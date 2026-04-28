在机器学习中，特征是源自原始数据的变量或属性，用作模型生成预测的输入。它们体现着数据中行为、背景或状态的可衡量维度，例如购买频率或地理位置。

例如，在欺诈检测中，模型依赖经过整理的信号而非原始数据。特征可能包括过去一周的交易次数或近期购买地点，这类内容用于捕捉可能存在欺诈行为的规律。

特征（通常称为 ML 特征）由多个数据源生成，并整理为数据集，为数据科学和机器学习工作流程提供支撑。随后，我们使用这些特征来训练模型、评估指标并将模型部署至生产系统中。