大数据是指传统数据管理系统无法处理的庞大、复杂的数据集。当正确地收集、管理和分析时，大数据可以帮助组织发现新的洞察分析并做出更好的业务决策。
尽管企业组织长期以来一直在收集数据，但互联网和其他关联技术的出现大大增加了可用数据的数量和种类，从而催生了“大数据”的概念。
如今，企业收集大量数据（通常以 TB 或 PB 为单位），内容涵盖从客户交易、社交媒体印象到内部流程和专有研究等各个方面。
在过去的十年里，这些信息推动了各个行业的数字化转型。事实上，大数据因其在推动业务增长和创新方面的作用而赢得了“新石油”的绰号。
数据科学，更具体地说，是大数据分析，可帮助组织理解大数据的庞大而多样的数据集。这些领域使用机器学习等高级工具来发现模式、提取洞察分析和预测结果。
近年来，人工智能 (AI) 和机器学习的兴起进一步增加了对大数据的关注。这些系统依靠大型、高质量的数据集来培训模型和改进预测算法。
传统数据和大数据的区别主要在于所涉及的数据类型、处理的数据量以及分析数据所需的工具。
传统数据主要由存储在关系数据库中的结构化数据组成。这些数据库将数据组织到明确定义的表中，从而可以轻松地使用 SQL 等标准工具进行查询。传统数据分析通常涉及统计方法，非常适合具有可预测格式和相对较小规模的数据集。
另一方面，大数据包括各种格式的海量数据集，包括结构化、半结构化和非结构化数据。这种复杂性要求采用先进的分析方法（如机器学习、数据挖掘和数据可视化）来提取有意义的洞察分析。大数据的庞大数量还需要分布式处理系统来大规模高效地处理数据。
“大数据的几个 V”，即量 (Volume)、速度 (Velocity)、种类 (Variety)、真实性 (Veracity) 和价值 (Value)，是大数据区别于其他类型数据的五个特征。这些属性解释了大数据与传统数据集的区别以及有效管理大数据所需的条件。
大数据之所以“大”，是因为其量更大。如今，由网络应用程序、物联网 (IoT) 设备、交易记录等产生的大量数据对于任何组织来说都是难以管理的。传统的数据存储和处理系统通常难以大规模处理。
大数据解决方案（包括基于云的存储）可以帮助组织存储和管理这些日益增长的数据集，并确保不会因存储限制而丢失有价值的信息。
速度是数据流入系统的速度，而大数据移动迅速。
如今，数据到来的速度比以往任何时候都快，从实时社交媒体更新到高频股票交易记录。这种快速的数据涌入为及时获得洞察分析来支持快速决策提供了机会。为了解决这个问题，组织使用流处理框架和内存系统等工具来近乎实时地捕获、分析和处理数据。
多样性是指大数据可以采用的多种不同格式。
除了传统的结构化数据外，大数据还可以包括非结构化数据，例如自由格式的文本、图像和视频。它还可以包括具有一些组织属性但没有严格模式的半结构化数据，例如 JSON 和 XML 文件。
管理这种多样性需要灵活的解决方案，例如 NoSQL 数据库和具有“读时模式”框架的数据湖，这些解决方案可以存储和集成多种数据格式，以便进行更全面的数据分析。
真实性是指数据的准确性和可靠性。由于大数据数量巨大且来源多样，其中可能包含噪音或错误，从而导致错误的决策。
大数据要求组织实施确保数据质量和准确性的流程。组织通常使用数据清理、检验和认证工具来筛选出不准确信息并提高分析质量。
价值是指组织可以从大数据中获得的现实世界的益处。这些优点包括从优化运营到识别新的营销机会等各个方面。大数据分析在这一过程中至关重要，通常依靠高级分析、机器学习和 AI 将原始信息转化为可操作的洞察分析。
“大数据”一词经常被广泛使用，导致其确切含义含糊不清。
大数据不仅仅是海量的信息。它其实是一个技术、方法和流程的精密生态系统，用于捕获、存储、管理和分析大量不同的数据。
大数据的概念最早出现于 20 世纪 90 年代中期，当时数字技术的进步意味着组织开始以前所未有的速度生成数据。最初，这些数据集较小，通常是结构化的，以传统格式存储。
然而，随着互联网的发展和数字连接的普及，大数据真正诞生了。从在线交易和社交媒体互动到手机和 IoT 设备，新数据源的爆炸式增长创造了一个快速增长的信息池。
数据种类和数量的激增促使各组织寻找高效处理和管理数据的新方法。Hadoop 等早期解决方案引入了分布式数据处理，将数据存储在多个服务器或“集群”，而非单个系统中。
这种分布式方法允许并行处理，这意味着组织可以通过在集群之间划分工作负载来更有效地处理大型数据集，直至目前其仍然至关重要。
开源分析引擎 Apache Spark 等较新的工具引入了内存计算。这允许直接在系统的主存储器 (RAM) 中处理数据，与传统的磁盘存储空间读取相比，处理速度要快得多。
随着大数据量的增长，组织也在寻求新的存储解决方案。数据湖作为结构化、半结构化和非结构化数据的可扩展存储库变得至关重要，它们无需预定义模式即可提供灵活的存储解决方案（更多信息，请参阅下面的“大数据存储”）。
云计算的出现也彻底改变了大数据生态系统。领先的云供应商开始提供可扩展、经济高效的存储空间和处理选项。
组织可以免去对内部部署硬件所需的大量投资。相反，他们可以根据需要扩大或缩小数据存储和处理能力，只需为他们使用的资源付费。
这种灵活性使数据科学和分析的访问民主化，使各种规模的组织都可以获得洞察分析，而不仅仅是拥有大量 IT 预算的大型企业。
结果是，大数据现在已成为各个行业组织的关键资产，推动了商业智能、人工智能和机器学习的发展。
这个阶段涉及从构成大数据的各种来源捕获大量信息。
为了应对传入数据的快速和多样性，组织通常依赖专门的大数据技术和流程，例如用于实时数据流的 Kafka 和用于数据流自动化的 Apache NiFi。
这些工具可帮助组织从多个来源（实时流或定期批处理）捕获数据，并确保数据在通过数据管道时保持准确和一致。
当数据流入结构化存储和处理环境时，数据整合工具还可以帮助统一来自不同来源的数据集，创建支持分析的单一、全面的视图。
此阶段还涉及捕获元数据 - 有关数据来源、格式和其他特征的信息。元数据可以为今后组织和处理数据提供重要的背景资料。
在此阶段，保持较高的数据质量至关重要。大型数据集容易出现错误和不准确，这可能会影响未来洞察分析的可靠性。验证和清理程序，如模式验证和重复数据删除，可帮助处理错误、解决不一致问题并填补缺失信息。
收集数据后，就必须将其存放在某个地方。大数据的三种主要存储解决方案是数据湖、数据仓库和湖仓一体。
数据湖是一种低成本的存储环境，旨在处理大量原始的结构化和非结构化数据。数据湖通常不会清理、验证或规范化数据。相反，它们以原生格式存储数据，这意味着它们可以容纳许多不同类型的数据并轻松扩展。
数据湖非常适合大数据量大、种类多、速度快，但实时性能不太重要的应用。它们通常用于支持 AI 训练、机器学习和大数据分析。数据湖还可以作为所有大数据的通用存储空间，可以根据需要将大数据从湖中移动到不同的应用程序。
数据仓库将来自多个来源的数据聚合到一个集中且一致的数据存储空间。他们还清理数据并进行准备，以便可以使用，通常是将数据转换为关系格式。数据仓库的建立是为了支持数据分析、商业智能和数据科学工作。
由于仓库执行严格的模式，存储空间成本可能会很高。仓库不是一种通用的大数据存储解决方案，而是主要用于使业务用户可以轻松获取一些大数据子集以用于 BI 和分析。
湖仓一体将数据湖的灵活性与数据仓库的结构和查询功能相结合，使组织能够在统一平台中利用这两种解决方案的优势。湖仓一体是一项相对较新的发展，但它们变得越来越受欢迎，因为它们消除了维护两种不同数据系统的需要。
在数据湖、仓库和湖仓一体之间的选择取决于数据的类型和目的以及企业对数据的需求。数据湖在灵活性和廉价存储空间方面表现出色，而数据仓库则提供更快、更高效的查询。湖仓一体结合了两者的特点，但设置和维护起来可能比较复杂。
许多组织结合使用其中的两种或全部三种解决方案。例如，银行可能使用数据湖来存储交易记录和原始客户数据，同时利用数据仓库来支持快速访问财务摘要和监管报告。
大数据分析是组织用来从大数据中获取价值的过程。大数据分析涉及使用机器学习、数据挖掘和统计分析工具来识别大数据集内的模式、相关性和趋势。
通过大数据分析，企业可以充分利用大量信息来发现新的洞察分析并获得竞争优势。也就是说，他们可以从传统报告转向预测性和规范性的洞察分析。
例如，分析不同来源的数据可以帮助组织做出积极主动的业务决策，例如个性化产品推荐和量身定制的医疗保健解决方案。
最终，此类决策可以提高客户满意度、增加收入并推动创新。
组织可以使用各种大数据处理工具将原始数据转化为有价值的洞察分析。
用于数据处理的三种主要大数据技术包括：
Hadoop 是一个开源框架，支持跨计算机集群分布式存储和处理大型数据集。该框架使得 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 能够高效地管理大量数据。
Hadoop 的可扩展性使其成为需要在预算内处理海量数据集的组织的理想选择。例如，电话公司可以使用 Hadoop 在分布式服务器上处理和存储通话记录，以便进行更经济高效的网络性能分析。
Apache Spark 以其速度和简单性而闻名，尤其是在实时数据分析方面。由于其内存处理能力，它在数据挖掘、预测性分析和数据科学任务方面表现出色。组织通常会将其用于需要快速数据处理的应用程序，例如实时流分析。
例如，流媒体平台可以使用 Spark 实时处理用户活动，以跟踪观众习惯并提出即时推荐。
NoSQL 数据库旨在处理非结构化数据，使其成为大数据应用程序的灵活选择。与关系数据库不同，NoSQL 解决方案（如文档、键值和图数据库）可以横向扩展。这种灵活性使它们对于存储无法整齐放入表的数据至关重要。
例如，电子商务公司可能会使用 NoSQL 文档数据库来管理和存储产品描述、图像和客户评论。
大数据已经改变了组织收集洞察分析和做出战略决策的方式。
Harvard Business Review 的一项研究发现，数据驱动型公司比同行利润更高，更具创新性。1 有效利用大数据和 AI 的组织在关键业务指标方面表现优于同行，包括运营效率（81% 和 58%）、收入增长（77% 和 61%）和客户体验（77% 和 45%）。
以下是大数据的一些最重要的优势和用例。
虽然大数据潜力巨大，但也带来了重大挑战，尤其是在规模和速度方面。
大数据的一些最大挑战包括：
72% 的绩效优异的 CEO 都认为，竞争优势取决于是否拥有最先进的 AI。这种前沿的 AI 首先需要大量优质数据。
先进的 AI 系统和机器学习模型，例如大型语言模型 (LLM)，依赖于名为深度学习的过程。
深度学习使用大量未标记的数据集来培训模型执行复杂任务，例如图像和语音识别。大数据提供了深度学习所需的数量（数据量庞大）、种类（数据类型多样）和准确性（数据质量）。
在此基础上，机器学习算法才能识别模式、获得洞察分析并做出预测性决策，从而推动创新、增强客户体验并保持竞争优势。
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1 重视数据：研究表明为什么数据驱动型公司比同行利润更高，Harvard Business Review 针对 Google Cloud 进行的研究，2023 年 3 月 24 日。
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