通过我们有关 DevOps 技术的博文和讲解，获取最新洞察并丰富您的知识。
深入了解 6 个 AIOps 用例，它们利用自然语言处理 (NLP)、大数据与机器学习 (ML) 模型来优化支出、提高效率并增强客户体验。
充分利用有关持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道的指南，其中涵盖其定义、优点、配置以及简化软件开发的具体方法。
了解 DevOps 如何对软件任务进行合并和自动执行，以加速交付高质量软件，以及它与站点可靠性工程 (SRE) 的协同作用。
借助 DevSecOps（“开发、安全和运营”的简称），在软件开发生命周期的每个阶段自动集成安全性。
了解软件的开发方式，以及它如何帮助您的企业在竞争中取胜。了解软件开发的相关要点、创新和技术。
查找软件错误并确保应用程序或系统适于使用，从而防止出现错误、降低开发成本并提高性能。
了解 PaaS（即，“平台即服务”）如何为开发、运行和管理应用程序提供完整、灵活且经济的云平台。
了解 Terraform（一款由 HashiCorp 创建的开源“基础架构即代码”工具），它有助于程序员安全高效地构建、更改基础架构并对其进行版本控制。
深入了解 Tekton（一种用于实现持续集成和持续交付 (CI/CD) 的供应商中立式开源 Kubernetes 原生框架），及其作为现代化 CI/CD 平台所提供的优点。
了解 DevOps 工具的潜力：帮助团队克服发布周期加快所带来的挑战，以及帮助团队实现更出色的速度、质量和控制力。
阅读我们的研究报告以帮助您了解 DevOps 转型路径。
了解更智能的架构如何不仅能加速您组织的发展，还能推动组织实现更高的数字化业务价值。
了解开源如何改变电信行业，以及推动电信业采用开源的因素。
了解银行业数字化转型的六项关键实践，以及各大银行如何采用数字化并迁移到混合云。
通过我们的讲解视频，了解 DevOps 的基础知识和热门话题。
聆听来自 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解站点可靠性工程师 (SRE) 如何帮助组织更有效地管理系统、解决问题以及自动执行运营任务。
了解站点可靠性工程 (SRE) 与 DevOps（虽然二者常被视为相似）之间有何不同，以及它们对组织有哪些影响。
了解如何实现现代云应用程序用户所需的实时体验。IBM Cloud 的 Whitney Lee 将解释 Apache Kafka 如何利用事件流来实现此类实时体验。
在这段视频中，IBM Cloud 的 Eric Minick 解释了持续部署与持续交付之间的区别。
通过动手教程熟练掌握 DevOps。
了解敏捷方法（一种快速灵活的软件开发方法）的核心原则和实践，以及此工作方式带来的好处和限制。
学习 Git 基础知识，例如存储库、提交、分支和合并；熟练掌握针对常见任务的 Git 命令，然后深入了解变基和遴选等高级主题。
深入了解安装 Node.js 和 npm 的三种方法，包括下载选项、Homebrew（适用于 macOS）和 Node.js Version Manager。还可学习如何设置 VS Code 以简化编码。
通过本教程熟练掌握递归技巧，以便您编写出简洁可靠的代码，同时学习如何定义递归函数、使用基线条件和解决编程问题。
学习并实践 REST Web 服务的关键原则，包括显式使用 HTTP 方法、XML 无状态和数据传输、JavaScript 对象表示法 (JSON) 或两者兼有。
通过大量示例和练习来了解 Java 基础知识，包括平台、面向对象的编程、创建程序、使用 API 和项目开发。
回顾、比较和对比面向对象与函数的编程范式，同时通过示例来学习如何使用它们来解决实际问题。
了解“物联网”(IoT)、边缘计算，以及为何应考虑将应用程序迁移到离数据源更近的边缘设备以提高效率。
通过我们的 DevOps 课程来培养技能
体验专为 DevOps 打造的云，它有助于配置工具链、自动执行构建和测试，以及通过分析来保持质量。