标签
分析

DataOps 架构：五大核心组件与实施路径

两位创意设计师坐在现代办公室的商务会议上，桌上放着笔记本电脑，男人在听女人说话

什么是 DataOps 架构？

DataOps 是一种协同式数据管理方法，它将 DevOps 的敏捷性与数据分析的强大能力相结合，通过自动化整合各类数据工作流，旨在优化数据采集、处理与分析流程。DataOps 架构则是支撑这一理念在组织内部落地的结构性基础，包含使企业能更高效管理数据的系统、工具与流程体系。

在本文中：

    行业时事通讯

    辅以专家洞察分析的最新科技新闻

    通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

    谢谢！您已订阅。

    您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

    旧版数据架构与 DataOps 架构

    旧版数据架构已沿用数十年，其典型特征是僵化与复杂。这类系统通常由孤立的数据存储和处理环境构成，依赖人工操作且团队协作有限，因此往往运行缓慢、效率低下且容易出错。

    旧版数据架构的挑战

    旧版数据架构存在的主要挑战包括：

    • 缺乏灵活性： 传统数据架构通常僵化死板，难以适应业务需求变化或整合新的数据源与技术。
    • 数据处理缓慢：由于旧版架构中许多数据流程依赖人工操作，导致数据处理耗时且资源密集。
    • 数据孤岛： 旧版架构导致数据在隔离环境中存储和处理，既制约团队协作，又阻碍全局洞察能力的形成。
    • 数据质量低下：自动化机制与数据治理的缺失，常引发数据不完整、不准确或重复等问题。

    DataOps 架构的破局之道

    DataOps 架构通过以下方式化解旧版架构的困境：

    • 提高灵活性：模块化设计可轻松集成新数据源、工具和技术，助力企业快速适应业务需求变化。
    • 加速数据处理：通过自动化数据流程并运用现代数据处理技术，DataOps 架构显著提升数据摄取、转换与分析速度。
    • 促进团队协作：DataOps 强调跨职能协作，打破数据团队间的壁垒，实现更高效的合作。
    • 提升数据质量：借助自动化流程与数据治理实践，DataOps 架构有效保障数据质量、安全性与合规性。
    Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

    解码 AI：每周新闻摘要

    加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
    观看最新播客节目

    DataOps 架构的五大核心组件

    1. 数据源

    数据源是 DataOps 架构的基石，涵盖各类数据库、应用程序、API 及外部系统，既包含结构化与非结构化数据，也覆盖本地部署与云端环境。

    优秀的 DataOps 架构必须解决多源数据集成难题，确保数据纯净、一致且准确。实施数据质量检查、数据剖析与数据编目，是维护企业数据资产准确性与实时性的关键。

    2. 数据摄取与采集

    数据摄取与采集涉及从多元来源获取数据并将其汇入 DataOps 环境的过程。这一过程可以使用多种工具和技术来执行，例如批处理、流式传输或实时摄取。

    DataOps 架构需要建立高效可扩展的数据摄取流程，以应对多源异构数据的挑战。这要求采用稳健的数据集成工具与实践，包括数据验证、数据清洗和元数据管理，从而保证所有数据源的准确性、完整性与一致性。

    3. 数据存储

    数据摄取后需存储于匹配的存储平台，该平台应能支撑处理数据的海量性、多样性与高速性。可选方案包括传统关系数据库、NoSQL数据库、数据湖及云存储服务。

    数据存储平台的选择需统筹考虑性能、扩展性及成本因素，同时必须解决数据安全、隐私与合规性问题——尤其在处理敏感或受监管数据时更需审慎。

    4. 数据处理与转换

    数据处理和转型将原始数据转化为适用于分析、建模与可视化的形态，涵盖数据过滤、聚合、标准化、丰富化等基础操作，以及机器学习、自然语言处理等高级技术。

    在 DataOps 架构中，应借助能够处理海量数据和复杂转换的工具与技术，实现数据处理与转换流程的自动化与精简化。这一过程可依托数据管道、数据集成平台或数据处理框架来实现。

    5. 数据建模与计算

    数据建模与计算旨在构建分析模型、算法与计算体系，助力企业获取洞察并实现数据驱动决策。这涵盖统计分析、机器学习、人工智能及其他高级分析技术。

    DataOps 架构的核心能力在于快速高效地开发、测试和部署数据模型与算法。这需要整合数据科学平台、模型管理工具和版本控制系统，以促进数据科学家、分析师和工程师之间的协同探索。

    如何实施 DataOps 架构

    实施 DataOps 架构可能是一项复杂且具有挑战性的工作，特别是对于拥有大型且多样化数据生态系统的组织而言。但是，通过遵循结构化方法并专注于上述关键组件，组织可以成功构建和部署 DataOps 环境：

    1. 评估现状：首先审视企业现有的数据基础设施、流程与实践，厘清当前方案的优势与短板，明确待改进领域。
    2. 定义目标状态：制定清晰的 DataOps 架构愿景，确立符合企业整体战略的量化目标。
    3. 确定技术栈：选定构成 DataOps 架构基础的工具、技术与平台，需综合评估各项方案的扩展性、性能与成本因素。
    4. 制定数据治理框架：建立贯穿数据全生命周期的管理策略、流程与规范，确保数据质量、安全与合规要求落到实处。
    5. 实施数据集成与自动化：运用支持海量数据高效精准处理的工具技术，实现数据摄取、处理与转化流程的自动化流水线。
    6. 促进协作与沟通： 鼓励数据工程师、科学家和分析师等数据专业人员之间的协作，通过工具与实践促进沟通交流、知识共享与联合攻关。
    7. 监控与持续优化：通过监控分析工具追踪 DataOps 架构性能，发现改进空间，持续迭代优化流程实践，确保数据环境始终具备敏捷性、高效性与韧性。

    作者

    Ryan Yackel

    GTM Product Manager, IBM Databand

    IBM
    相关解决方案
    DataOps 平台解决方案

    使用 IBM DataOps 平台解决方案整理您的数据，使其值得信赖并为 AI 做好业务准备。

         深入了解 DataOps 解决方案
    IBM Databand

    发现 IBM Databand，用于数据管道的可观测性软件。该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并创建工作流程，以修复数据质量问题。

         深入了解 Databand
    数据和分析咨询服务

    通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

         探索分析服务
    采取后续步骤

    使用 IBM DataOps 平台解决方案整理您的数据，使其值得信赖并为 AI 做好业务准备。

         深入了解 DataOps 解决方案 深入了解分析服务