通过数据叙事弥合数据素养技能鸿沟

成为数据驱动型组织远不止构建现代数据架构这么简单。随着海量数据在企业中流动，真正的挑战在于如何理解所有这些复杂信息，使得每个人（不仅是数据科学家或机器学习工程师）都能解读数据以做出更优决策。
对于 CDO 及各业务线的领导者而言，这意味着需要培育一种优先重视数据素养的文化：即阅读、理解、创建和沟通数据的能力。数据常常以晦涩难懂的图表形式呈现，使关键利益相关者难以理解。实际上，根据 2021 年高德纳首席数据官年度调查（链接位于 ibm.com 外部），低下的数据素养是阻碍首席数据官办公室取得成功的第二大内部障碍。
要正确提升数据素养，组织必须让非技术专家更容易理解数据。这意味着需要摒弃令人困惑的图表、仪表板、曲线图等繁复的视觉呈现。相反，组织应通过创建具有视觉冲击力的故事来使数据和 AI 人性化。这些故事要能引发人们共鸣，并将数据转化为可指导行动的知识，从而驱动业务成果。
数据叙事应运而生——这种能力不仅通过数字，更借助引人入胜的叙述与可视化形式来传递数据。构建叙事语境至关重要，因为它能让数据变得鲜活，确保所传递的信息既富有意义又切合实际。加入数据可视化元素能增强故事表现力，使海量数据更易于理解。如果运用得当，数据叙事将成为沟通数据科学、破除其神秘感的强大工具。
尽管组织通常依赖 UX/UI 设计师与商业智能专家的协同合作，但当非技术型业务利益相关者开始培养数据叙事技能时，便能引发跨团队、跨业务线乃至整个组织的连锁反应。此时，掌握数据叙事能力的个体将引领群体做出更优的数据驱动决策。而这些精通数据的成员还能向同事传授技巧，激励团队成员打磨数据叙事能力，进而重塑日常工作流。
这有助于从内部培育协作型数据驱动文化，使业务团队能汇聚每个人的优势与技能，从而更高效地解决问题并加速创新。
业务利益相关者常常会盲目遵循算法生成的数据。为避免这种情况发生，组织需要具备专家人才，能够对数据提出关键质疑并正确解读，从而挑战这些算法。了解和运用数据讲述故事，是确保员工仍能对数据进行批判性思考、提出质疑并正确解读的关键环节——因为它让更多人员参与到数据对话中。
由此形成的统一数据驱动文化，将数据可视化专家、数据科学家、软件开发人员、高管层及其他利益相关者凝聚在一起，目标是让每个人都使用由数据构成的共同语言进行沟通。
要创建这种数据素养文化，组织可以从高管利益相关者层面制定业务战略入手。一旦业务战略明确，首席数据官等数据领导者便可制定相应的数据战略，以助力实现这些业务目标，其中应包含确保顺利落地与成功的数据素养提升计划。
启动数据素养倡议与数据叙事项目，将帮助每个人——从高级管理层到所有其他关键利益相关者——获得发掘数据洞见、趋势与模式所需的技能 ，从而解决业务问题。培训还能赋能团队将数据转化为竞争优势。
了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。