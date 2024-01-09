供应链优化充分利用了区块链、人工智能和物联网等技术和资源，因此可以提高供应网络的效率和性能。 一个组织的供应链是关键业务流程，对于成功的客户体验至关重要。 高性能的供应链能够提高业务效率和响应能力，能够随时随地满足客户需求 — 以一种既为组织盈利又有助于供应链可持续性的方式。
一个成功的供应链优化流程包含三个阶段：
供应链设计
描述网络设计流程，例如仓库设施的位置以及产品如何在它们之间流动，以及战略目标，例如需求预测、建立供应以及制造运营的计划和调度。
供应链规划
包括创建战略供应链部署计划、库存规划和资产协调，以优化从供应商到客户的商品、服务和信息交付——平衡供需。
供应链执行
专注于面向执行的应用程序和系统：仓库和库存管理、运输管理、全球贸易管理和其他执行应用程序，如实时决策支持、供应链可视性和订单管理系统。
供应链很复杂，但这种复杂性带来了技术红利，尤其是当区块链与人工智能和物联网相结合时
一个精心设计的供应链优化流程能够解决以下问题：
孤岛
供应链无法获得所需的洞察力，因为数据是孤立的，并且缺乏端到端的可视性——这最终会影响其满足客户需求的能力。 通过互联技术优化的供应链是信息孤岛的最佳解决方案。
客户需求
客户期望不断提高，这意味着供应链必须创新并优化每一步以满足这些需求。 对于希望继续满足和超越客户期望的组织来说，简化供应链是一个优先事项。
竞争优势
过去的供应链专注于网络设计——仓库布置和配送车队。 如今，优化是建立竞争优势和保护品牌的关键，重点是面向执行的应用程序和实时决策支持。
敏捷
无论是客户需求、竞争还是供应中断，您的供应链能够以多快的速度响应变化？ 现代供应链必须变得敏捷才能保持竞争力。
可持续性
供应链具有巨大的环境和社会影响。 当今客户希望知道您的产品是否以可持续和合乎道德的方式生产，是否使用可再生或低影响的提取方法。
区块链是一项强大的技术，当与人工智能和物联网结合使用时，其力量会得到动态增强。 这种关系始于区块链，区块链从传统业务网络迁移而来，并汇集了许多合作伙伴的高质量数据。 紧接着添加了 AI 技术，它利用区块链数据，从中获取有意义的上下文，并生成有关潜在收益的强大洞察。 同时，物联网充当接口或传感器，在边缘位置发挥作用，将物理内容转换为虚拟内容。
有效供应链优化的主要特性包括：
获取最新的库存跟踪和承诺提供的数据
利用可组合的数据和人工智能服务实现实时智能
定制定价、发送报价、跟踪订单和管理退货
评估流程中的模式，预测未来需求和销售情况
准确了解整个供应链中的库存位置
对于加拿大 Labatt 的饮料巨头 Anheuser-Busch 而言，有效管理复杂的供应链意味着成功利用人工智能，同时降低了供应链管理的复杂性，因此它非常简单，可以由企业用户和所有者实施——让关键人员控制技术流程。
该公司求助于 IBM Sterling Supply Chain Business Network 来帮助其实现供应链运营的标准化和集中。 通过使用 IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson (DTI)，Anheuser-Busch, Labatt Canada 能够专注于异常检测。 最终的目标是 异常管理 ——在整个产品线中保持一致性，这样就只需要监控罕见的问题。
通过 IBM Sterling Supply Chain Business Network 监控其产品的交易生命周期，加拿大 Labatt 的 Anheuser-Busch 能够更好地实现其供应链目标。
在整合其风险管理策略时，PC 制造商 Lenovo 选择了 IBM。 首先，Lenovo 参与了 Watson™ Supply Chain Fast Start 计划。 仅用不到五周时间，就代表制造商完成了三个用例分析。
然后，Lenovo 更进一步，充分利用 IBM Supply Chain Insights 帮助推动其收入增长。 最终，大大缩短了 Lenovo 因供应链中断而损失的时间，将时间从几天缩短到几分钟——通常加快 90%。
在 Amazon 出现之前，供应链优化侧重于设计阶段的投资——如何获得最低的卡车运输成本、仓库的位置以及如何确保库存在正确的时间出现在正确的位置。 这种做法奏效的原因是，世界发展速度较慢，变化相对可控。 人工智能 (AI)、云计算、区块链和物联网 (IoT) 等新兴技术创造了不同的业务格局。 客户需求不断变化。 可持续性问题至关重要。 供应链需要实时获得答案。
如今，我们生活在日益复杂的全球网络中，各种事件都在迅速发生。 比如交通异常、自然灾害异常、客户投诉导致形象受损等等。 这就产生了不确定性。 您如何应对？ 如何在整个供应链中支持决策？ 无论计划有多完美，预测都有可能出错。
供应链优化使供应链能够按计划运行——即使没有达到最优条件。 比如当地劳动力供应出现意外中断，极端天气事件影响配送，或者迫在眉睫的医疗危机迫使企业重新思考如何在全球开展业务。 尽管存在潜在中断，供应链优化有助于保持您的运行稳定。
如今的供应链优化能够利用技术来提供卓越的 异常管理。 这是保持竞争力的关键。 企业在整个供应链中拥有 更好的可视性，以及更出色的实时决策能力——不仅是在自己的组织内，更是在整个业务合作伙伴生态系统中。
供应链优化发展的另一个因素是向业务网络的转变——贸易伙伴社区在跨多个企业的业务流程上工作和交流，具有端到端的共同关注点。⁵ 这些多企业业务网络 (MEBN) 通过实时协作促进更加优化的业务流程。
随着全球化进程不断加快，技术日新月异，消费者自主能力越来越强，企业的供应链管理方式也发生了变化。 Gartner 报告显示，未来的供应链将实现自我监管，并采取适当措施，最终将提高和增强人类的能力，远远超越当前的认知水平。⁶ 供应链运营商将使用诸如 AI 支持的控制塔等技术，提供重要的绩效洞察，并统筹整个供应链中的活动。 他们将能够提前预测物流成本和绩效异常，并深入了解自动化在何处可以大展身手。 这些技术将继续转换供应链优化：
支持最新的库存跟踪和准确订单承诺数据，即使在拥有高销售量和大量库存单位的企业中也是如此。
通过单个仪表板查看所有相关事务，快速查明问题并予以评估，进而能够在数分钟而不是数小时内解决问题。
利用 AI 支持的强大功能准确预测、快速评估并更有效地缓解业务中断与风险，进而优化供应链绩效。
为经过许可的贸易伙伴提供不可变更且高度安全的实时数字化事务共享记录，IBM Blockchain 为此提供有力支持。