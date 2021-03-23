Python 是一种通用的、面向对象的编程语言，它通过大量使用空格来强调代码的可读性。Python 于 1989 年发布，易于学习，深受程序员和开发人员的喜爱。事实上，Python 是世界上最受欢迎的编程语言之一，仅次于 Java 和 C。
有几个 Python 库支持数据科学任务，包括以下内容：
此外，Python 特别适合大规模部署机器学习。其套件的专门的深度学习和机器学习库包括 scikit-learn、Keras 和 TensorFlow 等工具，使数据科学家能够开发直接插入生产系统的复杂数据模型。Jupyter Notebooks 是一个开源的网页应用程序，用于轻松共享包含实时 Python 代码、公式、可视化内容和数据科学说明的文档。
R 是一种开源编程语言，专为统计分析和数据可视化而优化。R 于 1992 年开发，拥有丰富的生态系统，提供复杂的数据模型和用于数据报告的精美工具。截至最近统计，通过综合 R 档案网络 (CRAN) 提供的 R 软件包已超过 13,000 个，可用于深度分析。
R 深受数据科学学者和研究人员的欢迎，它可为以下领域提供各种各样的库和工具：
R 通常在 RStudio 中使用，RStudio 是一种用于简化统计分析、可视化和报告的集成开发环境 (IDE)。R 应用程序可以通过 Shiny 在网络上直接以交互方式使用。
两种语言之间的主要区别在于它们的数据科学方法。这两种开源编程语言都拥有庞大的社区支持，不断扩展的库和工具。但是，R 主要用于统计分析，而 Python 提供了一种更通用的数据整理方法。
Python 是一种多用途语言，就像 C++ 和 Java 一样，具有易于掌握的可读语法。程序员使用 Python 深入研究数据分析，或在可扩展的生产环境中使用机器学习。例如，您可以使用 Python 将人脸识别功能集成到您的移动设备 API 中，或者用于开发机器学习应用程序。
另一方面，R 由统计学家构建，严重依赖统计模型和专业分析。数据科学家使用 R 进行深入的统计分析，只需几行代码即可实现，并能生成精美的数据可视化。例如，您可以使用 R 进行客户行为分析或基因组研究。
选择合适的语言取决于您的具体情况。以下是一些需要考虑的事项：
请注意，许多工具（例如 Microsoft Machine Learning Server）同时支持 R 和 Python。这就是为什么大多数组织会将这两种语言结合起来使用，而 R 与 Python 之争也毫无意义。实际上，您可以在早期阶段使用 R 进行数据分析和探索，然后在需要交付数据产品时切换到 Python。
对于计算机科学的纯粹主义者来说，Python 每次都被视为数据科学的首选编程语言。与此同时，R 也有其拥护者。敬请访问 Stack Overflow 等开发社区，亲自了解相关情况。要进一步了解通过 Python 和 R 进行数据分析的可能性，可以考虑浏览以下 Learn Hub 文章。此外，还建议查看 IBM Developer Hub 上的数据科学语言教程。
