如果您从事数据科学或分析工作，可能已经很清楚 Python 与 R 之间的争论。尽管这两种语言都在通过人工智能、机器学习和数据驱动的创新推动未来的发展，但它们各自也存在优劣势。

在许多方面，这两种开源语言非常相似。这两种语言均可免费供所有人下载，并且非常适合数据科学任务，从数据处理与自动化到商业分析和大数据探索。主要区别在于，Python 是一种通用编程语言，而 R 则着眼于统计分析。越来越多的问题不是选择哪一种，而是如何在特定用例中充分利用这两种编程语言。