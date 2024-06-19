MDM 涉及建立工作流程以简化这些流程并确保整个组织内一致的数据处理。这些主数据由组织内的各种应用程序和系统共享和使用，以减少数据碎片化、孤立数据、重复和不准确之处。

MDM 由明确定义的数据模型和可靠的数据管理提供支持，以指示如何构建和关联主数据，对于支持明智的数据驱动决策和提高运营效率至关重要。

例如，在大型组织中，不同部门可能会维护同一客户的单独记录，从而导致不一致和效率低下。MDM 有助于创建一个“黄金记录”，这是一个单一事实来源，整合了来自各种来源的数据，确认组织中的每个人在使用相同的信息。

API 有助于从多个源系统进行数据集成，实现无缝数据交换并证明主数据持续更新。这种数据实体的 360 度视图有利于整个组织更好地处理数据。