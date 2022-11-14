通过数据叙事弥合数据素养技能鸿沟

成为数据驱动型组织远不止构建现代数据架构这么简单。随着海量数据在企业中流动，真正的挑战在于如何理解所有这些复杂信息，使得每个人（不仅是数据科学家或机器学习工程师）都能解读数据以做出更优决策。

对于 CDO 及各业务线的领导者而言，这意味着需要培育一种优先重视数据素养的文化：即阅读、理解、创建和沟通数据的能力。数据常常以晦涩难懂的图表形式呈现，使关键利益相关者难以理解。实际上，根据 2021 年高德纳首席数据官年度调查（链接位于 ibm.com 外部），低下的数据素养是阻碍首席数据官办公室取得成功的第二大内部障碍。

要正确提升数据素养，组织必须让非技术专家更容易理解数据。这意味着需要摒弃令人困惑的图表、仪表板、曲线图等繁复的视觉呈现。相反，组织应通过创建具有视觉冲击力的故事来使数据和 AI 人性化。这些故事要能引发人们共鸣，并将数据转化为可指导行动的知识，从而驱动业务成果。