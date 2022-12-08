什么是数据库架构？

Analytics

什么是数据库架构？

数据库架构定义如何在关系数据库中组织数据；这包括逻辑约束，例如表名称、字段、数据类型以及这些实体之间的关系。

架构通常使用可视化表示形式表示数据库架构，从而为组织的数据管理规范奠定基础。这种数据库架构设计过程也称为数据建模

这些数据模型为各种角色提供服务，例如数据库用户、数据库管理员和程序员。例如，它可以帮助数据库管理员管理规范化流程以避免数据重复。此外，它还可以帮助分析师浏览这些数据结构，以编制报告或进行其他有价值的业务分析。这些图表是数据库管理系统 (DBMS) 中的重要文档，可以确保在各个利益相关方之间保持一致。

数据库架构与数据库实例

数据库架构被视为数据库的“蓝图”，它描述数据如何与其他表或其他数据模型相关联。然而，架构实际上不包含数据。

某一时刻的数据库数据样本称为数据库实例。它包含架构描述为数据值的所有属性。由于数据库实例只是给定时刻的快照，因此，它们可能会随时间而变化，这与数据库架构不同。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

立即订阅

数据库架构类型

虽然“架构”术语被广泛使用，但它通常指的是三种不同的架构类型：概念数据库架构、逻辑数据库架构和物理数据库架构。

  • 概念架构提供系统包含的内容、组织方式以及涉及的业务规则的全局视图。概念模型通常是在收集初始项目要求的过程中创建的。
  • 与概念架构相比，逻辑数据库架构不那么抽象。它们使用表名称、字段名称、实体关系和完整性约束等信息清楚地定义架构对象，即，任何管理数据库的规则。然而，它们通常不包括任何技术要求。
  • 除了上下文信息（例如表名称、字段名称、实体关系等）以外，物理数据库架构还提供逻辑数据库架构类型所缺乏的技术信息。也就是说，它还包括用于在磁盘存储中创建这些数据结构的语法。

星形架构与雪花型架构

在逻辑架构和物理架构中，数据库表具有主键或外键以作为表中的各个条目的唯一标识符。在 SQL 语句中使用这些键将表联接在一起，从而创建统一的信息视图。架构图表对显示表之间的这些关系特别有帮助，使分析师能够了解他们应联接的键。在关系数据库管理系统 (RDBMS) 上下文中，通常还会提到两种其他类型的架构，即星形架构和雪花架构。

概念、逻辑和物理架构在图表中包含不同级别的数据库相关信息，而星形架构和雪花架构以不同的方式表示实体之间的这些关系。更具体地说，星形架构是一种关系数据库架构，它由一个被维度表包围的中心事实表组成。与雪花架构相比，这往往被认为是一种更简单的架构。

雪花架构由一个与多个维度表相连的事实表组成，可以通过多对一关系将这些维度表连接到其他维度表。该架构具有低级别数据冗余的优点，但在查询性能方面不太高效。

顾名思义，星形架构往往看起来像一颗星星，而雪花架构往往像一片雪花。

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们由工程师、研究人员、产品负责人等组成的世界级专家团队，他们将突破 AI 的喧嚣，为您呈现最新的 AI 新闻和洞察分析。
观看最新播客节目

数据库架构的优点

随着大数据的不断发展，数据库对象和架构对于确保公司日常运营效率至关重要。如果关系模型组织混乱并且文档记录不完整，维护起来将会更加困难，从而给用户和公司都带来问题。

数据库架构的一些主要优点包括：

  • 访问和安全性：数据库架构设计有助于将数据组织成单独的实体，从而更轻松地在另一个数据库中共享单个架构。管理员还可以通过数据库权限控制访问，从而为更专有的数据增加一层安全保护。例如，单个架构可能包含个人身份信息 (PII)，出于隐私和安全目的，您希望对其进行加密。
  • 组织和沟通：数据库架构文档使组织更加有序，并使内部利益相关者之间的沟通更加顺畅。由于它提供了相同的事实来源，因此，用户可以了解表中的逻辑约束以及表之间的聚合方法。
  • 完整性：这种组织和交流也有助于确保数据的有效性。例如，它可以帮助管理员管理规范化流程以避免数据重复。它还可以帮助监视是否符合架构数据库设计中的约束，从而遵循 ACID 特性（原子性、一致性、隔离性、持久性）要求。
相关解决方案
数据库软件和解决方案

使用 IBM 数据库解决方案满足混合云中的各种工作负载需求。

 深入了解数据库解决方案
采用 IBM Db2 的云原生数据库

深入了解 IBM Db2，这是一种关系数据库，为存储和管理结构化数据提供高性能、可扩展性和可靠性。该数据库在 IBM Cloud 上作为 SaaS 提供，也可以用于自托管。

 探索 Db2
数据和分析咨询服务

通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
采取后续步骤

使用 IBM 数据库解决方案满足混合云中的各种工作负载需求。

 深入了解数据库解决方案 深入了解 IBM Db2