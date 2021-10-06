什么是业务规则？

借助 IBM 应用业务规则 注册获取 AI 更新
包含云朵、饼图、象征符号图形的拼贴插图
什么是业务规则？

业务规则通过概述对象（例如客户姓名及其对应的订单）之间的关系来指导企业的日常决策。

将组织的业务活动转换为具体的业务逻辑，可支持软件工程师和业务分析师在工作流程工具或其他应用程序中应用这些规则，以实现流程自动化。如果没有业务规则，更新过程将变得更加艰巨且耗时，并且文档可能会受到更多的人为错误以及不一致的影响。通过在整个组织内实施业务规则，企业可以将工作精简，只留下合适的利益相关者，并减少客户流失，从而节省时间和金钱。

 业务规则与业务需求

有人可能会混淆术语“业务规则”和“业务需求”，但它们实际上截然不同。因此，它们在业务环境中的使用方式值得注意。

业务规则通过获取已记录或未记录的信息，并将其转换为各种条件语句，为自动化系统提供了基础。例如在执行采购订单时，根据成本的不同，可能会有不一样的审批流程。价值低于五千美元的工具和服务可能只需要经过经理批准，但随着成本增高，可能会需要高级管理层的批准。业务规则通过设置阈值来正式化此流程，根据相关阈值，发票将发送至高层管理人员，而不是一线经理。诸如此类的条件语句可应用于很多业务流程。

业务需求可确定特定项目的成功标准。通过具体说明完成项目所需的任务和资源，团队可以更清楚地看到实现目标的差距和障碍。这项实践通常在业务项目开始时完成，以设定利益相关者的期望，并解决项目完成的任何额外需求。
业务规则的类型

业务规则可通过多种方式进行分类，根据信息来源的不同，分类方式也会有所不同。然而，不论如何分类，业务规则通常使用形式逻辑限定符来表达，例如：“IF-THEN”、“IF-ELSE”、“ONLY IF”、“WHEN”等等。这种语法用于以下几种不同类型的业务规则：

  • 约束规则设置针对对象结构施加限制的条件。这可以进一步拆分为三个不同的规则子集，包括激励和响应、操作约束和结构约束。刺激规则和响应规则要求在采取行动之前条件为真，而操作约束规则在给定操作之前和之后施加限制。最后，结构约束规则围绕类、对象及其之间的关系制定不容忽视的政策。

  • 推导规则规定从其他信息推断事实的条件。这些规则分为两个子集，包括推理规则和计算规则。推理规则规定，如果某些事实为真，则可以确定特定的结论，而计算规则则利用算法来进行此类推理。

这些类型的规则是规则引擎的基础，帮助组织自动做出业务决策，加快执行各种流程，如客户订单和运输。这些规则提供有关何时启动、停止或更改流程的指导，可增强业务流程，确保整个企业范围内统一连贯地实施各项策略。
业务规则示例

业务规则可用于各种用例，此类用例可基于内部或外部约束条件。其中包括：

  • 合规：监管机构可以针对各种垂直行业（例如金融、保险、医疗保健和市场营销）应用严格的规则。业务规则有助于确保监管机构审查的任何文件均符合其各自的要求。

  • 申请审批：银行和房地产市场利用业务规则来处理住房贷款或租赁物业的申请流程。例如，如果申请人的信用评分低于特定的阈值，该组织的申请可能会遭到拒绝。

  • 订阅服务：在设定天数内未收到付款的情况下，公司可利用业务规则，终止对特定客户的服务。这可以确保公司不会将资源浪费在不产生收入的客户身上。

  • 采购订单和退货：业务规则也可应用于零售行业。例如，如果特定产品超过了 30 天的退货期限，企业可以拒绝客户的退货申请。

  • 个性化：营销自动化工具可支持公司根据访客属性定制网站，使营销人员能够利用一套业务规则，向不同的受众群体发送信息。例如，如果您是某个网站的回访者，企业可能会为您提供您上次在其主页上查看的产品类别的图片，而新访客则可能会看到该公司最受欢迎的产品的图片。
业务规则的优势

业务规则可为组织带来诸多好处，有利于简化业务运营，进而减少开销。

  • 提高效率：将业务规则编入应用程序和工作流程，从长远来看可以节省时间。当由于法规或公司标准的变化而需要更新业务规则时，只需要更新程序的这个方面，而无需在整个软件应用程序中进行手动更新。这些更新通常可以由技术含量较低的资源（如业务分析师）来处理，从而将技术资源留给更复杂的业务问题。

  • 提高一致性：业务规则可确保任务执行的一致性，因为需要满足特定条件才能执行特定任务。例如，监管机构可能要求填写某些文件。公司可以创建自定义模板，在填写完所有必填字段之后才会标记为已完成。这样有助于减少人为错误的发生，如果所有业务规则都得到准确实施，组织领导就可以确信满足了合规要求，避免任何不必要的费用和罚款。

  • 降低复杂性：业务规则的文档可能转化为其他业务线的文档，团队可对文档稍加改动并重新用于其他工作流，从而降低组织的整体复杂性。

流程挖掘和其他业务分析有助于确定可在公司内部应用业务规则的领域，以充分利用这些优势。
业务规则引擎和业务规则管理系统 (BRMS)

为了帮助组织维持响应能力和敏捷性，决策流程自动化软件可独立于其他业务计算流程来管理业务规则。尤其是，业务规则管理系统 (BRMS) 能够实时自动创建和实施业务逻辑，而不依赖于其他应用程序和流程，因此可以在整个企业中轻松共享单个决策逻辑存储库。

用于定义和管理决策逻辑的通用工具和通用运行时环境，可以支持开发人员和缺乏技术背景的利益相关者有效实施和更改自动化决策流程。它们还能在大型环境中一致执行复杂的规则集。

业务规则引擎将一个或多个业务规则转换为在运行时生产环境中发挥作用的业务逻辑。如今，大多数业务规则引擎都集成到全面的 BRMS 解决方案中，而这些解决方案可集成到面向服务或基于微服务的架构中。现代 BRMS 通常采用机器学习或基于规则的专家系统，以此优化业务决策、改善客户体验、促进更顺畅的运营。
相关解决方案
IBM Business Automation Workflow

在本地或云端自动执行数字化工作流程，从而提高生产力、效率和洞察力。

 深入了解 IBM Business Automation Workflow
IBM Operational Decision Manager

在本地或云端探索、捕获、分析、自动执行并管理基于规则的业务决策。

 深入了解 IBM Operational Decision Manager
IBM Cloud Pak for Business Automation

流程处理速度更快、客户等待时间更短 - 这就是 AI 驱动型自动化技术的卓越之处

 深入了解面向业务自动化的 IBM Cloud Pak
资源 什么是微服务？
微服务架构是一种方法，其中单个应用程序由许多松散耦合且能够独立部署的较小服务组成。
什么是机器学习？
本机器学习简介将概述机器学习的历史、重要定义、应用以及当今企业的关注点。
采取后续步骤

通过 IBM Robotic Process Automation (RPA) 开启自动化之旅。它是一种 AI 驱动的解决方案，可帮助各组织利用传统 RPA 的易用性和速度对更多业务和 IT 流程进行大规模自动化处理。

 深入了解 Robotic Process Automation (RPA) 免费试用 RPA