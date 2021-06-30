JVM 负责将字节码转换为机器特定代码，这在 JDK 和 JRE 中都是必不可少的。它还依赖于平台，并执行许多功能，包括内存管理和安全性。此外，JVM 可以运行用其他编程语言编写并已转换为 Java 字节码的程序。

Java 原生接口 (JNI) 通常与 JVM 相关。JNI 是一种编程框架，使在 JVM 中运行的 Java 代码能够与特定硬件和操作系统平台相关的应用程序进行通信（即调用这些应用程序或被它们调用）。这些应用程序称为原生应用程序，通常可以使用其他语言编写。原生方法用于将用其他语言编写的原生代码引入到 Java 应用程序中。