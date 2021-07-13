SDK 与 API：有什么区别？

了解软件开发工具包 (SDK) 和应用程序编程接口 (API)，以及它们如何能改善软件开发周期和最终用户体验 (UX)。
在现代软件开发中，SDK 和 API 是您会遇到的两种主要工具。它们有许多共同点，但有时也会让人混淆它们各自的功能。
从本质上讲，SDK 和 API 都能够让您相对轻松地增强应用程序的功能。为了充分发挥其中一个或两者的作用，并提升内部和最终用户的体验，理解这两种工具在后端的工作原理、它们的区别以及它们对整体开发流程的贡献是非常重要的。
SDK 表示软件开发工具包。也称为开发套件，SDK 是针对特定平台的一组软件构建工具，包括构建模块、调试工具，以及通常还包括一个框架或一组代码库，例如针对操作系统 (OS) 的特定例程集合。
典型的 SDK 可能在其工具集中包含以下部分或全部资源：
通常，SDK 中至少还会包含一个 API，因为没有 API，应用程序无法传递信息并协同工作。
SDK 提供了全面的工具，使软件开发人员能够以更标准化的方式更快地构建软件应用程序。
例如，云原生移动应用程序开发利用了 Apple 的 iOS SDK 或 Google 的 Android SDK 来开发相应的平台。对于较大规模的应用程序，例如企业软件即服务 (SaaS) 以及专有的 Web 和桌面软件应用程序，Microsoft 提供了常用的开放源代码 .NET SDK。
SDK 的简便性与工具包中的工具同样有价值。以下是它的工作原理：
SDK 是移动应用程序开发的重要组成部分。它们有很多用例：
SDKS 通过提供以下优势来简化开发人员的工作：
现在让我们深入了解中介也就是 API 的工作原理。
API 代表应用程序编程接口。无论是作为独立解决方案还是包含在 SDK 中，API 都能促进两个平台之间的通信。它通过允许第三方开发人员充分利用其专有软件来做到这一点。开发者随后可以让自己的用户间接使用由 API 解决方案提供的服务。
您也可以将 API 视为双方之间的一种协议。API 不仅支持按需信息交换。它还规定了如何交换这些信息。
由于某些 API 直接提供接口，因此术语“API”和“接口”有时可以互换使用。
细分起来，API 可以由两部分组成：
一些常用的 API 包括：
API 使应用程序之间顺利、高效的整合成为可能。
例如，假设您有一个不动产应用程序。您的用户希望能够搜索可用的不动产库存，而您的软件已经提供了这项服务。此外，您的用户希望搜索特定区域（也许是某个学区）内的库存。
最合理的解决方案是与现有服务整合。利用地理定位 API，可以让您的应用终端用户使用该服务来关注特定库存，而无需意识到地理定位应用是独立的。
从技术角度来看，API 调用的含义如下：
API 使我们日常使用的许多数字工具成为可能。以下是三种常见的 API 使用场景：
API 通过以下方式增强开发体验和最终用户体验：
不是。事实上，如上所述，一个 SDK 通常包含至少一个 API。这两者以不同的方式为您提供帮助，但可以并且确实能够协同工作。
API 的作用是定义不同平台之间如何协作。它们通过规范（协议）促进交互；作为促进工具，它们是完整工具包中的一部分。
SDK 是完整的套件。它不仅提供协作功能（虽然包含了 API），还提供构建特定平台或编程语言新软件所需的一切。
有关 SDK 与 API 关系的进一步解析，请查看这个视频：
在使用 SDK 和 API 时，普遍的看法是它们使软件应用开发变得更容易且更具成本效益。对于开发者来说，它们就像电子邮件和聊天平台之于任何企业团队一样常见。
然而，使用 API 和 SDK 也存在一些显著挑战。其中一个挑战是安全漏洞。拼凑式的软件开发可能导致意外的漏洞，从而可能暴露用户的个人信息。甚至出现过恶意 SDK 开发者在市场上推广（有时成功传播）能够进行欺诈活动的 SDK，而使用这些 SDK 的程序员对此毫不知情的情况。
因此，对于各类团队来说，在整个开发周期中审核供应商并保持对安全的关注至关重要。
另一个 SDK 特有的挑战是更新频率。当开发团队需要支持 SDK 的多个版本时，可能会导致该 SDK 与其使用的 API 及后端系统之间出现同步问题。为了避免终端用户问题和安全漏洞，DevOps 团队需要密切关注版本管理。
对于大多数开发团队来说，可用性是首要考虑，但对这些开发工具的控制同样至关重要。
