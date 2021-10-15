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Redis 将数据存储在内存中，而不是存储在磁盘或固态硬盘 (SSD) 上，有助于实现无与伦比的速度、可靠性和性能。
当应用程序依赖外部数据源时，这些数据源的延迟和吞吐量可能会成为性能瓶颈，尤其是在流量增加或应用程序规模扩大时。在这种情况下，一种提高性能的方法是在内存中存储和操作数据，这样数据离应用程序更近，访问速度会更快。Redis 专为此项任务而构建：它将所有数据存储在内存中，因此读取或写入数据的速度会尽可能快；它还内置了复制功能，允许您将数据放置在离用户更近的物理位置以实现最低延迟。
Redis 的其他值得注意的特性包括：支持多种数据结构、内置 Lua 脚本、多级磁盘持久化和高可用性。
Redis 与“传统”NoSQL 数据存储不同，它是专门为提高应用程序性能而设计的辅助组件。以下是 Redis 的一些与众不同的功能：
Redis 可以将 Web 客户端可能需要较长时间来处理的任务放入队列中。多进程任务队列在当今许多基于 Web 的应用程序中司空见惯，而 Redis 可以轻松实现用 Python 编写的、在请求/响应周期的后台运行的自动化流程。
Redis 从技术上讲是一种键值对存储，但它实际上也是一种数据结构服务器，支持多种数据类型和结构，包括：
Redis 提供原生客户端集成功能，让开发者可以方便地操作数据并与之交互。Redis 客户端库中目前有 100 多种不同的开源客户端可用，开发者可以轻松添加新的集成以支持更多功能和编程语言。
Redis 的一些最重要或最值得注意的功能包括：
Redis Sentinel 是一个独立的分布式系统，可帮助开发人员校准实例，使其对客户端高度可用。Sentinel 支持一系列监控流程、通知和自动故障转移，在主实例和从实例出现问题时通知用户，同时在必要时自动为应用程序重新配置新连接。
Redis 聚类是 Redis 的分布式实现，可自动在多个节点之间拆分数据集。它有助于提高数据库部署的性能和可扩展性，同时在节点子集无法与聚类其他部分通信的情况下确保持续运行。
Redis 支持使用发布和订阅 (Pub/Sub) 命令，因此用户可以为其所有应用程序和服务设计高性能聊天和消息传递服务。这包括使用列表数据结构运行原子操作的能力和阻塞功能。
Redis 和 Memcached 都是开源的内存中数据存储，但它们在功能和优势上各有千秋。Memcached 非常适合那些需要较少内存资源的简单应用程序，但当需要存储序列化数据时，它的能力就显得有些不足了。Redis 使用数据结构，在处理大型数据集时功能十分强大。它不仅能更精确地管理缓存内容，还能在特定场景下显著提升运行效率。
Redis 是一种将数据直接存储在内存中的数据库，而 MongoDB 则是一种将数据以文档形式存储在磁盘上的数据库。虽然这两种解决方案的设计目的不同，但它们通常一起使用，以最大限度地提高 NoSQL 数据库的速度和效率。Redis 凭借其缓存能力，可以极其快速地找到所需数据，因此它可充当一个摄取缓冲区，让 MongoDB 更加高效，并能够近乎实时地管理更高频率的文档更新。MongoDB 擅长存储海量数据，而 Redis 在数据处理速度上更有优势，二者的结合可为各种用例提供强大的数据库管理解决方案。
以下是使用 Redis 让企业受益的一些常见用例：
Redis 易于使用，尤其是借助 Redis 桌面管理器 (RDM) 时，整个入门过程会非常顺畅。Redis 和 RDM 是开源的，活跃的开发社区一直在努力提高其运行效率，并不断发展配套工具和集成方案。
有关安装和设置 Redis 的更多信息，请参考社区中的安装说明。
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