在逻辑架构和物理架构中，数据库表具有主键或外键以作为表中的各个条目的唯一标识符。在 SQL 语句中使用这些键将表联接在一起，从而创建统一的信息视图。架构图表对显示表之间的这些关系特别有帮助，使分析师能够了解他们应联接的键。在关系数据库管理系统 (RDBMS) 上下文中，通常还会提到两种其他类型的架构，即星形架构和雪花架构。

概念、逻辑和物理架构在图表中包含不同级别的数据库相关信息，而星形架构和雪花架构以不同的方式表示实体之间的这些关系。更具体地说，星形架构是一种关系数据库架构，它由一个被维度表包围的中心事实表组成。与雪花架构相比，这往往被认为是一种更简单的架构。

雪花架构由一个与多个维度表相连的事实表组成，可以通过多对一关系将这些维度表连接到其他维度表。该架构具有低级别数据冗余的优点，但在查询性能方面不太高效。

顾名思义，星形架构往往看起来像一颗星星，而雪花架构往往像一片雪花。