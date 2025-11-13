流处理架构包含实时提取、传输、处理和分析数据流的技术和模式。

在典型架构中，连续的数据流通过流数据平台，在那里被提取、存储并供下游系统使用。 然后，流处理框架和应用程序实时处理数据并将其传送到下游目标。

一些流处理架构遵循 Lambda 或 Kappa 等架构模式。Lambda 架构采用双管道方法，结合了批处理和流处理，通常用于支持历史数据分析和低延迟处理。Kappa 对所有数据使用单一流管道，这可以简化整体架构，通常用于事件驱动的数据。