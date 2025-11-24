不良数据的成因多种多样。有时源于糟糕的数据架构；有时则是人为错误的结果。无论来源如何，当组织无意中使用不良数据时，后果可能从小麻烦（例如将税务文件寄错地址）到严重风险（如违规、声誉损害和经济损失）不等。

不良数据的独特危险在于其隐蔽性。与系统宕机不同，不良数据的影响可能在造成重大损害后才被发现。组织可能在不知不觉中长期依赖不良数据运作。例如，销售团队会立即注意到 Salesforce 仪表盘无法加载，但要发现所显示的数据是错误的，则需要长得多的时间。

随着大数据量激增，以及企业领导者越来越依赖数据来驱动人工智能 (AI) 和决策，最大限度提高数据质量比以往任何时候都更加重要。通过强大的数据治理、数据质量管理实践和数据可观测性工具，组织可以帮助确保其数据资产推动增长，而不是成为隐形的负债。