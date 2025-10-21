在当今由人工智能驱动、以数据为中心的文化中，基本的数据素养技能对于各级员工都至关重要。各组织创建和收集的数据比以往任何时候都多：根据 IDC 的数据，到 2025 年，全球数据创建量预计将达到 181 泽字节。仅靠数据科学家或机器学习工程师来利用这些信息进行数据驱动决策，既不可行，也缺乏战略性。

然而，具备数据素养并不需要成为数据科学家。相反，它意味着个人有信心并掌握技术技能，能够在自身岗位上有效运用数据，从而发现洞见并做出更明智的决策。同时，这也越来越意味着他们知道如何查询 AI 工具并解读 AI 生成的洞察。

技术进步正帮助在整个组织中实现数据访问的民主化——这是数据素养文化的支撑要素。商业智能 (BI) 仪表盘、自然语言查询和用户友好界面是理解数据的强大工具。但即便是这些工具，也需要基本的数据素养才能进行操作、解读并有效使用。

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