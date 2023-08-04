数据民主化，正如五年前的“数字化转型”一样，已成为从 IT 部门到最高管理层广泛讨论的热门词汇。它常被简单理解为增加数据访问途径，但其内涵远不止于此。当有效实施时，数据民主化能够简化数据堆栈，消除数据守门人，同时借助用户友好的仪表板，还能让不同团队都能便捷地访问公司的综合数据平台。
除了技术层面，其目标更为宏大。成功的数据民主化旨在通过工具赋能全体员工，让每个人（而不仅仅是数据科学家）都能使用数据。它能激发员工的好奇心并推动创新。当员工能够接触到正确的数据时，不仅能为他们解决问题提供所需信息，还能在一个真正数据素养化的组织内，促使他们主动思考：“我还能用数据做些什么？”
本文中，我们将探讨数据民主化的益处，以及企业如何克服向这种新数据方法转型过程中的挑战。
数据民主化通过建立系统和采用工具，让组织中的任何人（无论其技术背景如何）都能轻松访问、使用和讨论所需数据，从而帮助企业做出数据驱动型决策。数据不再仅仅被视为员工、客户和潜在客户在授权下产生的输出，而是公司进行战略决策的门户。
为实现真正的数据民主化，员工与消费者都需要以易于使用的格式获取数据，从而最大化数据价值。这还需要整个组织具备数据素养。员工与管理层既要信任数据的准确性，也要懂得如何访问数据并将其应用于解决业务问题。相应地，他们还必须掌握数据素养技能，能够验证数据准确性、保障数据安全，并就数据的使用场景与方法提供或遵循明确指引。
数据民主化常与数据透明度概念相混淆。后者关注确保数据准确性和访问便利性，不受数据存储位置或生成系统的限制；而数据民主化则致力于简化从存储架构、数据管理到数据安全等所有数据相关流程。它更需要贯穿整个组织的系统性数据治理方法，包括开展新型员工培训与制定数据存储新策略。
数据民主化需要摒弃传统的“静态数据”架构，这种架构旨在用于存储静态数据。传统观念中，数据被视为需要储备的信息，仅在与客户互动或执行程序时才会被调用。如今，企业运用数据的方式愈发流畅；具备数据素养的员工会利用数百个应用程序中的数据，通过分析数据以做出更优决策，并访问来自多个位置的数据。
数据民主化采用适应实时业务场景的数据架构。其部署模式兼具云端与本地化特性，支持跨云、跨应用、跨网络的广泛数据流动与静态数据存储。此类架构设计以灵活、集成、敏捷、安全为核心目标，旨在支撑大规模数据与人工智能应用。以下是一些适合数据民主化的架构类型示例。
Data fabric架构通过连接数据平台与用户交互应用程序，实现组织内简化的数据访问与自助式数据消费。借助数据服务与 API，它能整合遗留系统、数据湖、数据仓库及SQL数据库中的信息，提供业务全景视图。
数据结构中的数据通过元数据进行定义，并可存储于数据湖中。数据湖是一种低成本的存储环境，用于存储大量结构化、半结构化及非结构化数据，以服务于商业分析、机器学习及其他广泛的应用程序。
另一种数据民主化方法是使用数据网格，这是一种按业务领域组织数据的分布式架构。它运用知识图谱、语义技术与 AI/ML 能力发现元数据规律，并将这些洞察应用于数据生命周期的自动化管理。数据网格不再通过数据湖来处理 ETL（提取、转换、加载）操作，而是将数据定义为分布于多个存储库的数据产品，并为每个产品赋予独立的领域来管理其数据流水线。
类似于微服务架构将轻量服务耦合的理念，数据网格通过功能领域设定数据参数，使跨部门用户能够像使用产品一样广泛访问数据。例如市场、销售与客服团队可拥有独立数据领域，在保障数据生产者自主权的同时，支持跨团队数据共享。
Data fabric 和数据网格并非互斥架构，它们可形成互补协同。例如，data fabric 能通过自动化关键流程（如加速数据产品创建、实施全局治理、简化多数据产品编排）来增强数据网格的效能。
随着越来越多的组织寻求向数据民主化文化演进，并构建支持数据素养文化的架构，它们将收获诸多益处，同时也会在此过程中遇到一些挑战。在此组织变革期间，需权衡以下优势与潜在风险：
众多公司期望通过数据民主化消除数据孤岛，并在各部门更高效地利用数据。数据民主化所需的数据集成减少了数据瓶颈，使业务用户能够更迅速地做出业务决策，同时让技术用户能够优先处理更能发挥其技能的任务。其结果是提升了效率与生产力。
数据安全是重中之重。数据民主化从本质上通过要求企业有意识地、持续地关注数据治理和数据完整性，帮助企业改进数据安全流程。其注重数据监督，确保数据准确触达目标人员，从而构建更全面的数据安全策略。
数据沼泽是数据湖管理不善的产物，因缺乏适当的数据质量与数据治理实践而无法提供有价值的洞察，致使数据失效。过多企业受困于数据质量问题；数据民主化旨在通过全面监督与治理机制解决此问题。通过将数据视为产品，它能创造更强大的数据管理动力。
数据民主化可抵消"数据重力"问题——即数据量增长会导致迁移难度增加的现象。企业能够以更战略性的方式管理海量客户数据等资产，从而在业务规模扩张时持续保持数据可访问性。
数据民主化致力于让非技术用户更便捷地获取数据，部分实现方式是使访问数据的工具更易于使用。这涵盖无需高级技术技能或对数据分析有深入了解即可使用的工具。
与任何重大的业务运营变革一样，公司应该制定全面的数据战略，以实现其数据民主化目标。关键步骤包括：
当数据民主化进程启动后，团队可探索这一新数据范式带来的可能性，包括推进 AI 与机器学习等新工具的应用。以下是企业借助数据民主化推动 AI 广泛落地的具体方式：
讨论业务分析和自动化优先事项，确定率先在何处实施 AI。例如，您可以投资分析工具，用于开发内部商业智能报告、实时客服聊天机器人及跨部门自助分析平台。鉴于难以同时部署所有 AI 工具，因此需要确定最具价值的 AI 首发应用领域。
企业内并非所有数据都适用于 AI 或特定用例。您应评估现有数据集，筛选适合深入研究且能支撑关键场景的数据。数据民主化有助于企业更清晰地洞察数据质量与可用性，从而精准评估各用例的投资回报。
机器学习模型开发素以易出错、耗时长著称。MLOps通过标准化流程更高效地从业务数据提取洞察，并借助预建模型自动化构建过程，实现流程优化。
数据民主化确保数据收集、模型构建、部署、管理与监控全程透明，最终催生更具市场价值的 AI 驱动产品与更健全的责任体系。
