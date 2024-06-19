在数据库设计的关系模型中，ERD 确定数据库中的条目是如何连接的。ERD 是一种高级概念数据模型，为更高级的数据库设计和分析奠定了基础。

此外，实体关系建模可以帮助从看似不同的数据点集合中提炼出叙述和见解。