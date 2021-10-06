有人可能会混淆术语“业务规则”和“业务需求”，但它们实际上截然不同。因此，它们在业务环境中的使用方式值得注意。

业务规则通过获取已记录或未记录的信息，并将其转换为各种条件语句，为自动化系统提供了基础。例如在执行采购订单时，根据成本的不同，可能会有不一样的审批流程。价值低于五千美元的工具和服务可能只需要经过经理批准，但随着成本增高，可能会需要高级管理层的批准。业务规则通过设置阈值来正式化此流程，根据相关阈值，发票将发送至高层管理人员，而不是一线经理。诸如此类的条件语句可应用于很多业务流程。

业务需求可确定特定项目的成功标准。通过具体说明完成项目所需的任务和资源，团队可以更清楚地看到实现目标的差距和障碍。这项实践通常在业务项目开始时完成，以设定利益相关者的期望，并解决项目完成的任何额外需求。