Redis 将数据存储在内存中，而不是存储在磁盘或固态硬盘 (SSD) 上，有助于实现无与伦比的速度、可靠性和性能。

当应用程序依赖外部数据源时，这些数据源的延迟和吞吐量可能会成为性能瓶颈，尤其是在流量增加或应用程序规模扩大时。在这种情况下，一种提高性能的方法是在内存中存储和操作数据，这样数据离应用程序更近，访问速度会更快。Redis 专为此项任务而构建：它将所有数据存储在内存中，因此读取或写入数据的速度会尽可能快；它还内置了复制功能，允许您将数据放置在离用户更近的物理位置以实现最低延迟。

Redis 的其他值得注意的特性包括：支持多种数据结构、内置 Lua 脚本、多级磁盘持久化和高可用性。