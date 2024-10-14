数据现代化是指更新和优化组织积累的数据以提高可访问性、可用性和价值的过程。现代化包括将数据从旧系统迁移到现代平台、整合新技术以及实施策略，以改善数据驱动型决策和业务成果。

数据现代化的一个关键方面是将数据从过时的孤立数据库迁移到基于云的现代平台。这一转移包括结构化数据和非结构化数据，是云迁移的代名词。现代数据架构（例如数据中心、云数据仓库和云数据湖）可实现更高效的分析和可操作的洞察。通过整合、清理、合并、转换和迁移数据，组织可以消除将数据隔离在特定部门或系统内的数据孤岛。



数据现代化过程还需要增强数据治理和数据安全性。现代平台提供了强大的安全功能，包括加密、访问控制和合规性管理，这些功能可提供数据保护以屏蔽敏感信息。经过改进的治理框架可以帮助管理数据质量、沿袭和合规性，这对于维持信任和符合监管标准至关重要。



成功的数据现代化策略包括数据民主化。这一过程使更多成员能够自行取用经过整理的可信数据，从而在整个组织中推广数据驱动型决策。



很多组织正在采用“数据优先”方法，并将数据视为他们的业务战略的核心要素。这种方法包括识别关键数据、了解数据的使用方式以及优化数据管理和使用，以获得竞争优势。通过关注数据，各个组织可以简化他们的基础设施，以更高效地处理和分析信息。这一关注有助于确保在需要的时间和地点获得洞察。



数据现代化是一种多管齐下的方法，涉及技术升级、云迁移、增强治理和数据驱动型文化。这一转型有助于确保数据一致性、改进数据管理，并使组织能够充分利用他们的数据。这样，企业就可以提高运营效率、做出更明智的业务决策和取得更好的成果。

