Java 是当今开发环境中使用最广泛的编程语言之一。它主要用于后端开发项目、游戏开发以及桌面和移动设备计算。继续阅读，了解 Java 虚拟机 (JVM)、Java 运行环境 (JRE) 和 Java 开发工具包 (JDK) 在 Java 开发过程中各自的作用。您还将了解它们之间的关系以及使它们彼此的差异。
Java 虚拟机 (JVM) 用于加载、验证和运行 Java 字节码。它被称为解释器或 Java 编程语言的核心，因为它运行 Java 编程。
JVM 负责将字节码转换为机器特定代码，这在 JDK 和 JRE 中都是必不可少的。它还依赖于平台，并执行许多功能，包括内存管理和安全性。此外，JVM 可以运行用其他编程语言编写并已转换为 Java 字节码的程序。
Java 原生接口 (JNI) 通常与 JVM 相关。JNI 是一种编程框架，使在 JVM 中运行的 Java 代码能够与特定硬件和操作系统平台相关的应用程序进行通信（即调用这些应用程序或被它们调用）。这些应用程序称为原生应用程序，通常可以使用其他语言编写。原生方法用于将用其他语言编写的原生代码引入到 Java 应用程序中。
JVM 由三个主要组件或子系统组成：
Java 运行时环境 (JRE) 是一组软件工具，负责在您的系统上执行 Java 程序或应用程序。
JRE 使用堆空间为 Java 对象进行动态内存分配。JRE 也用于 JDB（Java 调试）中。
如果程序员想使用 Java 命令运行 Java 程序，则应该安装 JRE。如果他们只是安装（而不是开发或编译代码），则只需要 JRE。
除了 Java 虚拟机外，JRE 还由各种其他支持软件工具和功能组成，以充分发挥 Java 应用程序的性能。
Java 开发工具包 (JDK) 是一种软件开发工具包，它是 JRE 的超集。JDK 是支持 Java 应用程序和 Java 小程序开发的基础组件。由于它与平台相关，因此每种操作系统（例如 Mac、Unix 和 Windows）都需要单独的安装程序。
JDK 包含使用 Java 平台开发的程序所需的所有编译、调试和运行工具。（值得注意的是，Java 程序也可以通过命令行运行。）
JDK 包含运行 Java 程序所需的所有 Java 工具、可执行文件和二进制文件。其中包括 JRE、编译器、调试器、归档工具以及 Java 开发中使用的其他工具。
Java 通常与 Java 标准版 (Java SE) 或核心 Java 同义。这三种说法都指基本的 Java 规范，包括定义类型和对象的相关内容。另一方面，Java EE 提供 API，通常用于运行较大型的应用程序。本篇博客内容主要聚焦于 Java SE。
首先，让我们看看 Java 的三个核心组件是如何协同工作的，然后再探讨它们之间的差异。下图展示了 JVM、JRE 和 JDK 在 Java 体系中的关系。
如果我们想象一个被切开的棒球，它包含三个主要部分：圆形缓冲核心、羊毛与棉质中层以及牛皮外壳。缺少其中任何一层的球都无法正常发挥其功能。就像棒球的三个基本部分一样，JVM、JRE 和 JDK 都有各自的特定功能。缺少其中任何一个，Java 就无法成功运行。
在下面的视频中，Jamil Spain 进一步解释了 JRE 和 JDK 的关系：
接下来，我们来看看它们之间的区别：
有许多补充技术可以用来增强 JVM、JRE 或 JDK。以下技术是最常用的一些：
对于许多组织来说，Java 仍然是应用程序开发的重要组成部分，在创建可移植和可扩展的解决方案时提供了坚实的基础。它还可以在现代化应用程序的过程中，在迈向云端的旅程中发挥关键作用。
