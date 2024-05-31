从社交媒体和营销指标到员工绩效统计和趋势预测，企业拥有所需的所有数据，可以全面了解其运营。数据工程师将大量数据转化为有价值的战略发现。

通过适当的数据工程，组织内的利益相关者（高管、开发人员、数据科学家和商业智能 (BI) 分析师）可以随时以可靠、方便和安全的方式访问他们需要的数据集。

组织可以访问的数据和数据类型比以往任何时候都多。每一点数据都可能为关键的业务决策提供信息。数据工程师负责数据管理以供下游使用，包括分析、预测或机器学习。

作为专业的计算机科学家，数据工程师擅长创建和部署算法、数据管道和工作流程，将原始数据分类为随时可用的数据集。数据工程是现代数据平台的必要组件，它使企业能够分析和应用所收到的数据，无论数据来源或格式如何。

即使在分散的数据网格管理系统下，数据工程师的核心团队仍然对基础设施的整体健康负责。