特征存储是一种数据系统，它可以管理、存储并提供机器学习 (ML) 模型所需的特征。它提供了一个集中式特征数据库，确保特征值在模型训练和生产环境中保持定义与使用标准统一。
机器学习模型基于数据的数值形式运行。每个数据点都会表示为一组特征值，通常采用向量形式，其中每个维度对应一项特定属性。有些结构化数据类型（如会计信息）本身就是数值型，而文本、图像、音频等非结构化数据，必须先转换为结构化数值形式，才能被模型调用。
转换非结构化数据的其中一种方式是特征工程，即借助聚合、过滤、编码等技术，将原始数据转化为结构化、可被机器读取的输入内容。特征工程还包含特征提取（算法从原始数据中提炼有效信息）和特征选择（筛选关联性最强的变量）。
由于机器学习工作流涵盖模型训练与推理环节，特征需要结合历史数据以及生产环境中的新增数据进行计算。保持数据一致性需要数据管道、特征管道与数据工程系统相互配合，而特征存储正是为解决这一难题而设计。
在实际应用中，特征存储覆盖机器学习生命周期的各个阶段：
随着机器学习系统不断扩容，特征数据的管理难度也持续增加。特征会在多个工作流程中生成并流转，相关工作通常由分布式环境下的数据工程团队和 ML 团队负责。
如果缺少集中式系统，就容易出现特征重复、定义不统一的问题。不同团队可能采用略有差异的逻辑计算同一特征，进而造成数据集和流程内部出现偏差。这类问题不仅加大特征复用难度，也会给模型开发带来风险。
特征存储架构能够打通机器学习多个关键环节的数据流转，包括：
特征服务是向机器学习模型提供特征值的过程。API 或 SDK 层支持应用程序在不同环境中调取特征，确保特征定义保持统一。它还有助于减少训练-服务偏差，确保模型开展预测时能够获取最新特征值。
特征存储可以统筹编排整个特征生命周期内的管道与工作流。常见任务包括自动计算特征、管理历史特征数据的回填操作、定义变更后重新计算特征，以及识别重复或过期特征。因此，流程编排可保障特征管道在整个数据平台中稳定运行、灵活扩展。
尽管实现方式各有不同，但多数特征存储都具备核心架构之外的通用能力，助力搭建可扩展且稳定的机器学习工作流。
保障工作流内特征计算标准统一，让训练与推理阶段采用相同计算逻辑。
支持基于特征值开展历史分析与低延迟调取，适配批处理和流式处理场景。
可在实时及高吞吐量用例中快速、稳定地调取特征值，支撑模型完成预测。
集中管理特征定义，提升跨团队、跨工作流的特征发现、版本控制与治理能力。
自动执行特征管道的工作流与生命周期管理，保障系统稳定与可扩展性。
执行治理策略与权限规则，保护特征数据，降低数据泄露风险。
特征存储具备多项实用优势，能够优化机器学习系统的开发与运维工作。
特征存储借助优化存储层与 Redis 等键值系统实现高吞吐量特征调用，这类系统在现代数据平台中通常以托管式内存服务部署。该方式可保障模型高效调取最新特征值。
特征存储的选型取决于组织的数据架构、基础设施以及机器学习技术成熟度。典型考量因素包括：
特征存储的实现方式差异很大，组织不断权衡性能、可扩展性和运行复杂度。2Feast 等开源特征存储框架允许企业构建和管理自有特征管道与基础设施，而 Tecton 等平台则提供全托管、可直接投入生产的解决方案。
然而，部分组织选择搭建自研端到端机器学习平台 (例如，Uber Michelangelo)，将特征存储功能纳入整体系统当中。最终，自研或选用特征存储的决策取决于内部专业能力与长期可扩展性要求。
治理同样重要。特征存储基于共享特征数据运行，因此组织需要清晰掌握特征的定义、测试与使用方式。
特征数据在团队间共享时，组织必须执行管控措施防范数据泄露，同时保障特征计算保持统一。标准化治理框架可以保障特征管道的统一性、数据沿袭与合规性，4有助于维持机器学习系统的可靠性。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。
1 An Analysis of MLOps Architectures: A Systematic Mapping Study，arXiv，2024 年 6 月 28 日。
2 现代 ML 平台中特征存储架构的演变，《国际信息技术与管理信息系统杂志》(IJITMIS)，2025 年 3 月至 4 月。
3 Conceptual Approaches to Organizing Feature Stores in High-Load ML Systems，International Journal of Computer (IJC)，2026 年 2 月 2 日。
4 A Formal Model for Feature Store Architecture and Governance，International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering，2025 年 12 月。