一方面要管理人们对人工智能 (AI) 能力的期望，另一方面又难以解决数据激增和数据不可及的问题，这是数据领导者面临的最紧迫挑战。数据孤岛、实时数据处理，以及数据质量问题，都是让数据团队头疼的难题。技术债务、工具滥用和技能短缺进一步加剧了这些挑战。

IBM® watsonx.data integration具备统一的控制平面，支持无缝操作提取、转换、加载 (ETL) 或提取、加载、转换 (ELT) 数据管道、实时流管道和数据复制作业，从而消除对碎片化工具的需求。它能够灵活适应任何区域的管道部署与执行，无论是在云端、本地还是混合环境中均可运行。凭借其持续的数据可观察性功能，您能够管理数据管道的健康状况，确保快速检测并修复问题。

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