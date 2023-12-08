托管云服务是对客户云资源的全部或部分管理和控制。
托管云服务提供商 (MCSP) 是提供托管云服务的供应商或云平台。它可以直接连接到云资源提供商或第三方服务器。MCSP 的职责可能包括云原生现代化中的迁移、优化、安全、配置、系统升级和维护。
组织建立 MCSP 的目的是优化云服务的优势，同时最大限度地减少企业及其整体日常功能所需的时间和成本。
托管云的目的是将云管理外包，获得提供商提供的云服务。这样，企业既能确保云资源运行良好，又能避免聘请团队管理云资源的成本。在云解决方案的整个生命周期中，随时都可以加入托管云服务，这有助于跟上不断变化的云生态系统。
托管云允许组织选择哪些 IT 功能自己控制，哪些 IT 基础设施或功能由外部供应商和数据中心负责。所选服务提供商拥有自己的基础设施，负责保有、操作和维护数据；利用自动化技术，该基础设施可在云环境中使用。其他服务还包括云计算和云部署，以进一步帮助您的组织处理工作负载。
托管云服务外包的付款方式通常是一种“即服务”订阅模式，可在线访问资源。服务提供商必须确保所有信息或数据都是最新的，并在出现问题时为组织提供实时支持，同时进行性能监控和网络安全管理。根据不同的组织，提供商可以通过公有云或混合云环境提供托管服务。
组织可能会在云迁移期间考虑外包云运营。使用托管服务提供商 (MSP) 可以帮助管理云数据和 DevOps 开发运维，同时让 IT 团队腾出时间专注于其他重要工作。
托管云服务有多种类型，具体取决于组织的需求以及它们在云解决方案生命周期中的位置。
基础设施即服务 (IaaS)：IaaS 是指按需访问第三方提供商提供的云托管物理服务器和虚拟服务器、存储和网络。IaaS 是最初的“即服务”产品，始于 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud 和 Microsoft Azure 等主要云服务提供商。
平台即服务 (PaaS)：PaaS 是一种基于云的解决方案，可按需访问完整的、随时可用的云托管平台，用于开发、运行、维护和管理应用程序。
软件即服务 (SaaS)：SaaS 是一种基于云的解决方案，是一种即用型云托管应用程序软件。SaaS 基于订阅模式。交付 SaaS 所需的所有基础设施都由 SaaS 供应商托管和管理。
托管云服务可以为组织带来多种优势，包括运营效率、一致性和可扩展性。
使用托管云服务提供商 (MCSP) 可以确保所有云基础设施控制都集中在一个地方，从而减少停机时间。
托管云服务提供商允许组织根据需要添加资源，并且只需为所使用的服务付费。不需要额外的硬件或软件，使定价更加灵活。
托管云服务提供商制定了安全协议，以应对威胁监控、遵守法规和整个 IT 服务环境的全天候监控等问题。
在发生灾难时，托管云服务可以快速备份和恢复数据，同时最大限度地减少对业务运营的干扰。
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