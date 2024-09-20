数据治理是数据管理的一个子集，是指安全高效地收集、处理和使用数据，以支持战略决策和改善业务成果的实践。

数据管理包括数据治理，也包括数据生命周期的其他领域，例如数据处理、数据存储和数据安全。此外，数据管理流程的各个方面都会相互影响。

由于数据管理的这些其他领域会对数据治理产生影响，因此各个团队必须合作设计并遵循数据治理策略。

例如，数据治理团队可能找出不同数据集之间的共性。如果他们要集成这些数据，则通常与数据管理团队合作以定义数据模型和数据架构，从而轻松在这些数据之间建立关联。

另一个例子是数据访问，其中数据治理团队可能会制定有关访问特定类型数据（例如个人身份信息 (PII)）的政策。然后，数据管理团队将直接提供该访问权限，或创建提供该访问权限的机制，通常是通过基于角色的访问控制 (RBAC)。