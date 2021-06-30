JVM、JRE 与 JDK：有什么区别？

工程师在团队成员面前在墙上写字

Java 是当今开发环境中使用最广泛的编程语言之一。它主要用于后端开发项目、游戏开发以及桌面和移动设备计算。继续阅读，了解 Java 虚拟机 (JVM)、Java 运行环境 (JRE) 和 Java 开发工具包 (JDK) 在 Java 开发过程中各自的作用。您还将了解它们之间的关系以及使它们彼此的差异。

什么是 Java 虚拟机 (JVM)？

Java 虚拟机 (JVM) 用于加载、验证和运行 Java 字节码。它被称为解释器或 Java 编程语言的核心，因为它运行 Java 编程。

JVM 在 Java 中的作用

JVM 负责将字节码转换为机器特定代码，这在 JDK 和 JRE 中都是必不可少的。它还依赖于平台，并执行许多功能，包括内存管理和安全性。此外，JVM 可以运行用其他编程语言编写并已转换为 Java 字节码的程序。

Java 原生接口 (JNI) 通常与 JVM 相关。JNI 是一种编程框架，使在 JVM 中运行的 Java 代码能够与特定硬件和操作系统平台相关的应用程序进行通信（即调用这些应用程序或被它们调用）。这些应用程序称为原生应用程序，通常可以使用其他语言编写。原生方法用于将用其他语言编写的原生代码引入到 Java 应用程序中。

JVM 组件

JVM 由三个主要组件或子系统组成：

  • Class Loader Subsystem 负责加载、链接和初始化 Java 类文件（即“Java 文件”），也称为动态类加载。
  • 运行时数据区包含方法区、程序计数器（PC 寄存器）、栈区和线程。
  • 执行引擎包含解释器、编译器和垃圾回收区。
什么是 Java 运行时环境 (JRE)？

Java 运行时环境 (JRE) 是一组软件工具，负责在您的系统上执行 Java 程序或应用程序。

JRE 使用堆空间为 Java 对象进行动态内存分配。JRE 也用于 JDB（Java 调试）中。

JRE 在 Java 中的作用

如果程序员想使用 Java 命令运行 Java 程序，则应该安装 JRE。如果他们只是安装（而不是开发或编译代码），则只需要 JRE。

JRE 组件

除了 Java 虚拟机外，JRE 还由各种其他支持软件工具和功能组成，以充分发挥 Java 应用程序的性能。

  • 部署解决方案：JRE 安装包中包含了部署技术，例如 Java Web Start 和 Java 插件，这些技术简化了应用程序的启动，并为未来的 Java 更新提供了高级支持。
  • 开发工具包：JRE 还包含旨在帮助开发人员改进用户界面的开发工具。其中一些工具包包括以下内容：
    • Java 2D：用于在 Java 语言中绘制二维图形的应用程序编程接口 (API)。开发人员可以创建丰富的用户界面、特效、游戏和动画。
    • 抽象窗口工具包 (AWT)：一种图形用户界面 (GUI)，用于创建对象、按钮、滚动条和窗口。
    • Swing：另一种轻量级图形用户界面，使用丰富的部件集提供灵活、用户友好的自定义功能。
  • 整合库：Java 运行时环境提供了多个整合库和类库，以帮助开发人员在其应用程序和服务之间创建无缝的数据连接。其中一些库包括以下功能：
    • Java IDL：使用通用对象请求代理架构 (CORBA) 来支持用 Java 编程语言编写的分布式对象。
    • Java 数据库连接 (JDBC) API：为开发人员提供一些工具，以编写可访问远程关系数据库、平面文件和电子表格的应用程序。
    • Java 命名和目录接口 (JNDI)：一种编程接口和目录服务，允许客户创建可移植应用程序，通过使用命名约定从数据库中获取信息。
  • 语言和公用事业库：JRE 包含了 Java.lang.和 Java.util.包，这些包对于 Java 应用程序的设计、包版本控制、管理和监控至关重要。其中一些包包括以下内容：
    • 集合框架：由一系列接口组成的统一架构，旨在改进应用数据的存储和处理。
    • 并发工具：一个功能强大的框架包，提供高性能的线程工具。
    • 首选项 API：一个轻量级、跨平台的持久化 API，使同一台机器上的多个用户能够定义各自的应用程序首选项组。
    • 日志记录：生成日志报告（例如安全故障、配置错误和性能问题）以供进一步分析。
    • Java 存档 (JAR)：一种与平台无关的文件格式，可将多个文件打包为 JAR 文件格式，从而显著提高下载速度并减少文件大小。

什么是 Java 开发工具包 (JDK)？

Java 开发工具包 (JDK) 是一种软件开发工具包，它是 JRE 的超集。JDK 是支持 Java 应用程序和 Java 小程序开发的基础组件。由于它与平台相关，因此每种操作系统（例如 Mac、Unix 和 Windows）都需要单独的安装程序。

JDK 在 Java 中的作用

JDK 包含使用 Java 平台开发的程序所需的所有编译、调试和运行工具。（值得注意的是，Java 程序也可以通过命令行运行。）

JDK 组件

JDK 包含运行 Java 程序所需的所有 Java 工具、可执行文件和二进制文件。其中包括 JRE、编译器、调试器、归档工具以及 Java 开发中使用的其他工具。

Java SE 与 Java EE

Java 通常与 Java 标准版 (Java SE) 或核心 Java 同义。这三种说法都指基本的 Java 规范，包括定义类型和对象的相关内容。另一方面，Java EE 提供 API，通常用于运行较大型的应用程序。本篇博客内容主要聚焦于 Java SE。

JVM、JRE 和 JDK 如何协同工作

首先，让我们看看 Java 的三个核心组件是如何协同工作的，然后再探讨它们之间的差异。下图展示了 JVM、JRE 和 JDK 在 Java 体系中的关系。

如果我们想象一个被切开的棒球，它包含三个主要部分：圆形缓冲核心、羊毛与棉质中层以及牛皮外壳。缺少其中任何一层的球都无法正常发挥其功能。就像棒球的三个基本部分一样，JVM、JRE 和 JDK 都有各自的特定功能。缺少其中任何一个，Java 就无法成功运行。

在下面的视频中，Jamil Spain 进一步解释了 JRE 和 JDK 的关系：

JDK、JRE 与 JVM：主要区别

接下来，我们来看看它们之间的区别：

  • JDK 是开发平台，而 JRE 用于程序执行。
  • JVM 是基础，也可以看作 Java 编程语言的核心，它确保程序的 Java 源代码与平台无关。
  • JVM 包含在 JDK 和 JRE 中，没有它，Java 程序无法运行。

补充技术

有许多补充技术可以用来增强 JVM、JRE 或 JDK。以下技术是最常用的一些：

  • 即时编译器 (JIT) 是 JVM 的一部分，用于优化字节码到机器码的转换。它会同时选择相似的字节码进行编译，从而缩短字节码到机器码编译的总体时间。
  • Javac 是另一种补充工具，它是编译器，用于读取 Java 定义并将其转换为可在 JVM 上运行的字节码。
  • Javadoc 用于将 Java 源代码中的 API 文档转换为 HTML。这在创建标准 HTML 文档时非常有用。

JVM 和容器技术

Java 虚拟机 (JVM) 用于创建，没错，就是虚拟机 (VM)。虚拟机是一种服务器，允许多个应用程序在相同的物理硬件上运行而互不干扰。这能够更好地利用资源，并且比传统基础设施更容易且更经济地进行扩展。由于虚拟机的独立性，它们也很容易被关闭。当应用程序不再需要时，只需关闭虚拟机即可。

容器将这种抽象提升到了一个新的层次，实现了操作系统内核的虚拟化。没有操作系统这一层，使容器比虚拟机更加轻量、快速且灵活。

Java、JVM、JDK 和 IBM

对于许多组织来说，Java 仍然是应用程序开发的重要组成部分，在创建可移植和可扩展的解决方案时提供了坚实的基础。它还可以在现代化应用程序的过程中，在迈向云端的旅程中发挥关键作用。

采取后续步骤，深入了解 IBM Runtimes for Business，它为实施、监控和管理 Java 应用程序提供可靠且经济高效的商业支持。

