彻底验证之后，企业可以发布整理后的数据或者准备将它们用于应用程序中。这一过程可能涉及将数据加载到数据仓库、创建数据可视化或者以特定格式导出数据以供机器学习算法使用。

数据整理过程可能非常耗时，尤其是在复杂数据的数量不断增长的情况下。事实上，研究表明，准备数据并将它们转换成可以使用的格式会占用数据分析师 45% 至 80% 的时间。1 2

要进行数据整理，需要在编程语言、数据操作技术和专业工具方面掌握一定程度的技术专业知识。但它最终会提高数据质量，并支持更高效、更有效的数据分析。