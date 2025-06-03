数据集成解决方案

快速、大规模地提供可操作的数据

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创造性地讨论不同类型的数据

IBM 推出 watsonx.data integration

 

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为您的混合世界量身定制数据集成

一方面要管理人们对人工智能 (AI) 能力的期望，另一方面又难以解决数据激增和数据不可及的问题，这是数据领导者面临的最紧迫挑战。数据孤岛、实时数据处理，以及数据质量问题，都是让数据团队头疼的难题。技术债务、工具滥用和技能短缺进一步加剧了这些挑战。

IBM® watsonx.data integration具备统一的控制平面，支持无缝操作提取、转换、加载 (ETL) 或提取、加载、转换 (ELT) 数据管道、实时流管道和数据复制作业，从而消除对碎片化工具的需求。它能够灵活适应任何区域的管道部署与执行，无论是在云端、本地还是混合环境中均可运行。凭借其持续的数据可观察性功能，您能够管理数据管道的健康状况，确保快速检测并修复问题。

将原始数据转换为适合 AI 使用的数据，并确保能够快速、大规模地访问可信且一致的数据。
特色公告
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优势
实现数据访问民主化

统一各种数据源，为模型训练提供动力，增强 AI 对上下文的理解和功能。
选择正确的集成模式

匹配集成方式，以满足性能、成本、延迟、可用性、质量和安全性方面的 SLA。
消除数据孤岛

无论数据在 data fabric 架构中本地部署的位置（本地、云或混合环境），都可以从应用程序中成功提取数据。
产品 IBM watsonx.data integration
IBM watsonx.data integration具备统一的控制平面，支持无缝整合任何数据、使用任何样式，从而消除工具滥用和技术债务。
IBM StreamSets
IBM StreamSets 可通过直观的图形界面，实现流式数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据整合。
IBM DataStage
IBM DataStage 是业界领先的数据集成工具，可帮助您设计、开发和运行移动和转换数据的作业。
IBM Databand
IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观测性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。
功能 多种数据集成方式

创建一个精心设计的数据管道，使用正确的整合方式，无论是 ETL、ELT、一次性摄取还是变更数据捕获 (CDC)，无论是分批还是实时整合。

 混合设计

在现有混合多云基础设施的任何位置，嵌入数据整合功能，并通过单一控制平面管理一切。

 面向未来的数据管道

构建可复用的数据管道，无论技术和底层数据存储架构如何变化，它都能正常运行。

 主动异常检测和数据事故管理

利用持续的数据可观察性，更早地发现数据事件，更快地加以解决，并向业务部门提供更高质量的数据。

 支持所有数据类型

从单一平台管理所有数据类型-结构化、半结构化和非结构化数据。

用例

针对您的生成式 AI 计划、实时分析、仓库现代化和运营需求，创建有弹性、高性能和成本优化的数据管道。

立即体验
生成式 AI 实时数据 转换与质量 虚拟化数据 数据可观察性

成功案例

简化的数据工程 AutoDesk 的成功案例：解决数据事故的被动方法
资源 数据优势：领导者指南
探索设计和实施可增强业务优势的数据策略之战略步骤。
IBM 连续 19 年获评“领导者”
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数据领导者的数据集成
了解多云数据集成战略如何实现数据民主化。
相关解决方案 数据智能
创建智能数据基础，加速数据洞察分析。
Data Fabric
设计一种数据架构，加快生成式 AI 的数据准备工作，并为数据团队带来无与伦比的生产力。
采取下一步行动

设计数据管道，大规模提供可靠的实时数据。

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