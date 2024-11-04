程序员使用数据结构来提高算法的速度和强度，算法是完成计算任务的指令集。在计算机编程中，这种组合被称为“数据结构和算法”的“DSA”。DSA 帮助程序员应对时间复杂性和空间复杂性的双重挑战。

时间复杂度是根据输入量来衡量算法完成任务所需时间的指标。空间复杂度是衡量算法根据输入量使用多少内存的指标。

程序员可以使用数学指标 Big O 符号来度量空间复杂度和时间复杂度。他们可以确定哪些数据结构和算法可以为特定任务提供最快的运行时和最大的空间效率。