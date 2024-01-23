该公司在全国经营着 2,400 家杂货店，其业务更是遍布多个州。由于地理范围的原因，该公司过去常需大批量管理信息。每天，每个门店都会进行一次收集数据并将其发送到中央数据仓库以便分析的操作。

然而，随着关联门店数量的增加，每天约有 5,000 万条消息会往返于门店之间。这些消息包括结账通道的交易日志、信用检查和药房信息验证。



他们使用的批处理方法会导致数据分析延迟，有时还会妨碍防盗工作。该杂货零售商决定进行升级，以便能访问每日统计数据并改善其客户服务、供应链管理等。它们知道新的解决方案要求及时收集数据，以便从公司全局做出明智决策。它们也知道自身需具备处理大量信息的能力。

