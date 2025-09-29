数据建模是为整个或部分信息系统创建可视化表示形式的过程，用于表明数据点和结构之间的联系。 其目的在于说明系统中使用和存储的数据类型、这些数据类型之间的关系、数据的分组和组织方式及其格式和属性。

数据模型是根据业务需求构建的。 规则和需求是通过业务利益相关方的反馈预先加以定义的，因此可纳入到新系统的设计之中，或者在现有系统迭代时进行调整。

可以在不同的抽象层次上对数据进行建模。 该过程首先会从利益相关方和最终用户那里收集业务需求相关信息。 然后再将这些业务规则转换为数据结构，制定出具体的数据库设计。 数据模型就好比是路线图、架构师的蓝图，或任何有助于更深入理解设计内容的正式图表。

数据建模采用标准化模式和正规方法。 这为定义和管理整个组织乃至组织之外的数据资源提供了一种通用、一致且可预测的方式。

理想情况下，数据模型是随着业务需求的变化而不断演变的文档。 在支持业务流程和规划 IT 架构及战略方面，它们发挥着重要的作用。 数据模型可以与供应商、合作伙伴和/或业内同行共享。