数据集成是指将来自多个来源的数据组合和协调为统一、连贯的格式，以便用于各种分析、操作和决策目的的过程。
数据集成涉及一系列步骤和流程，这些步骤和流程将来自不同来源的数据汇集在一起，并将其转换为统一且可用的格式。以下是典型数据集成过程的工作原理概述：
总体而言，数据集成需要结合使用技术流程、工具和策略，以确保来自不同来源的数据保持协调和准确，且可用于进行有意义的分析和决策。
存在多种类型的数据集成，每种类型都有自己的优点和缺点。根据组织的数据需求、技术环境、性能要求和预算限制等因素，选择最合适的数据集成方法。
提取、加载、转换 (ELT) 涉及从源提取数据、将其加载到数据库或数据仓库中，然后将其转换为适合业务需求的格式。这可能涉及清理、汇总或概括数据。ELT 数据管道通常用于速度和可扩展性至关重要的大数据项目和实时处理。
ELT 过程在很大程度上依赖于现代数据存储系统的功能和可扩展性。通过在转换数据之前加载数据，ELT 充分利用了这些系统的算力。与传统方法相比，这种方法可以更快地处理数据并更灵活地管理数据。
通过提取、转换、加载 (ETL)，数据在加载到数据存储系统之前进行转换。这意味着转换发生在数据存储系统之外，通常在单独的暂存区域中。
在性能方面，ELT 通常略胜一筹，因为它利用现代数据存储系统的强大功能。不仅如此，在数据质量和一致性至关重要的情况下，ETL 数据管道也是理想的选择，因为其转换过程包括严格的数据清理和验证步骤。
实时数据集成涉及在源系统中可用时捕获和处理数据，然后立即将其集成到目标系统中。这种流数据方法通常用于需要最新洞察的场景，例如实时分析、欺诈检测和监控。
实时数据集成的一种形式便是变更数据捕获 (CDC)，也就是将源系统内的数据变更应用到数据仓库和其他存储库中。然后，变更的数据可应用到另一个数据存储库，或者以 ETL 或其他类型的数据集成工具可使用的格式提供。
应用程序集成 (API) 涉及集成不同软件应用程序之间的数据，以确保无缝数据流和互操作性。这种数据集成方法通常用于不同应用程序需要共享数据并协同工作的场景，例如确保您的 HR 系统具有与财务系统相同的数据。
数据虚拟化包括创建一个虚拟层，对不同来源的数据提供统一的视图，而不管数据的物理位置在哪里。它使用户能够按需访问和查询集成数据，而无需物理数据移动。它适用于敏捷性和实时访问集成数据至关重要的场景。
采用联合数据集成方法时，数据将保留在其原始源系统中，而且会在这些不同的系统中实时执行查询，以检索所需信息。在无需实际移动数据而是可通过虚拟方式集成数据以进行分析的情况下，这种方法最适用。联合集成可以减少数据重复，但这种方法可能会面临性能上的挑战。
数据集成带来了多种好处，使组织能够做出更明智的决策，简化运营并获得竞争优势。数据集成的主要优点包括：
数据集成汇集了来自各种来源和系统的信息，提供了统一而全面的视图。通过联结数据孤岛，企业可以消除因孤立数据源而产生的冗余和不一致。
通过数据转换和清理流程，数据集成可识别并纠正错误、不一致和冗余，从而帮助提高数据质量。准确、可靠的数据为决策者注入信心。
集成数据通过减少手动数据输入和最大限度地减少对重复任务的需求来实现更顺畅的业务流程。它还可以最大限度地减少错误并增强整个组织的数据一致性。
通过进行数据集成，可以更快地获取数据以进行分析。这种速度提升至关重要，有助于企业及时做出决策并响应市场趋势、客户需求和新出现的宝贵机遇。
数据集成是所有商业智能计划的基本方面。BI 工具依靠集成数据来生成有意义的可视化效果和分析，从而推进战略计划。
集成数据可以揭示企业数据分散在不同系统时可能不明显的模式、趋势和机会。这使组织能够进行创新，创造新的产品或服务。
数据集成应用于广泛的行业和场景，以应对各种业务需求和挑战。最常见的数据集成用例包括：
多年来，最常见的数据集成方法要求开发人员手动编写结构化查询语言 (SQL) 脚本，这是 关系数据库中使用的标准编程语言。
如今，从开源解决方案到全面的数据集成平台，各大 IT 提供商推出了多种不同的数据集成工具，这些工具可以自动化、简化和记录数据集成过程。这些数据集成系统通常包含以下工具：
IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观察性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。
IBM® DataStage® 支持 ETL 和 ELT 模式，在本地和云中提供灵活且近乎实时的数据集成。
IBM® Knowledge Catalog 是 AI 时代的智能数据目录，让您可以访问、整理、分类和共享数据、知识资产及其关系，而无论这些数据存储于何处。