发布日期：2024 年 6 月 19 日
撰稿人：Tim Mucci
主数据管理 (MDM) 是一种管理整个企业中组织关键数据的综合方法。MDM 使用技术、工具和流程来创建统一的主数据服务，可整合关键的企业数据资产，例如客户信息、产品详细信息和位置数据。
MDM 涉及建立工作流程以简化这些流程并确保整个组织内一致的数据处理。这些主数据由组织内的各种应用程序和系统共享和使用，以减少数据碎片化、孤立数据、重复和不准确之处。
MDM 由明确定义的数据模型和可靠的数据管理提供支持，以指示如何构建和关联主数据，对于支持明智的数据驱动决策和提高运营效率至关重要。
例如，在大型组织中，不同部门可能会维护同一客户的单独记录，从而导致不一致和效率低下。MDM 有助于创建一个“黄金记录”，这是一个单一事实来源，整合了来自各种来源的数据，确认组织中的每个人在使用相同的信息。
API 有助于从多个源系统进行数据集成，实现无缝数据交换并证明主数据持续更新。这种数据实体的 360 度视图有利于整个组织更好地处理数据。
阅读报告了解为何 IBM 在 2024 年的增强数据质量解决方案 Gartner® Magic Quadrant™ 中被评为领导者，以及有关数据质量解决方案优点的更多信息。
企业依赖于企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 等独立应用程序的网络，其中跨组织部门或分部的数据可能会变得零散、重复和过时。如果发生这种情况，业务分析和性能问题将很难回答。
随着数据的增加，获取及时信息变得更加困难，但也非常重要。主数据必须进行一致的管理，保持定义的相关性，以便企业的所有部分都可以访问和信任它。主数据的典型特征是波动性小、更复杂、更有价值，可为决策和日常运营提供支持。
组织中通常有 6 种类型的数据：
主数据域和相关子域包括：
创建和维护高质量的主数据涉及集成来自各种源系统的数据，删除重复记录以消除冗余、协调差异并丰富数据以提高其价值。
有效的 Master Data Management 可以防止跨域的质量和可用性不一致。
CRM：通过维护单一客户数据源来防止错误计费和重复营销工作。
产品管理：这涉及在不同系统中维护一致的产品信息，其对于库存管理、定价策略和供应链效率至关重要。
合规性和风险管理：提供准确和最新的信息，以帮助组织满足监管要求以避免处罚。
ERP：整合来自各个部门的数据，以实现数据驱动的决策并提高整体运营的效率。
高效的主数据管理解决方案简化了数据集成、协调、充实和治理流程。主数据管理策略的一个关键方面是确定哪些数据应作为主数据进行管理。
这涉及考虑行为、生命周期、复杂性、价值、波动性和重用。确定哪些数据实体对业务具有最重要的影响，对于集中资源来管理最重要的数据至关重要。一旦确定，就必须定义治理政策，建立数据生命周期管理流程，并选择适当的工具和技术。
明确的 MDM 策略可消除数据孤岛，增进部门之间的协作。对数据进行集中治理，使其从本质上更易于访问和信任。集成数据可营造协作环境，各部门可以在其中共享见解、减少冗余并提高整体生产力。
中央数据治理至关重要。强大的解决方案可在整个生命周期中为数据提供保护，并有助于防止发生在各种系统和应用程序中传播的错误。客户主数据中的地址不正确可能会导致发票、产品和其他物料发送到错误的地点，从而导致客户不满并增加运营成本。
高质量且一致的数据对于高级分析和个性化客户体验至关重要。主数据使组织能够生成有意义的见解，从而推动明智的决策和定制的客户互动，例如通过细分。通过全面了解客户数据集，企业可以识别趋势和偏好，从而提供个性化产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
MDM 解决方案的一个显着优势是节省了基础设施维护的时间，以及节省了其他通常会耗尽资源的活动的时间。借助一个集中且维护良好的数据管理系统，组织可以减少管理不同数据源所花费的时间和精力，从而使 IT 和数据管理团队能够专注于更具战略性的计划。
如果没有 Master Data Management 策略，组织可能会维护同一数据的多个可能不一致的版本，从而导致效率低下、错误和决策错误。这种碎片化可能会导致严重的运营问题，包括重复工作、报告不准确和客户体验糟糕。
此外，企业在数据处理方面还面临着监管审查。MDM 帮助组织遵守数据治理政策，提供可靠的审计跟踪并降低不合规风险。在并购中，MDM 促进不同数据系统的集成，防止不协调的数据协调流程造成混乱。
MDM 的主要挑战是在多个主数据副本中维护“单一版本的事实”。组织通常将数据存储在各种系统中，每个系统都可能保存相同数据实体的不同版本。同步这些不同的数据源并确保它们反映准确的信息非常复杂。实现单一、统一的数据视图需要数据集成、重复数据删除和同步等流程。
确认数据质量是另一个严峻挑战。数据质量问题，如不准确、不一致和不完整，会对组织造成损害。数据质量管理实践，包括数据清理、验证和扩充，通常涉及持续监控和改进数据质量指标以保持高标准。
管理数据核对也是一个障碍。数据核对涉及比较和调整来自不同来源的数据。冲突的数据值、不同的数据格式和不同的数据更新频率可能会使这一过程复杂化。数据核对的成功需要能够处理这些复杂问题的先进算法和工具。
数据转换又增加了一层困难。将数据从一种格式或结构转换为另一种格式或结构以满足不同系统和应用程序的要求，这可能很复杂，尤其是在处理大量数据和复杂的数据关系时。组织必须仔细设计和管理数据转换流程，以确保数据在其整个生命周期中保持一致。
在数据细节和规范化之间取得平衡本身就是一系列挑战。规范化包括整理数据以减少冗余和提高数据完整性。但是，过度规范化可能会导致数据结构过于复杂，难以管理和查询。相反，规范化不充分可能导致数据重复和不一致。在数据细节和规范化之间取得适当的平衡至关重要。
如果组织希望可持续地利用其数据资产，同时验证法规一致性并支持人工智能和机器学习等先进技术，全面的主数据管理解决方案将是其基础。
各组织以各种方式使用 MDM 来支持业务功能并推动运营改进。
广泛用于维护单一的客户信息源。例如，主客户数据管理可以防止将账单发送到过时的地址或复制客户记录等问题，这些问题可能导致冗余通信和糟糕的客户体验。集成来自多个来源的客户数据，帮助组织通过个性化和相关的交互来提高客户满意度和忠诚度。
一致性对于库存管理、定价策略和供应链效率至关重要。公司可以保证产品描述、定价和规格在电子商务平台、实体店和内部系统之间的统一。这可以防止定价错误或产品标签贴错等错误，支持高效运营并增强客户信任。
完整的数据对于满足监管要求和避免处罚至关重要。维护客户数据有助于金融机构遵守“了解您的客户”(KYC) 法规，而产品数据则有助于制造商满足行业特定的合规性标准。
通过从单一真实版本中提取数据，确保所有 ERP 模块都使用相同的数据。一致的供应商数据可以简化采购流程，财务数据可以支持更可靠的财务报告和预测。
在兼并和收购过程中，企业经常面临整合来自不同实体的重复主数据的挑战。MDM 有助于协调这些数据源，确保一致性并减少运营效率低下。通过删除重复的主数据，MDM 有助于在合并或收购期间和之后实现更加顺畅的整合过程。
MDM 可提高各种操作系统所用数据的质量和一致性。库存数据有助于减少缺货和积压情况，优化供应链运营。同样，一致的客户数据可以简化客户服务流程，从而减少解决客户问题所需的时间和精力。
MDM 帮助组织协调来自不同来源的数据，确认数据值经过调整且一致。这种统一降低了数据协调过程的复杂性。协调来自在线商店、实体店和客户支持系统等各个接触点的客户数据可以提供统一的客户视图，支持数据驱动的决策和个性化服务。
MDM 通过提供一致的高质量数据支持高级分析，提供个性化客户体验。主数据使组织能够产生有意义的洞察、识别趋势并做出明智的决策。客户数据有助于根据客户的偏好和行为对客户进行细分，从而实现有针对性的营销活动和个性化产品推荐。
Master Data Management 工具可自动实现客户、产品、供应商和位置等业务关键实体的数据整合、清理、核对和治理。MDM 工具的功能可显著提高数据质量、运营效率和战略决策水平。
MDM 工具的主要功能：
数据集成
整合来自内部和外部不同来源的数据。例如，可以从销售、营销和客户服务系统收集客户数据，而产品数据可能从库存、制造和电子商务平台收集。通过整合这些数据，MDM 工具可消除孤岛并提供更全面的视图。
数据清理
来自各种来源的数据通常包含错误、不一致和重复。MDM 工具使用复杂的算法和规则来识别和纠正这些问题，从而验证主数据的可靠性。如果由于印刷错误或格式差异而导致客户信息在不同系统中的显示方式有所不同，MDM 工具可以对数据进行标准化并合并重复的记录以创建单个配置文件。
数据标准化
这些工具将数据格式和数值标准化，从而保持不同系统和业务部门之间的一致性。标准化可确保数据在各种应用程序和业务流程之间具有可比性和可用性。
数据协调和扩充
协调包括调整不同来源的数据，以提高一致性和正确性。扩充包括使用其他信息增强数据，以提高其价值和可用性。MDM 工具可利用详细规格、图像和营销描述等其他属性来丰富产品数据，使其对销售、营销和客户服务等各种业务职能更加有用。
治理框架
治理是 MDM 工具的关键组成部分，可确保数据管理实践遵守既定的政策和标准。这些工具为定义数据治理规则、监控合规性和管理数据质量提供了框架。这在受监管行业尤其重要，在这些行业中，数据准确性和一致性对于遵守法律和监管要求至关重要。
层次结构管理
MDM 工具支持层次结构管理，以维护组织结构和关系。此功能有助于管理复杂的数据关系，并确保数据反映真实的结构。
集成能力
MDM 工具提供强大的集成功能，可与 ERP 和 CRM 等其他企业系统无缝协作。这种集成保证了在所有关键业务应用程序中一致地使用主数据，从而提高运营的连贯性和效率。
审计和版本控制
MDM 工具包含审计和版本控制功能，可长期跟踪变更并维护数据完整性。这些功能可以建立透明度和问责制，使企业能够监控数据变更、了解数据沿袭并保持遵守数据治理策略。
通过智能整合和匹配不同来源的数据，提供企业数据的全面视图。创建客户和组织等实体的可信 360 度视图，从而提高洞察、数据质量并遵守隐私法规。
整合和管理关键业务数据的全面功能，提供可靠的最新客户和流程视图。支持多种部署模型，包括数据质量仪表板、主动警报和自助服务访问等功能，所有这些功能都位于安全的 Integrated Data Management 平台上。
提供强大的产品信息管理和协作式主数据管理功能。组织受益于改进的数据管理、用于数据标准化的机器学习和灵活的云部署选项。