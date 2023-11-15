数据越可靠，就越值得信赖。无论是在学术研究、商业分析还是公共政策方面，对数据的信任为获得有意义的洞察分析和明智的决策提供坚实的基础。

不准确或不可靠的数据可能导致错误结论、缺陷模型和糟糕决策。这就是为什么越来越多的公司引入首席数据官。2019 年至 2021 年期间，顶级上市公司的首席数据官数量增加了一倍。1

不良数据的风险与准确数据的竞争优势相结合，意味着数据可靠性措施应成为每个企业的优先事项。为了取得成功，重要的是要了解评估和提高可靠性所涉及的内容（这在很大程度上取决于数据可观察性），然后设定明确的责任和改进目标。

实施端到端数据可观察性，可以帮助数据工程团队在不良数据问题有机会蔓延之前识别、排查和解决问题，从而确保整个数据堆栈中的数据可靠性。