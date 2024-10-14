发布日期：2024 年 8 月 22 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
数据现代化是指将数据系统、基础设施和实践更新并转换成基于云的现代格式的过程，以增强可访问性、安全性和商业智能。
数据现代化是指更新和优化组织积累的数据以提高可访问性、可用性和价值的过程。现代化包括将数据从旧系统迁移到现代平台、整合新技术以及实施策略，以改善数据驱动型决策和业务成果。
数据现代化的一个关键方面是将数据从过时的孤立数据库迁移到基于云的现代平台。这一转移包括结构化数据和非结构化数据，是云迁移的代名词。现代数据架构（例如数据中心、云数据仓库和云数据湖）可实现更高效的分析和可操作的洞察。通过整合、清理、合并、转换和迁移数据，组织可以消除将数据隔离在特定部门或系统内的数据孤岛。
数据现代化过程还需要增强数据治理和数据安全性。现代平台提供了强大的安全功能，包括加密、访问控制和合规性管理，这些功能可提供数据保护以屏蔽敏感信息。经过改进的治理框架可以帮助管理数据质量、沿袭和合规性，这对于维持信任和符合监管标准至关重要。
成功的数据现代化策略包括数据民主化。这一过程使更多成员能够自行取用经过整理的可信数据，从而在整个组织中推广数据驱动型决策。
很多组织正在采用“数据优先”方法，并将数据视为他们的业务战略的核心要素。这种方法包括识别关键数据、了解数据的使用方式以及优化数据管理和使用，以获得竞争优势。通过关注数据，各个组织可以简化他们的基础设施，以更高效地处理和分析信息。这一关注有助于确保在需要的时间和地点获得洞察。
数据现代化是一种多管齐下的方法，涉及技术升级、云迁移、增强治理和数据驱动型文化。这一转型有助于确保数据一致性、改进数据管理，并使组织能够充分利用他们的数据。这样，企业就可以提高运营效率、做出更明智的业务决策和取得更好的成果。
阅读面向数据领导者的本指南，其中介绍了如何对应用程序、分析和生成式 AI 使用正确的数据库。
如何利用湖仓一体架构实现数据湖现代化
通过改变组织管理、分析和使用数据的方式，人工智能 (AI) 和云计算在数据现代化中发挥着至关重要的作用。
AI 通过高级分析和自动化增强数据现代化。使用 AI 算法，各个组织可以充分利用他们的数据资产。这些算法可以快速处理大量数据、发现模式和生成预测性洞察，从而推动战略决策。
机器学习模型可以自动执行数据分析，使组织能够识别难以或无法手动检测的趋势和异常情况。此功能不仅可以提高洞察分析的准确性，还能帮助企业更快地响应市场变化和新出现的机会。
通过提供可扩展、灵活且经济高效的基础设施以进行数据管理，云计算与数据现代化中的 AI 相辅相成。这种基础设施提供了一个无缝生态系统，以整合多种数据源和应用程序。
云平台使各个组织能够存储和处理大量数据，而不会受到传统本地系统的限制。这些平台支持各种数据类型和来源，促进了无缝集成和随时随地访问。云技术实现了实时数据处理和分析、加强了协作并缩短了获得洞察的时间。
云服务通常包含内置的安全性、合规性功能和自动更新。这些功能可以减轻组织的运营负担，使他们能够专注于使用数据进行创新和实现增长。
数据现代化计划对于希望保持竞争力的组织至关重要。传统的数据系统通常难以应对现代数据的数量、种类和速度，因此导致效率低下、可扩展性受到限制以及难以访问和分析正确的数据。
通过将数据系统现代化，各个组织可以提高数据的可访问性、可用性和质量。这些改进使他们能够获得更有意义的洞察和做出明智的决策。数据现代化支持采用高级分析、人工智能和机器学习，这对于获得竞争优势和推动创新至关重要。
在当今的经济环境中，企业需要快速、敏捷地行动以构建新功能，并迅速将新的产品和服务推向市场。数据分析对于获得支持创新和收入增长的洞察至关重要。
数据现代化还增强了数据治理和安全性，并解决了人们日益增长的对于数据隐私和监管合规性的担忧。现代平台提供了强大的安全功能，例如加密、访问控制和合规性管理，因此可以帮助确保数据受到保护。经过改进的数据治理框架有助于保持数据质量和一致性，并增强对数据驱动型决策的信任。
组织可以通过投资于数据现代化，优化其数据管理实践，并创建更灵活、更有弹性的基础设施，以支持未来的增长和适应能力。
由于数据的快速增长以及过时、孤立的遗留系统的局限性，数据现代化在 2010 年前后成为了人们关注的焦点。随着各个组织开始意识到大数据分析和云计算的潜力，他们在想方设法提高数据的可访问性、可用性和价值。
AI 和机器学习等技术的兴起进一步推动了对于经过改进的数据管理实践的需求。早期的工作侧重于将数据迁移到基于云的现代平台以及集成和清理数据，以帮助确保质量和建立全面的数据治理框架。随着时间的推移，数据现代化已经融入到各个组织的战略路线图中，使他们能够保持竞争力并有效地利用数据改善业务成果。
数据来自 CRM 系统、ERP 系统和外部 API 等多种来源，以创建统一的视图。数据集成可以实现全面的分析和报告，从而提高决策和运营效率。
移除重复项、更正错误和将格式标准化，以确保数据的准确性。数据质量至关重要，因为需要高质量的数据才能生成可靠的洞察和保持数据完整性。
数据现代化的显著优势可以帮助各个公司推动增长、提高效率和保持强大的竞争优势。
集中的客户数据可实现个性化的客户体验和有针对性的营销。数据现代化可以帮助各个组织提供相关、及时的产品，从而提高客户满意度和忠诚度。
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