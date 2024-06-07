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什么是 CI/CD 和 CI/CD 管道？ 充分利用有关持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道的指南，其中涵盖其定义、优点、配置以及简化软件开发的具体方法。

什么是 DevOps？ 了解 DevOps 如何对软件任务进行合并和自动执行，以加速交付高质量软件，以及它与站点可靠性工程 (SRE) 的协同作用。

什么是 DevSecOps？ 借助 DevSecOps（“开发、安全和运营”的简称），在软件开发生命周期的每个阶段自动集成安全性。

什么是软件开发？ 了解软件的开发方式，以及它如何帮助您的企业在竞争中取胜。了解软件开发的相关要点、创新和技术。

什么是软件测试？ 查找软件错误并确保应用程序或系统适于使用，从而防止出现错误、降低开发成本并提高性能。

什么是“平台即服务 (PaaS)”？ 了解 PaaS（即，“平台即服务”）如何为开发、运行和管理应用程序提供完整、灵活且经济的云平台。

什么是 Terraform？ 了解 Terraform（一款由 HashiCorp 创建的开源“基础架构即代码”工具），它有助于程序员安全高效地构建、更改基础架构并对其进行版本控制。

Tekton：实现持续交付的一种现代方法 深入了解 Tekton（一种用于实现持续集成和持续交付 (CI/CD) 的供应商中立式开源 Kubernetes 原生框架），及其作为现代化 CI/CD 平台所提供的优点。