SDK 与 API：有什么区别？

在现代软件开发中，SDK 和 API 是您会遇到的两种主要工具。它们有许多共同点，但有时也会让人混淆它们各自的功能。

从本质上讲，SDK 和 API 都能够让您相对轻松地增强应用程序的功能。为了充分发挥其中一个或两者的作用，并提升内部和最终用户的体验，理解这两种工具在后端的工作原理、它们的区别以及它们对整体开发流程的贡献是非常重要的。