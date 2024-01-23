该杂货零售商每天会向全国发送约 5,000 万条消息。借助 IBM MQ 和 IBM App Connect，该公司已升级其运营，以便实现近实时数据提供。
通过使用带 IBM MQ 和 IBM App Connect 的店内 ESB，该公司已进阶为可在数秒内完成数据处理的模式。
该公司在全国经营着 2,400 家杂货店，其业务更是遍布多个州。由于地理范围的原因，该公司过去常需大批量管理信息。每天，每个门店都会进行一次收集数据并将其发送到中央数据仓库以便分析的操作。
然而，随着关联门店数量的增加，每天约有 5,000 万条消息会往返于门店之间。这些消息包括结账通道的交易日志、信用检查和药房信息验证。
他们使用的批处理方法会导致数据分析延迟，有时还会妨碍防盗工作。该杂货零售商决定进行升级，以便能访问每日统计数据并改善其客户服务、供应链管理等。它们知道新的解决方案要求及时收集数据，以便从公司全局做出明智决策。它们也知道自身需具备处理大量信息的能力。
为了改善数据传输，该杂货零售商实施了基于 IBM MQ 和 IBM App Connect 的店内企业服务总线 (ESB)。该解决方案包括 IBM IBM MQ 的遥测功能，其中的门店控制器可用于将消息发布到其门店的 ESB。MQ 遥测功能旨在连接不支持完整 MQ 客户端但需要相同可靠性水平的端点。
“ESB 可为门店中使用各种协议的所有端点提供可靠的数据转换和交付”，一名软件工程师说道。“通过它，我们还能转换消息并进行发布，以便将其发送到可能对其感兴趣的远程端点系统。”
随着新系统的到位，该公司可近实时地将数据从任意门店传输到其中央枢纽。
借助 IBM MQ 和 IBM App Connect，该杂货零售商的架构得到了简化。以前，数据每天都会进行批处理和处理。而现在，数据仓库在结帐后几秒钟内即可接收交易。一位软件工程师表示：“[此] 消息代理可谓坚如磐石。”“它的占地面积相对较小，并且是世界一流的集成引擎。”
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美国出品，2018 年 12 月
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