供应链优化充分利用了区块链、人工智能和物联网等技术和资源，因此可以提高供应网络的效率和性能。 一个组织的供应链是关键业务流程，对于成功的客户体验至关重要。 高性能的供应链能够提高业务效率和响应能力，能够随时随地满足客户需求 — 以一种既为组织盈利又有助于供应链可持续性的方式。

一个成功的供应链优化流程包含三个阶段：

供应链设计

描述网络设计流程，例如仓库设施的位置以及产品如何在它们之间流动，以及战略目标，例如需求预测、建立供应以及制造运营的计划和调度。

供应链规划

包括创建战略供应链部署计划、库存规划和资产协调，以优化从供应商到客户的商品、服务和信息交付——平衡供需。

供应链执行

专注于面向执行的应用程序和系统：仓库和库存管理、运输管理、全球贸易管理和其他执行应用程序，如实时决策支持、供应链可视性和订单管理系统。

