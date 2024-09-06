如今，组织需要处理大量数据，这些数据来自多个不同来源，具有多种格式。这些数据由不同用户处理，最终分散在公有云和私有云、本地存储系统甚至员工的个人端点上。

很难集中跟踪和管理所有这些数据，因此就产生了两个问题。

首先，如果组织不知道数据集的存在，就无法使用该数据集。

其次，这些未被发现和管理的“影子数据”会招致安全风险。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，三分之一的数据泄露事件涉及影子数据。这些泄露事件的平均成本为 527 万美元，比总体平均泄露成本高出了 16%。

AI 和 ML 可以自动执行数据发现的许多方面，使组织能够更好地了解和控制所有数据资产。

数据发现领域的 AI 示例

AI 驱动的数据发现工具可以自动扫描网络设备和数据存储存储库，近乎实时地为新数据编制索引。

自动化数据分类工具可以根据预定义规则或机器学习模型标记新数据。例如，该工具可能会将 XXX-XX-XXXX 格式的任何九位数字归类为美国社会保障号码。