比，处理速度要快得多。

随着大数据量的增长，组织也在寻求新的存储解决方案。数据湖作为结构化、半结构化和非结构化数据的可扩展存储库变得至关重要，它们无需预定义模式即可提供灵活的存储解决方案（更多信息，请参阅下面的“大数据存储”）。

云计算的出现也彻底改变了大数据生态系统。领先的云供应商开始提供可扩展、经济高效的存储空间和处理选项。

组织可以免去对内部部署硬件所需的大量投资。相反，他们可以根据需要扩大或缩小数据存储和处理能力，只需为他们使用的资源付费。

这种灵活性使数据科学和分析的访问民主化，使各种规模的组织都可以获得洞察分析，而不仅仅是拥有大量 IT 预算的大型企业。

结果是，大数据现在已成为各个行业组织的关键资产，推动了商业智能、人工智能和机器学习的发展。