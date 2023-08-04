数据民主化需要摒弃传统的“静态数据”架构，这种架构旨在用于存储静态数据。传统观念中，数据被视为需要储备的信息，仅在与客户互动或执行程序时才会被调用。如今，企业运用数据的方式愈发流畅；具备数据素养的员工会利用数百个应用程序中的数据，通过分析数据以做出更优决策，并访问来自多个位置的数据。

数据民主化采用适应实时业务场景的数据架构。其部署模式兼具云端与本地化特性，支持跨云、跨应用、跨网络的广泛数据流动与静态数据存储。此类架构设计以灵活、集成、敏捷、安全为核心目标，旨在支撑大规模数据与人工智能应用。以下是一些适合数据民主化的架构类型示例。

Data Fabric

Data fabric架构通过连接数据平台与用户交互应用程序，实现组织内简化的数据访问与自助式数据消费。借助数据服务与 API，它能整合遗留系统、数据湖、数据仓库及SQL数据库中的信息，提供业务全景视图。

数据结构中的数据通过元数据进行定义，并可存储于数据湖中。数据湖是一种低成本的存储环境，用于存储大量结构化、半结构化及非结构化数据，以服务于商业分析、机器学习及其他广泛的应用程序。

数据网格

另一种数据民主化方法是使用数据网格，这是一种按业务领域组织数据的分布式架构。它运用知识图谱、语义技术与 AI/ML 能力发现元数据规律，并将这些洞察应用于数据生命周期的自动化管理。数据网格不再通过数据湖来处理 ETL（提取、转换、加载）操作，而是将数据定义为分布于多个存储库的数据产品，并为每个产品赋予独立的领域来管理其数据流水线。

类似于微服务架构将轻量服务耦合的理念，数据网格通过功能领域设定数据参数，使跨部门用户能够像使用产品一样广泛访问数据。例如市场、销售与客服团队可拥有独立数据领域，在保障数据生产者自主权的同时，支持跨团队数据共享。

Data fabric 和数据网格并非互斥架构，它们可形成互补协同。例如，data fabric 能通过自动化关键流程（如加速数据产品创建、实施全局治理、简化多数据产品编排）来增强数据网格的效能。

