有如此多的数据可视化工具随时可供使用，随之而来的是，无效的信息可视化也有所增加。视觉传达应该简单且经过深思熟虑，确保您的数据可视化可以帮助目标受众得出您预期的洞察或结论。以下最佳实践有助于确保数据可视化的实用性和明确性：

设置上下文：请务必提供一般背景信息，让受众了解特定数据点的重要性。

例如，如果电子邮件打开率表现不佳，那么我们可能需要说明一家公司的打开率与整个行业相比如何，以证明该公司在该营销渠道存在问题。要想推动相关行动，受众需要了解当前绩效与目标、基准或其他关键绩效指标 (KPI) 等有形指标的比较情况。

了解您的受众：想想您的可视化是为谁设计的，然后确保您的数据可视化符合他们的需求。那个人想要实现什么目标？他们关心什么样的问题？您的可视化能否解决他们关心的问题？您希望自己提供的数据能够激励相关人员在其角色范围内采取行动。如果您不确定可视化是否清晰明确，请将其呈现给目标受众中的一两个人以获得反馈，以便在大型演示之前进行更多编辑。

选择有效的视觉效果：特定的视觉效果是为特定类型的数据集设计的。

例如，散点图可以很好地显示两个变量之间的关系，而折线图则可以很好地显示时间序列数据。确保视觉效果确实有助于观众理解您的主要观点。图表和数据的不一致可能会适得其反，使您的受众更加困惑，而不是提供清晰的信息。

保持简单：借助数据可视化工具，您可以在可视化内容中轻松添加各种信息。但是，可以这样做并不意味着应该这样做！

在数据可视化中，您需要非常慎重地考虑添加的其他信息，以便让用户集中注意力。例如，您是否需要在条形图中的每个条形上添加数据标签？也许您只需要添加一两个标签来帮助说明您的观点。您是否需要使用多种颜色来传达自己的想法？您使用的颜色是否容易被广泛的受众理解（例如考虑到色盲受众)？设计您的数据可视化时，请通过消除可能会分散目标受众注意力的信息来发挥最大影响力。