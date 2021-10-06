业务规则通过概述对象（例如客户姓名及其对应的订单）之间的关系来指导企业的日常决策。
将组织的业务活动转换为具体的业务逻辑，可支持软件工程师和业务分析师在工作流程工具或其他应用程序中应用这些规则，以实现流程自动化。如果没有业务规则，更新过程将变得更加艰巨且耗时，并且文档可能会受到更多的人为错误以及不一致的影响。通过在整个组织内实施业务规则，企业可以将工作精简，只留下合适的利益相关者，并减少客户流失，从而节省时间和金钱。
有人可能会混淆术语“业务规则”和“业务需求”，但它们实际上截然不同。因此，它们在业务环境中的使用方式值得注意。
业务规则通过获取已记录或未记录的信息，并将其转换为各种条件语句，为自动化系统提供了基础。例如在执行采购订单时，根据成本的不同，可能会有不一样的审批流程。价值低于五千美元的工具和服务可能只需要经过经理批准，但随着成本增高，可能会需要高级管理层的批准。业务规则通过设置阈值来正式化此流程，根据相关阈值，发票将发送至高层管理人员，而不是一线经理。诸如此类的条件语句可应用于很多业务流程。
业务需求可确定特定项目的成功标准。通过具体说明完成项目所需的任务和资源，团队可以更清楚地看到实现目标的差距和障碍。这项实践通常在业务项目开始时完成，以设定利益相关者的期望，并解决项目完成的任何额外需求。
业务规则可通过多种方式进行分类，根据信息来源的不同，分类方式也会有所不同。然而，不论如何分类，业务规则通常使用形式逻辑限定符来表达，例如：“IF-THEN”、“IF-ELSE”、“ONLY IF”、“WHEN”等等。这种语法用于以下几种不同类型的业务规则：
这些类型的规则是规则引擎的基础，帮助组织自动做出业务决策，加快执行各种流程，如客户订单和运输。这些规则提供有关何时启动、停止或更改流程的指导，可增强业务流程，确保整个企业范围内统一连贯地实施各项策略。
业务规则可用于各种用例，此类用例可基于内部或外部约束条件。其中包括：
业务规则可为组织带来诸多好处，有利于简化业务运营，进而减少开销。
流程挖掘和其他业务分析有助于确定可在公司内部应用业务规则的领域，以充分利用这些优势。
为了帮助组织维持响应能力和敏捷性，决策流程自动化软件可独立于其他业务计算流程来管理业务规则。尤其是，业务规则管理系统 (BRMS) 能够实时自动创建和实施业务逻辑，而不依赖于其他应用程序和流程，因此可以在整个企业中轻松共享单个决策逻辑存储库。
用于定义和管理决策逻辑的通用工具和通用运行时环境，可以支持开发人员和缺乏技术背景的利益相关者有效实施和更改自动化决策流程。它们还能在大型环境中一致执行复杂的规则集。
业务规则引擎将一个或多个业务规则转换为在运行时生产环境中发挥作用的业务逻辑。如今，大多数业务规则引擎都集成到全面的 BRMS 解决方案中，而这些解决方案可集成到面向服务或基于微服务的架构中。现代 BRMS 通常采用机器学习或基于规则的专家系统，以此优化业务决策、改善客户体验、促进更顺畅的运营。
