在数据质量上下文中，有效性指数据是否符合预定义的规则、格式和标准。如果数据违反这些规则，则被视为无效数据，这可能导致流程失败、报告不准确等问题。

除了格式合规外，有效性还确保数据符合逻辑和上下文规则。例如，出生日期不应是未来日期，产品代码应与目录规格匹配。组织通过在数据输入时应用规则、使用自动异常检测工具以及使标准与行业法规保持一致来强制执行有效性。