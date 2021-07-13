SDK 与 API：有什么区别？

服务器墙全帧图片

了解软件开发工具包 (SDK) 和应用程序编程接口 (API)，以及它们如何能改善软件开发周期和最终用户体验 (UX)。

在现代软件开发中，SDK 和 API 是您会遇到的两种主要工具。它们有许多共同点，但有时也会让人混淆它们各自的功能。

从本质上讲，SDK 和 API 都能够让您相对轻松地增强应用程序的功能。为了充分发挥其中一个或两者的作用，并提升内部和最终用户的体验，理解这两种工具在后端的工作原理、它们的区别以及它们对整体开发流程的贡献是非常重要的。

什么是 SDK？

SDK 表示软件开发工具包。也称为开发套件，SDK 是针对特定平台的一组软件构建工具，包括构建模块、调试工具，以及通常还包括一个框架或一组代码库，例如针对操作系统 (OS) 的特定例程集合。

典型的 SDK 可能在其工具集中包含以下部分或全部资源：

  • 编译器：从一种编程语言翻译成您将使用的编程语言。
  • 代码示例：给出一个具体的应用程序或网页示例。
  • 代码库（框架）：提供一组代码序列的快捷方式，程序员可以反复使用这些序列。
  • 测试和分析工具：提供有关应用程序或产品在测试和生产环境中表现的洞察分析。
  • 文档：为开发人员提供可供参考的指导说明。
  • 调试器：帮助团队发现代码中的错误，使他们能按预期推送代码。

通常，SDK 中至少还会包含一个 API，因为没有 API，应用程序无法传递信息并协同工作。

应用程序开发

开启旅程：云端企业应用程序开发

在本视频中，Peter Haumer 博士通过演示不同的组件和实践（包括 IBM Z Open Editor、IBM Wazi 和 Zowe），探讨了混合云环境中现代企业应用程序的开发现状。
深入了解云应用程序开发

SDK 如何工作

SDK 提供了全面的工具，使软件开发人员能够以更标准化的方式更快地构建软件应用程序。

例如，云原生移动应用程序开发利用了 Apple 的 iOS SDK 或 Google 的 Android SDK 来开发相应的平台。对于较大规模的应用程序，例如企业软件即服务 (SaaS) 以及专有的 Web 和桌面软件应用程序，Microsoft 提供了常用的开放源代码 .NET SDK。

SDK 的简便性与工具包中的工具同样有价值。以下是它的工作原理：

  1. 购买、下载并安装适用于您平台的“套件”（例如，预制部件、示例和说明）。
  2. 从集成开发环境 (IDE) 开始，打开并利用任何 API 以及需要的所有开发工具来构建新的应用程序。这是您实际编写代码的空间，也是您使用编译器的地方。
  3. 使用说明、文档、代码示例和测试工具来进行构建，这可以为您和您的团队提供良好的先发优势。

SDK 用例

SDK 是移动应用程序开发的重要组成部分。它们有很多用例：

  • 编程语言特定的 SDK，如 JSON 和Java 开发工具包 (JDK)，用于以精简、标准化的方式开发这些语言的程序。
  • Google 和其他公司提供的分析 SDK 提供有关用户行为、路径和操作的数据。
  • 诸如 Google、Facebook 等公司提供的商业化 SDK，使开发者能够轻松地在现有应用中部署广告，可以实现收益增长。

SDK 的优点

SDKS 通过提供以下优势来简化开发人员的工作：

  • 访问软件开发的组成部分和说明：例如，一个零售 SDK，可以整合您希望在应用中拥有的所有功能（例如，收藏夹、购物车、稍后保存、结账等）。
  • 更快、更顺畅的整合：SDK 简化了所需的标准流程，并可随时获取所需信息。
  • 更短的开发周期，更高效地将产品推向市场：由于 SDK 的设计目的是提供信息、装备工具并为开发提供捷径，开发者可以专注于开发他们已规划的产品。
  • 内置的支持和专业知识：无需四处寻找答案或外聘团队来增强开发能力；SDK 已预装了现成的代码专业知识和配套的支持文档。
  • 成本控制：所有列出的优势都能帮助您在开发期间和部署后更好地遵守既定预算。

现在让我们深入了解中介也就是 API 的工作原理。

什么是 API？

API 代表应用程序编程接口。无论是作为独立解决方案还是包含在 SDK 中，API 都能促进两个平台之间的通信。它通过允许第三方开发人员充分利用其专有软件来做到这一点。开发者随后可以让自己的用户间接使用由 API 解决方案提供的服务。

您也可以将 API 视为双方之间的一种协议。API 不仅支持按需信息交换。它还规定了如何交换这些信息。

由于某些 API 直接提供接口，因此术语“API”和“接口”有时可以互换使用。

细分起来，API 可以由两部分组成：

  • 技术规格和文档：这些信息说明了如何集成 API 以便有效使用。
  • 接口本身：您可以通过关键字直接访问它（针对 Web API 的情况），或通过独立接口间接访问它（针对 REST API 的情况）。

一些常用的 API 包括：

  • 网络 API，用于连接网络浏览器和设备，或作为自己的网络服务应用程序。
  • SOAP API 是数据隐私和安全要求较高的用户常用的选择。
  • 开放式 API（或公共 API）和 REST（或 RESTful）API，这两种接口因易于使用和带宽最大化而备受青睐。
  • JSON-RPC 是需要异步服务器调用时的首选。
  • 自定义 API，最大限度地提高软件开发的灵活性。

API 的工作原理

API 使应用程序之间顺利、高效的整合成为可能。

例如，假设您有一个不动产应用程序。您的用户希望能够搜索可用的不动产库存，而您的软件已经提供了这项服务。此外，您的用户希望搜索特定区域（也许是某个学区）内的库存。

最合理的解决方案是与现有服务整合。利用地理定位 API，可以让您的应用终端用户使用该服务来关注特定库存，而无需意识到地理定位应用是独立的。

从技术角度来看，API 调用的含义如下：

  1. 作为需要完成任务的应用程序用户，您通过应用程序发起任务，创建一个请求。
  2. API 调用 Web 服务器，转发请求。API 知道将请求发送到哪里，因为请求会发往 API 端点，通常是服务器的 URL。
  3. 然后，该任务由提供服务的第三方应用程序或数据库执行。

API 用例

API 使我们日常使用的许多数字工具成为可能。以下是三种常见的 API 使用场景：

  • 地图 API 通常用于在网页或移动应用中自定义地图。
  • 支付 API 常被电商公司使用，以便为客户提供灵活的支付方式，从而扩大潜在客户群。
  • 天气 API 可以增强体育应用、搜索引擎等的用户体验。

API 的好处

API 通过以下方式增强开发体验和最终用户体验：

  • 连接不同的软件应用，从而提供更强大的整体产品。
  • 通过自动化缩短开发周期。
  • 减少本应分配给内部工作的资源。
  • 提升品牌知名度和信任度。
  • 以最高效率向终端用户提供新服务。

必须在 SDK 和 API 之间做出选择吗？

不是。事实上，如上所述，一个 SDK 通常包含至少一个 API。这两者以不同的方式为您提供帮助，但可以并且确实能够协同工作。

API 的作用是定义不同平台之间如何协作。它们通过规范（协议）促进交互；作为促进工具，它们是完整工具包中的一部分。

SDK 是完整的套件。它不仅提供协作功能（虽然包含了 API），还提供构建特定平台或编程语言新软件所需的一切。

有关 SDK 与 API 关系的进一步解析，请查看这个视频：

挑战以及应对方法

在使用 SDK 和 API 时，普遍的看法是它们使软件应用开发变得更容易且更具成本效益。对于开发者来说，它们就像电子邮件和聊天平台之于任何企业团队一样常见。

然而，使用 API 和 SDK 也存在一些显著挑战。其中一个挑战是安全漏洞。拼凑式的软件开发可能导致意外的漏洞，从而可能暴露用户的个人信息。甚至出现过恶意 SDK 开发者在市场上推广（有时成功传播）能够进行欺诈活动的 SDK，而使用这些 SDK 的程序员对此毫不知情的情况。

因此，对于各类团队来说，在整个开发周期中审核供应商并保持对安全的关注至关重要。

另一个 SDK 特有的挑战是更新频率。当开发团队需要支持 SDK 的多个版本时，可能会导致该 SDK 与其使用的 API 及后端系统之间出现同步问题。为了避免终端用户问题和安全漏洞，DevOps 团队需要密切关注版本管理。

对于大多数开发团队来说，可用性是首要考虑，但对这些开发工具的控制同样至关重要。

SDK、API 和 IBM

您是否有兴趣将整合开发速度提高 300%，将成本降低 33% 以上，并保持增强的安全性、治理和可用性？欢迎深入了解 IBM® Cloud Pak for Integration，它基于 IBM® API Connect 的核心能力构建。

您也可以从以下资源中找到有价值的信息：

