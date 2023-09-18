存在多种类型的数据集成，每种类型都有自己的优点和缺点。根据组织的数据需求、技术环境、性能要求和预算限制等因素，选择最合适的数据集成方法。

提取、加载、转换 (ELT) 涉及从源提取数据、将其加载到数据库或数据仓库中，然后将其转换为适合业务需求的格式。这可能涉及清理、汇总或概括数据。ELT 数据管道通常用于速度和可扩展性至关重要的大数据项目和实时处理。



ELT 过程在很大程度上依赖于现代数据存储系统的功能和可扩展性。通过在转换数据之前加载数据，ELT 充分利用了这些系统的算力。与传统方法相比，这种方法可以更快地处理数据并更灵活地管理数据。



通过提取、转换、加载 (ETL)，数据在加载到数据存储系统之前进行转换。这意味着转换发生在数据存储系统之外，通常在单独的暂存区域中。



在性能方面，ELT 通常略胜一筹，因为它利用现代数据存储系统的强大功能。不仅如此，在数据质量和一致性至关重要的情况下，ETL 数据管道也是理想的选择，因为其转换过程包括严格的数据清理和验证步骤。



实时数据集成涉及在源系统中可用时捕获和处理数据，然后立即将其集成到目标系统中。这种流数据方法通常用于需要最新洞察的场景，例如实时分析、欺诈检测和监控。



实时数据集成的一种形式便是变更数据捕获 (CDC)，也就是将源系统内的数据变更应用到数据仓库和其他存储库中。然后，变更的数据可应用到另一个数据存储库，或者以 ETL 或其他类型的数据集成工具可使用的格式提供。



应用程序集成 (API) 涉及集成不同软件应用程序之间的数据，以确保无缝数据流和互操作性。这种数据集成方法通常用于不同应用程序需要共享数据并协同工作的场景，例如确保您的 HR 系统具有与财务系统相同的数据。



数据虚拟化包括创建一个虚拟层，对不同来源的数据提供统一的视图，而不管数据的物理位置在哪里。它使用户能够按需访问和查询集成数据，而无需物理数据移动。它适用于敏捷性和实时访问集成数据至关重要的场景。

采用联合数据集成方法时，数据将保留在其原始源系统中，而且会在这些不同的系统中实时执行查询，以检索所需信息。在无需实际移动数据而是可通过虚拟方式集成数据以进行分析的情况下，这种方法最适用。联合集成可以减少数据重复，但这种方法可能会面临性能上的挑战。