数据工程是设计和构建用于规模化聚合、存储和分析数据的系统的实践。数据工程师使组织能够从大型数据集实时获取洞察分析。
从社交媒体和营销指标到员工绩效统计和趋势预测，企业拥有所需的所有数据，可以全面了解其运营。数据工程师将大量数据转化为有价值的战略发现。
通过适当的数据工程，组织内的利益相关者（高管、开发人员、数据科学家和商业智能 (BI) 分析师）可以随时以可靠、方便和安全的方式访问他们需要的数据集。
组织可以访问的数据和数据类型比以往任何时候都多。每一点数据都可能为关键的业务决策提供信息。数据工程师负责数据管理以供下游使用，包括分析、预测或机器学习。
作为专业的计算机科学家，数据工程师擅长创建和部署算法、数据管道和工作流程，将原始数据分类为随时可用的数据集。数据工程是现代数据平台的必要组件，它使企业能够分析和应用所收到的数据，无论数据来源或格式如何。
即使在分散的数据网格管理系统下，数据工程师的核心团队仍然对基础设施的整体健康负责。
数据工程师肩负着一系列日常责任。以下是数据工程的几个关键用例：
数据工程师简化了整个组织的数据摄入和存储，使之便于访问和分析。通过高效存储数据并建立流程来以一种随着业务增长仍然易于维护的方式管理数据，这提升了可扩展性。DataOps 领域实现了数据管理的自动化，这要归功于数据工程师的工作。
有了正确的数据管道，企业就能实现数据收集、清理和格式化流程的自动化，以便用于数据分析。当可以从一个位置访问大量可用数据时，数据分析师可以轻松找到他们需要的信息，以帮助业务领导者学习和做出关键战略决策。
数据工程师创建的解决方案为实时学习奠定了基础，因为数据流入数据模型，而数据模型可以作为组织在任何特定时刻状态的生动体现。
数据工程师构建的系统可将大量原始数据转化为可用的核心数据集，其中包含同事们所需的重要数据。否则，最终用户将很难访问和解释企业运营系统中分布的数据。
核心数据集是为特定下游用例量身定制的，旨在以可用的格式传达所有所需数据，不含多余信息。强大的核心数据集的三大支柱是：
数据即产品 (DaaP) 这种数据管理方法强调为最终用户提供可访问、可靠的数据。分析师、科学家、管理人员和其他企业领导者在访问和解读数据时应尽可能少地遇到障碍。
好的数据不仅仅是现在的快照，它还能通过传达一段时间内的变化来提供背景信息。强大的核心数据集将展示历史趋势，并为更具战略性的决策提供视角。
数据整合是将整个企业的数据聚合成统一数据集的实践，也是数据工程角色的主要职责之一。数据工程师使最终用户能够根据工作需要组合来自不同来源的数据。
数据工程控制着数据管道的设计和创建，这些管道将原始的非结构化数据转换为统一的数据集，从而保证数据质量和可靠性。
数据管道构成了运行良好的数据基础设施的支柱，并受其所服务业务的数据架构要求的影响。数据可观察性是数据工程师监控其管道以确保最终用户收到可靠数据的实践。
数据整合管道包含三个关键阶段：
数据提取是将各种来源的数据移动到单一生态系统的过程。这些来源可以包括数据库、Amazon Web Services (AWS) 等云计算平台、IoT 设备、数据湖和数据仓库、网站和其他客户接触点。数据工程师使用 API 将许多数据点连接到他们的管道中。
每个数据源都以特定的方式存储和格式化数据，数据可以是结构化的，也可以是非结构化的。结构化数据已经格式化，可以高效访问，而非结构化数据则不然。通过数据摄取，数据被统一到一个有组织的数据系统中，以便进一步完善。
数据转换可为最终用户（如管理人员或机器学习工程师）准备摄取后的数据。这是一项卫生活动，可以查找和纠正错误，删除重复的条目并规范化数据，以提高数据可靠性。然后，将数据转换为最终用户所需的格式。
收集和处理数据后，就会将其交付给最终用户。实时数据建模和可视化、机器学习数据集和自动报告系统都是常见数据呈用方法的例子。
数据工程、数据科学和数据分析是密切相关的领域。但是，每门学科都有自己的侧重点，在大型企业中扮演着独特的角色。这三个角色协同工作，以确保组织能够充分利用其数据。
数据工程角色由其专业技能组合定义。数据工程师必须精通多种工具和技术，才能优化整个组织中数据的流动、存储、管理和质量。
数据工程师创建的系统通常以数据存储解决方案开始和结束：从一个位置收集数据，对其进行处理，然后将其存储在管道末端的其他位置。
作为一门计算机科学学科，数据工程需要对各种编程语言有深入的了解。数据工程师使用编程语言来构建他们的数据管道。
SQL（结构化查询语言）是主要的数据库创建和操作编程语言。它构成了所有关系数据库的基础，也可用于 NoSQL 数据库。
Python 提供了广泛的预构建模块来加速数据工程过程的许多方面，从使用 Luigi 构建复杂的管道到使用 Apache Airflow 管理工作流。许多面向用户的软件应用程序都使用 Python 作为其基础。
Scala 是处理大数据的理想选择，因为它与 Apache Spark 可以很好地融合。与 Python 不同，Scala 允许开发人员对多个并发原语进行编程并同时执行多个任务。这种并行处理能力使 Scala 成为管道构建的热门选择。
Java 是许多数据工程管道后端的热门选择。当组织选择构建自己的内部数据处理解决方案时，Java 通常是首选编程语言。它还支持以分析为重点的仓库工具 Apache Hive。
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